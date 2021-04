Maribor v šoku, Domžale priredile senzacijo #video

Nogometaši Domžal so v 29. krogu Prve lige Telekom Slovenije v gosteh presenetili Maribor (3:1) in spravili v slabo voljo nekdanjega trenerja Simona Rožmana, ki je prvič vodil vijolice v Ljudskem vrtu. Aluminij je zmagal v Celju in branilcem naslova zadal hud udarec. V sredo se bo Mura mudila na Krasu, Olimpija se bo v derbiju kroga udarila s Koprom, Gorica pa bo le nekaj dni po zmajih gostila še drugega ljubljanskega prvoligaša.

Nogometaši Domžal so v torek osvojili Ljudski vrt, vijolicam pa zadali hud udarec v boju za državni naslov, saj jim lahko Olimpija z zmago v sredo proti Kopru pobegne že na sedem točk prednosti.

Izjemne tri obrambe Ajdina Mulalića v nekaj sekundah:

Rumena družina je pod vodstvom Dejana Djuranovića vse tri zadetke dosegla v prvem polčasu, v polno so zadeli Sven Karić Šoštarič, Arnel Jakupović in Senijad Ibričić, med vratnicama pa je blestel Ajdin Mulalić in s tem polepšal jubilej njegovemu trenerju Janezu Strajnarju, ki je na dan tekme praznoval 50. rojstni dan. Maribor je resda večkrat streljal na gol (18:10, od tega 8:7 v okvir vrat), a mu je bilo lahko to po bolečem porazu le v manjšo uteho.

Zadetek Arnela Jakupovića za 2:0:

Simon Rožman je tako na prvi domači tekmi kot trener Maribora doživel neuspeh. Izgubil je ravno proti nekdanjim varovancem in sodelavcem, s katerimi se bo pomeril tudi prihodnji teden v četrtfinalu pokala, takrat bodo gostitelji Domžalčani. Mladi strateg je po dvoboju priznal, da bo potrebno v gri popraviti še ogromno stvari.

Poročilo in priložnosti s tekme v Mariboru:

Celjani trikrat v okvir vrat, Aluminij pa do sladke zmage

Obračun za osmo mesto v knežjem mestu je osrečil goste iz Kidričevega, ki so se po zmagi z 1:0 povzpeli na osmo mesto, Celjane, ki v tej sezoni branijo naslov državnega prvaka, pa pahnili v hude težave. Izbranci Jirija Jarošika nadaljujejo s skromnimi predstavami in rezultati v letu 2021. Tokrat jim je hrbet obrnila še sreča, saj so kar trikrat zadeli okvir vrat, gostje pa so prišli do zmagovitega zadetka v 60. minuti, ko je imenitno podajo Davida Flakusa Bosilja v zadetek prelevil Haris Kadrić. Nekdanji napadalec Olimpije je v tej sezoni za Kidričane dosegel dva zadetka, oba proti Celjanom za dve zmagi z 1:0.

Zadetek Harisa Kadrića:

Varovanci Oskarja Drobneta so na krilih razigranega vratarja Luke Janžekovića zadržali prednost do konca, aktualni slovenski prvaki pa so priredili navijačem novo razočaranje. Le dobro polovico leta po zgodovinskem naslovu prvaka so na lestvici padli na predzadnje mesto, k vodi v dodatne kvalifikacije za obstanek.

Poročilo in priložnosti s tekme v Celju:

Šljivo prvič na Krasu

Izkušeni Erik Salkić se vrača v ekipo češnjic. Foto: SPS/Sportida V sredo se bosta najprej predstavila Tabor in Mura. Dvoboj se bo na stadionu Rajko Štolfa začel ob 15. uri. Trenerski novinec, 51-letni Hrvat Sabit Šljivo, ki prihaja iz Rovinja, bo lovil prvo zmago in skušal nadaljevati zelo dober izkupiček predhodnikov na domačih tekmah na Krasu. V prejšnjem krogu je ostal brez točk na Bonifiki (0:1), zdaj pa ga čaka nov zahteven izpit, saj prihaja v goste Mura, ki še ni rekla zadnje v boju za naslov prvaka. Pri domačih bo zaradi izpolnjene kvote rumenih kartonov manjkal Denis Kouao, se pa v ekipo vračata Erik Salkić in Mihael Briški.

Prekmurci se bodo na enega najbolj oddaljenih gostovanj v Sloveniji odpravili brez kaznovanega Staniše Mandića, ki bo počival na treh tekmah, manjkal bo tudi Matic Maruško. Zadnji dve tekmi omenjenih tekmecev sta se končali brez zadetkov, Tabor pa v sedmih medsebojnih srečanjih v 1. SNL sploh še ni izkusil slasti zmage. Izbranci Anteja Šimundže so na zadnjih petih srečanjih prejeli le en zadetek.

Vodilna Olimpija proti vedno motiviranim Primorcem

Žiga Frelih v letu 2021 na vratih Olimpije na tekmo prejema le 0,33 zadetka. Foto: Vid Ponikvar Prvoligaška sreda se bo nadaljevala v Ljubljani, kjer bo vodilna Olimpija ob 16.45 v derbiju kroga pričakala Koper. Goran Stanković namerava nadaljevati niz neporaženosti. Odkar je prevzel člansko zasedbo zmajev, Ljubljančani sploh ne poznajo poraza, na lestvici pa so se zavihteli na prvo mesto. Tokrat čaka Stankovića ena izmed najtežjih preizkušenj, saj so Koprčani v Stožicah vedno zelo motivirani. Na zadnjih treh gostovanjih v Ljubljani so osvojili kar sedem točk, za nameček pa jih vodi še nekdanji trener zmajev Rodolfo Vanoli, ki želi kanarčke popeljati v Evropo. Jeseni so Primorci premagali zeleno-bele z 2:1.

Obramba Olimpije je v letu 2021 občutno manj ranljiva. Na devetih tekmah je prejela le tri zadetke, reprezentančni vratar Žiga Frelih pa marljivo niza srečanja, na katerih ohranja nedotaknjeno mrežo. Bo tako tudi v sredo, ko bo na drugi strani najboljši strelec tekmovanja Nardin Mulahusejnović (12 zadetkov)? Obeta se spopad treh najboljših golgeterjev 1. SNL, saj sta pri Olimpiji Andres Vombergar in Đorđe Ivanović poskrbela že za 20 zadetkov.

Gorica še ni rekla zadnje?

Bravo bo v mestu vrtnic pogrešal Mustafo Nukića. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Zadnja tekma 29. kroga bo v večernih urah v Novi Gorici, kjer bodo vrtnice lovile še eno izmed zadnjih priložnosti, da se vsaj malce približajo devetemu mestu. Če bi v sredo zvečer prekrižale načrte Bravu, bi se v mestu vrtnic obnovilo upanje o čudežnem preobratu. Gorica v tej sezoni še ni premagala mladega ljubljanskega kluba, je pa z njim dvakrat remizirala.

"Na obeh tekmah, ki sta se končali z 0:0, je ostal grenak priokus, saj smo bili v obeh primerih boljši nasprotnik, predvsem na tistem v Novi Gorici, ko je bilo razmerje strelov trinajst proti pet, a žoga kar ni hotela v mrežo," se spominja Matteo Tomiček.

Gostitelji zaradi kazni ne bodo mogli računati na Matijo Široka, zaradi poškodbe pa Darka Marjanovića. Gostje bodo pogrešali zelo pomembnega člana, trener Dejan Gabrić bo moral sestaviti enajsterico brez najboljšega asistenta 1. SNL Mustafe Nukića.

Prva liga Telekom Slovenije, 29. krog: Torek, 19. april:

Celje : Aluminij 0:1 (0:0)

Kadrić 60.



Maribor : Domžale 1:3 (0:3)

Martinović 72.; Karić Šoštarić 29., Jakupović 38., Ibričić 44./11-m Sreda, 20. april:

15.00 Tabor – Mura

16.45 Olimpija – Koper

21.00 Gorica - Bravo