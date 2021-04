Aluminij pahnil Celjane na rob obupa #video

Celje in Aluminij sta tekmo začela točkovno izenačena, po njej pa so bolj veseli v taboru gostov, ki so z golom Harisa Kadrića prišli do sedme zmage v sezoni. Aluminij je tako podaljšal niz neporaženosti na štiri tekme, Celje pa je že sedem tekem brez zmage, na zadnjih šestih tekmah so dosegli vsega gol. Posledično so državni prvaki padli na predzadnje mesto.

Nenadejana vratnica Bradleyja Martisa:

Prvi polčas se je končal brez zadetkov, tudi prav veliko nevarnih akcij ekipi nista izpeljali. V tretji minuti je sicer Bradley Martis s podajo z leve strani zadel vratnico, potem ko je žoga preletela Luko Janžekoviča, ob koncu prvega dela pa je dvakrat preslabo meril nekdanji igralec Aluminija Jure Matjašič.

Kidričani, pri katerih sta manjkala kaznovana Klemen Bolha in Nemanja Jakšić, so ob nekaj polpriložnostih bili še najnevarnejši v 28. minuti, ko je v kazenskem prostoru malce na desni strani streljal Gašper Pečnik, toda Metod Jurhar je bil na mestu.

Celjani nizali strele v okvir vrat, nato pa ...

V 48. minuti je znova posredoval celjski vratar po poskusu Roka Prše, ki je poskusil v kazenskem prostoru, malce pozneje pa še po šibkem strelu Armina Đerleka. V 53. minuti so znova bolj po sreči Celjani zatresli prečko, takrat je po prodoru z leve strani žogo čez Janžekoviča poslal Amadej Brecl.

Prečka Amadeja Brecla:

V 56. minuti je bil blizu zadetka še Filip Dangubić, po njegovem strelu se je žoga od Renata Pantalona odbila v vratnico. Dve minuti pozneje pa je streljal Maj Rorič, a točno v Aluminijevega vratarja.

Na drugi strani je najprej Žan Zaletel preprečil veselje Davidu Flakusu Bosilju, takoj zatem pa je po kotu Emir Azemović s strelom z glavo zadel stičišče prečke in vratnice. V 60. minuti so Kidričani povedli, Flakus Bosilj je z leve podal pred gol, tam pa je z glavo zadel Haris Kadrić.

Zadetek Harisa Kadrića:

V 73. minuti je Tonči Mujan zapravil novo priložnost za Aluminij, tri minute pozneje pa je s 13, 14 metrov na drugi strani za malo cilj zgrešil Anel Hajrić.

V 81. minuti je v bližini gola do strela z glavo prišel Jon Šporn, toda tudi njemu ni uspelo spremeniti izida. V tretji minuti sodniškega dodatka je poskusil še Mićo Kuzmanović z roba kazenskega prostora, izkazal pa se je Janžekovič ohranil minimalno vodstvo svoje ekipe.

Celje bo v 30. krogu v soboto gostovalo v Domžalah, Aluminij pa bo dan pozneje gostil sežanski Tabor.

Celje : Aluminij 0:1 (0:0) Stadion Z'dežele, brez gledalcev, sodniki: Vinčić, Smej, Salkić.

Strelec: 0:1 Kadrić (60.). Celje: Jurhar, Martis (od 31. Kadušić), Šporn, Zaletel, Brecl, Benedičič, Vrbanec, Rorič (od 64. Novak), Matjašič (od 64. Kuzmanović), Božić (od 86. Kerin), Dangubić (od 64. Hajrić).

Aluminij: Janžekovič, Krefl, Petek, Pantalon (od 71. Mujan), Azemović, G. Pečnik (od 80. Ploj), Flakus Bosilj, Čermak, Prša (od 71. Kim), Đerlek (od 87. Jauk), Kadrić. Rumena kartona: Kuzmanović; Prša.

Rdeči karton: /.

Dogajanje v Celju v živo: