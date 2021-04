Po nepričakovanem klicu se ni obotavljal #video

Pri 34 letih je nepričakovano kopačke obesil na klin in zagrizel v trenersko delo. In to na najbolj vroči klopi v državi, v Mariboru. Aleš Mertelj. Devet let je igral za vijoličaste, zdaj je nekdanjim soigralcem trener. Opravlja vlogo pomočnika Simonu Rožmanu. Je vezni član med Rožmanom in nogometaši. Adrenalin mi dela na polno, je povedal v pogovoru za Planet TV.

Epidemija je prekinila igralsko kariero Aleša Mertlja. Še bi igral, vsaj v nižjih avstrijskih ligah. A ga je po derbiju in gostovanju v našem studiu poklical Šuler. "Ko je prišel klic kluba, sem enostavno takoj preklopil in mi ni niti malo žal. Adrenalin dela na polno. Vzpostavila sta se zagnanost in delavnost, ki sta me spremljali že skozi kariero. Delo mi je res v ekstremno veselje," pravi Mertelj.

"Mislim, da je v njem ogromno potenciala v smislu trenerskega posla," pravi Rožman. Foto: Grega Valančič/Sportida

Prišel je, ko je ekipo še vodil Gajser, a ga je svojemu štabu priključil Rožman, tudi zato ker je za Maribor odigral več kot 200 tekem. "Pozna okolje, pozna DNK. Gre za izjemnega delavca, tak je bil že skozi igralsko kariero. Zelo dobrodošla okrepitev v našem strokovnem štabu. Je vezni člen z igralci. Mislim, da je v njem ogromno potenciala v smislu trenerskega posla," je o svojem novem sodelavcu povedal Simon Rožman.

Hitra prilagoditev na novo delo

Igral je tudi za Maribor. Foto: Urban Urbanc/Sportida Mertelj ima le 34 let, ob poškodbah v obrambi bi lahko pomagal tudi na terenu. Prilagoditev na trenersko delo je bila hitra in enostavna, pove. "To delo mi niti pod razno ni tuje, to razmišljanje o nogometu dan in noč, praktično 24 ur. Zdaj smo na voljo igralcem praktično za vsako malenkost. Predstavljamo naše ideje na igrišču izven igrišča, vse za to, da smo najboljši," pojasnjuje nekdanji nogometaš.

Igralce uči, kako živeti s pritiskom zmag in lovorik. Da je potrebno veliko odrekanja. Avtoritete - tudi pri nekdanjih soigralcih - ni bilo težko vzpostaviti. "Vsak nasvet pride prav, da bomo boljši, da bomo uspešni. Tako da to je čisti profesionalizem. In tukaj ni pomembno, ali si bivši igralec ali neigralec, tukaj je pomembno samo to, da delujemo za uspeh in za zmage, za veličino kluba," je prepričan Mertezelj. "Pokazatelj bo igrišče in verjamem, da bomo uspešni," zaključuje Mertelj.

