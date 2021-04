Olimpija po zmagi ušla na +4, novi trener Tabora debitiral s porazom #video

V zadnjem dejanju 28. krogu Prve Lige Telekom Slovenije je Koper na primorskem obračunu z 1:0 ugnal Tabor, pri katerem je na trenerskem mestu debitiral Sabit Šljivo. Vodilna Olimpija je z 1:0 slavila na gostovanju pri zadnjeuvrščeni Gorici in ima zdaj štiri točke naskoka pred drugim Mariborom, ki je v petek na prvi tekmi s Simonom Rožmanom na klopi le remizirali z Aluminijem (0:0). Sobotni spored se je začel z remijem med Bravom in Domžalami (2:2), Mura pa se je že v petek z 0:0 razšla s Celjem.

Sklepno dejanje 28. kroga se je odvilo na Bonifiki, enem izmed štirih slovenskih prizorišč letošnjega evropskega prvenstva do 21 let. V primorskem obračunu je Koper z 1:0 odpravil Tabor Sežano. Kanarčki se želijo v zadnji četrtini prvenstva vključiti v boj za Evropo, v odlični formi je Nardin Mulahusejnović, ki je s svojim že dvanajstim golom v tej sezoni odločil tudi obračun s Taborom.

Goste iz Sežane je danes prvič vodil Sabit Šljivo, ki je tako debitiral s porazom. Koper je zdaj pri 40 točkah, za četrtimi Domžalami zaostaja le za točko, pred sedmim Taborom pa ima že sedem točk naskoka.

Poročilo s tekme Koper : Tabor in najlepše akcije:

Olimpija po zmagi ušla na +4

Na predzadnjem dejanju kroga sta se spopadli zadnjeuvrščena Gorica in vodilna Olimpija. Ljubljančani so do zmage prišli po zadetku asa iz rokava, Andresa Vombergarja, ki je le štiri minute po tem, ko je vstopil v igro, zadel za vodstvo gostov. S tem je dosegel že svoj četrti zadetek v tej sezoni na tekmah z Gorico, skupno pa je pri desetih.

Video: zadetek Vombergarja:

Olimpija je bila blizu vodstva že ob koncu prvega polčasa, ko je Gal Kurež z izjemnim strelom zatresel prečko. Olimpija pod vodstvom Gorana Stankovića sploh še ni doživela poraza, v tej sezoni pa je na vseh štirih tekmah (vselej brez prejetega zadetka) premagala Gorico. Zdaj ima pred drugim Mariborom štiri točke prednosti.

Vrtnicam je po novi ničli vlak, ki bi jih še lahko popeljal bližje devetemu mestu, skoraj že odpeljal. V zadnjo četrtino vstopajo z zaostankom zdaj že devetih točk za Aluminijem in Celjem, tako da bodo morali začeti konkretneje osvajati točke, če še želijo poseči za vsaj devetim mestom.

Poročilo s tekme Gorica : Olimpija in najlepše akcije:

Tretja tekma kroga, tretji remi

Prvoligaško soboto sta z živahno predstavo v Ljubljani odprla Bravo in Domžale. Če petek v prvi ligi ni ponudil niti enega zadetka, je že prva sobotna tekma postregla z razpoloženimi strelci, še posebej zanimivo je bilo v drugem polčasu, ko so v razmaku trinajstih minut padli kar trije zadetki. Bravo, ki je bil do te tekme v tej sezoni črna mačka" za Domžalčane, saj je na treh tekmah osvojil kar sedem točk, je prišel do vodstva v 29. minuti, ko je šestič v sezoni zadel Mustafa Nukić. V drugem polčasu je strelski šov v 56. minuti odprl Dario Kolobarić, ki je zadel desetič v tej sezoni, a veselje Domžal ni trajalo dolgo, le minuto kasneje je za drugo vodstvo Brava poskrbel Milan Tučić. Za končni izid 2:2 je v 69. minuti zadel še Matej Podlogar.

Fotogalerija iz Ljubljane (foto: Vid Ponikvar/Sportida):

Poročilo s tekme Bravo : Domžale in najlepše akcije:

Strelska suša v Murski Soboti

Fotogalerija s Fazanerije (fotograf: Blaž Weindorfer/Sportida):

Po suši zadetkov v Kidričevem smo na bolj razpoložene strelce upali v Murski Soboti, a tudi vsaj na papirju vroč obračun med Muro in prvakom Celja ni postregel z zadetki. Še najbližje zadetku je bil v 73. minuti Matic Vrbanec, ki je že premagal Murinega vratarja Matka Obradovića, zadetek in najbrž tudi zmago pa mu je preprečila vratnica.

Vratnica Matica Vrbanca:

Poročilo s tekme v Murski Soboti in najlepše akcije:

Mariboru spodrsnilo v Kidričevem, Tavares zgrešil enajstmetrovko

Simon Rožman poglavja v Mariboru ni začel tako, kot si je želel. Foto: NK Maribor Prvo dejanje 28. kroga Prve Lige Telekom Slovenija smo v petek spremljali v Kidričevem, kjer so ljubitelji nogometa z nestrpnostjo pričakovali, kako bo videti Maribor pod vodstvom novega trenerja Simona Rožmana.

Treba je priznati, da nismo videli veliko, Aluminij bi lahko po hudi napaki vratarja Ažbeta Juga v prvem polčasu celo povedel, a je Mariborčane rešila vratnica. V drugem polčasu so bili več pri žogi gostje, a vse do 87. minute, ko je sodnik Rade Obrenović po prekršku nad Janom Mlakarjem pokazal na belo piko, si niso priigrali resnejše priložnosti.

Tavares je ob koncu tekme zgrešil enajstmetrovko:

Mariborčani so zapravili tudi enajstmetrovko, odgovornost je prevzel kapetan Marcos Tavares, a je strel po sredini uspešno ustavil vratar Aluminija Luka Janžekovič.

Aluminij bi v sodnikovem podaljšku lahko celo prišel do zmage, a je goste po strelu Tilna Pečnika z odličnim posredovanjem v obrambi rešil branilec Luka Uskoković.

Poročilo s tekme v Kidričevem in najlepše akcije:

Prva liga Telekom Slovenije, 28. krog: Petek, 16. april:

Aluminij : Maribor 0:0



Mura : Domžale 0:0

R. K.: Mandić 86./Mura Sobota, 17. april:

Bravo : Domžale 2:2 (1:0)

Nukić 29., Tučić 58.; Kolobarić 56., Podlogar 69. Gorica : Olimpija 0:1 (0:0)

Vombergar 68. Koper : Tabor 1:0 (0:0)

Mulahusejnović 56.