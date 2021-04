NZS ni ugodila razočaranim drugoligašem. Obeta se pokal, kakršnega še ni bilo.

Ne le prvoligaši, s prvenstvenimi tekmami bodo kmalu nadaljevali tudi drugoligaški in tretjeligaški klubi. Nogometna zveza Slovenije (NZS) sporoča, kako se bo sezona 2. SNL nadaljevala 20. aprila, štiri dni pozneje pa se bodo prvič za točke potegovali še udeleženci dveh tretjeligaških skupin (vzhod in zahod). Kar nekaj prahu je dvignila odločitev krovne zveze, da bo pokalno tekmovanje v prihodnji sezoni močno okrnjeno in bo v njem nastopilo le 12 klubov. Drugoligaši so se nadejali, da si bo NZS premislila, a se jim želja ne bo izpolnila.

Z zaostalo tekmo 27. kroga Prve lige Telekom Slovenije med Olimpijo in Bravom (1:1) se je nadaljevala sezona desetih najboljših slovenskih klubov, v kateri pred zadnjo četrtino najbolje kaže zmajem, saj imajo dve točki prednosti pred Mariborom. Kmalu pa se bo nadaljevalo tudi nogometno klubsko dogajanje v drugi in tretji ligi. V 2. SNL so v najboljšem položaju Radomlje. Pred novomeško Krko imajo štiri, pred sosedi iz Doba pa že šest točk prednosti.

Drugoligaši bodo odigrali 22 tekem

V drugoligaškem tekmovanju so v tej sezoni najbolj uspešne Radomlje. Foto: Grega Valančič/Sportida Drugoligaši bodo prvi letošnji krog odigrali prihodnji teden (20. aprila). To bo njihov šele 15. krog, po katerem se bo končal prvi del prvenstva, druga liga pa se bo razdelila v dve skupini. V skupino za prvaka, v kateri bo po enokrožnem sistemu nastopalo osem najboljših ekip, in v skupino za obstanek, v kateri bodo na podoben način tekmovali klubi od 9. do 16. mesta. Obeta se torej nov tekmovalni format, ki je vskočil zaradi pomanjkanja časovnih terminov za izpeljavo prvotnega načrta, odigranih 30 krogov. Drugoligaši bodo, če bodo to dovoljevale epidemiološke razmere v državi, tako v tej sezoni odigrali vsega skupaj 22 tekem.

V drugi ligi nastopajo tudi trije klubi, ki so se v pokalnem tekmovanju uvrstili v četrtfinale in še konkurirajo za lovoriko, s tem pa tudi okno v Evropo. To so Radomlje, Nafta in Drava. Lendavčani so se v prejšnji sezoni denimo po dramatični zmagi nad Radomljami v polfinalu uvrstili v sklepno dejanje, kjer so ostali praznih rok proti Muri, tokrat pa jih v četrtfinalu čaka najtežja možna ovira, vodilni prvoligaš Olimpija.

Nafta bo skušala v četrtfinalu pokala Slovenije 28. aprila presenetiti ljubljansko Olimpijo. Foto: Grega Valančič/Sportida

O polfinalistih pokala se bo odločalo 28. aprila, četrtfinalni pari so Domžale – Maribor, Drava Ptuj – Koper, Nafta – Olimpija in Celje – Radomlje. Polfinalni tekmi sta predvideni za 12. maj, finale pokala pa bo, tako je odločil izvršni odbor NZS, 25. maja na Bonifiki v Kopru. Kanarčki imajo tako priložnost, da bi lahko sklepno dejanje pokala odigrali na zelenici, ki jo poznajo najbolje izmed vseh.

Nastale razmere prisilile NZS v spremembe

V prejšnji sezoni je pokalno lovoriko osvojila Mura, ki je nato izpadla že v osmini finala, ko je ostala praznih rok proti Dravi. Foto: Grega Valančič/Sportida Če bo pokal v tej sezoni potekal po ustaljenih tirnicah, pa se prihodnjo sezono obetajo ogromne spremembe. NZS je konec prejšnjega meseca sprejela odločitev, ki je številne nižjeligaše spravila v slabo voljo.

"Zaradi nastalih razmer (covid-19) in dejstva, da se večina tekmovanj verjetno ne bo mogla odigrati oziroma bodo imela prednost ligaška tekmovanja pred pokalnimi (še posebej na nivoju MNZ), se bo v sezoni 2021/2022 pokalno tekmovanje v članski kategoriji odigralo po prilagojenem formatu," je takrat sporočila krovna zveza in dodala, kako bo v pokalu nastopilo le 12 ekip. Le deset prvoligaških ekip ter dve najboljši iz druge lige. V prvem krogu se bo tako predstavilo osem klubov, ki ne nastopajo v Evropi, nato sledi četrtfinale, polfinale in finale. V izločilnem delu se bo vedno odigrala le ena tekma, tako da ne bo povratnih dvobojev.

Trener Nafte Dejan Dončić se je lani z Lendavčani uvrstil v finale pokala. Tokrat se pripravlja na pester zaključek sezone. V drugi ligi ga čaka še osem tekem, v pokalu pa četrtfinalni izziv proti zmajem. Foto: Grega Valančič/Sportida

Odločitev NZS je spravila v slabo voljo drugoligaške klube, ki so nedavno sprejeli pobudo za to, da bi lahko v prihodnji sezoni v pokalu nastopili vsi klubi, ne le "izbranih" 12. Naslovili so jo na krovno zvezo, a prejeli negativen odgovor, saj v tej sezoni ne bo možno do konca izpeljati tekmovanj v MNZ pokalih, ki podajo kar 18 izmed 28 udeležencev končnega dela pokalnega tekmovanja. S tekmovalnim urnikom letos nadaljujejo le klubi v treh najmočnejših ligah (1., 2. in 3. SNL), tako da ostaja pri odločitvi NZS o okrnjenem pokalnem formatu, se pa razmišlja v smeri, da bi sezona 2022/23 podala novo smernico in bi se takrat v MNZ pokalih odločalo o udeležencih slovenskega pokalnega tekmovanja neposredno v tekoči sezoni, ne pa tako, kot je bila navada do zdaj, sezono poprej.