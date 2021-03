Drugoligaši še dvakrat, potem sledi novost

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Radomlje želijo nadaljevati izjemen niz na gostovanjih, kjer so v tej sezoni na sedmih tekmah osvojili maksimalnih 21 točk.

V uvodnem srečanju 14. kroga druge slovenske nogometne lige bo vodilna ekipa Radomlje ob 14. uri gostovala v Beltincih. Vse preostale tekme se bodo začele ob 15. uri. Novomeška Krka bo gostila Dekane, Dob, ki je v prejšnjem krogu prehitel Dolenjce in se zavihtel na drugo mesto, pa bo gostoval v Biljah. V Ajdovščini in Krškem bosta v obračunih nekdanjih prvoligašev gostovala Triglav in Drava.