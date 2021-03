Roltek Dob skočil na drugo mesto in se približal vodilnim Radomljam

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na vrhu drugoligaške prvenstvene lestvice so nogometaši Kalcerja Radomelj.

Nogometaši Kalcerja iz Radomelj so še naprej vodilni v 2. slovenski ligi. V prvem krogu po dolgi prekinitvi prvenstva zaradi novega koronavirusa so na domačem igrišču rešili točko proti Fužinar Vzajemci (1:1). Najbližji zasledovalci Radomljanov so zdaj nogometaši Roltek Doba, ki so do tega kroga neporaženo Krko doma ugnali z 2:0.

Na lestvici imajo Radomljani 34 točk, Roltek Dob 31, Krka pa 30. Četrte so Brežice s 26 točkami, potem ko so danes doma izgubile z Vitanest Bilje z 1:3. Bilje so na lestvici pete s 23 točkami.

Današnje srečanje med Rudarjem in Primorjem je bilo po slabih dveh minutah prekinjeno in kasneje tudi odpovedano. Razlog pa močno sneženje, ki je zajelo velenjsko kotlino. Nadomestni termin je že znan, in sicer 31. marec.

Drugoligaši bodo v rednem ligaškem delu odigrali le polovico od načrtovanih 30 tekem (15), nato pa bo osem najboljših nadaljevalo sezono v skupini za prvaka, osem najslabših pa v skupini za obstanek. V obeh skupinah se bo igralo po enokrožnem sistemu, tako da bodo klubi do konca sezone odigrali še deset (tri plus sedem) tekem.

Druga liga, 13. krog: Sobota, 19. marec:

Roltek Dob : Krka 2:0 (1:0)

Repas 33., 49. Kalcer Radomlje : Fužinar Vzajemci 1:1 (0:0)

Pišek 90.; Koritnik 70. Brežice Terme Čatež : Vitanest Bilje 1:3 (0:1)

Božič 55.; Humar 36., Šturm 47., 53./11m Nedelja, 20. marec:

15.00 Šmartno – Krško

15.00 Brda – Drava

15.00 Jadran Dekani – Beltinci

15.00 Triglav Kranj – Nafta



Sreda, 31. marec:

15.00 Rudar – Primorje

Lestvica: 1. Kalcer Radomlje 13 tekem - 34 točk

2. Roltek Dob 13 - 31

3. Krka 13 - 30

4. Brežice Terme Čatež 13 - 26

5. Vitanest Bilje 13 - 23

6. Nafta 1903 11 - 21

7. Triglav Kranj 12 - 16

8. Fužinar Vzajemci 13 - 16

9. Rudar Velenje 11 - 15

10. Beltinci Klima Tratnjek 12 - 13

11. Krško 12 - 11

12. Drava Ptuj 12 - 10

13. Jadran Dekani 12 - 9

14. Primorje eMundia 12 - 9

15. Šmartno 1928 12 - 8

16. Brda 12 - 6