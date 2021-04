Ni več neznank. NZS razkrila vse, tudi usodo večnega derbija.

Sezona 2020/21 Prve liga Telekom Slovenije bi se morala po prvotnem scenariju končati 19. maja, a se bo zaradi nedavne prisilne prekinitve, ko je med 1. in 11. aprilom pozabila na nogometna dogajanja, končala tri dni pozneje. Tako so se odločili na Nogometni zvezi Slovenijo, na kateri so danes razkrili nove datume preostalega dela prvenstvene sezone.

Nogometni klubi lahko od danes ponovno trenirajo v polni postavi in se pripravljajo na nove tekmovalne izzive. Teh v prihodnjih tednih ne bo manjkalo. Že v torek se bosta v zaostali tekmi 27. kroga Prve lige Telekom Slovenije, s katero bo tudi uradno sklenjena tretja četrtina prvenstvene sezone, v Stožicah pomerila Olimpija in Bravo. Vodilni zmaji lahko na tej tekmi pobegnejo najbližjemu zasledovalcu Mariboru na štiri točke prednosti, kar bi bila izjemna popotnica pred zadnjimi devetimi krogi.

Rožman prvič na delu v petek, zadnji večni derbi 8. maja

Simon Rožman bo vijolice v prvenstvu prvič vodil v petek. Foto: NK Maribor Vijolice se bodo pod vodstvom novega trenerja Simona Rožmana prvič predstavile v petek v štajerskem obračunu v Kidričevem, isti dan bo zelo zanimivo tudi v Murski Soboti, kjer bo ranjeno Celje iskalo pot iz rezultatske krize pri še kako motivirani Muri. Preostale tekme 28. kroga bodo v soboto, tudi tista v mestu vrtnic med zadnjeuvrščeno Gorico in vodilno Olimpijo.

Ob pomanjkanju rezervnih terminov bodo prvoligaški klubi nadaljevali sezono v zgoščenem "angleškem" ritmu. Vse do konca meseca bodo odigrali več tekem na teden, večni derbi med Olimpijo in Mariborom, ki je bil sprva načrtovan za praznični 1. maj, pa je prestavljen za teden dni, tako da se bosta največja favorita za osvojitev državnega naslova v Stožicah spopadla 8. maja. Točno uro bo krovna zveza še sporočila.

Ko sta se Olimpija in Maribor nazadnje srečala v Ljubljani, se je smejalo gostiteljem. Foto: Vid Ponikvar

Sezona 2020/21 se bo, če bodo to vladni ukrepi in epidemiološka slika v državi dovoljevali, končala 22. maja. Takrat se bo Olimpija mudila na najbližjem gostovanju v Spodnji Šiški pri Bravu, Maribor bo v nespornem derbiju kroga pričakal Muro, v primorskem obračunu se bosta srečala Tabor in Gorica, Celjani bodo gostili Koper, Domžale pa Aluminij.

Domžalčani in Mariborčani se bodo v pokalu udarili za polfinalno vstopnico. Foto: Vid Ponikvar

Krovna zveza bo sporočila še spremembo urnika, kar zadeva pokalno tekmovane, v katerem bi morale biti prve tekme četrtfinala – pari so Domžale : Maribor, Drava : Koper, Nafta : Olimpija in Celje : Radomlje - odigrane že v sredo (14. aprila), v boju za pokalno lovoriko pa so še trije drugoligaši, ki čakajo na odločitev NZS o nadaljevanju NZS in novih terminih.