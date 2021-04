Na Fazaneriji streljali s slepimi naboji #video

Boj Mure, ki je pogrešala kaznovanega Andrijo Filipovića, in Celja, ki je igralo brez prav tako kaznovanega Maja Roriča, se je kar nekako pravično končal brez golov. Tako Mura ostaja tretja, Celje pa osmo.

Prvi polčas v Murski Soboti je minil v kar enakovredni igri, obe ekipi sta si priigrali nekaj nevarnih strelov, a je vseeno ostalo pri 0:0. Že v deseti minuti je Filip Dangubić sam stekel proti domačemu vratarju Matku Obradoviću, ki pa je bil na koncu uspešnejši.

V 20. je na drugi strani malce z desne poskusil Mihael Klepač, izkazal pa se je tudi celjski čuvaj mreže Metod Jurhar. Pri Celjanih je v 37. minuti nase opozoril Luka Kerin s strelom od daleč, toda Obradović ni imel večjih težav.

Vrbanec je bil najbližje zadetku:

Najnevarnejši pa sta bili akciji domačih v 40. in 42. minuti. Najprej je Kevin Žižek prišel pred vrati do strela iz obrata, a žogo poslal malce mimo vratnice, nato pa je v bližini gol malce na desni strani Matic Maruško meril previsoko. Tik pred koncem je Žižek še enkrat prišel v ugoden položaj za strel, a spet je bil Jurhar zbran.

V uvodu drugega polčasa sta ekipi sprožili po en nenatančen strel, v 56. minuti pa je imel znova delo Jurhar po strelu Klemna Pucka z leve strani. V 74. minuti pa so znova zagrozili tudi Celjani, Matic Vrbanec je z desne strani z diagonalnim strelom žogo poslal čez Obradovića, a zadel le vratnico.

V 83. minuti je pri Muri v igro vstopil Staniša Mandić, kar samo po sebi ne bi bilo nič posebnega, a je že nekaj trenutkov pozneje tudi moral z igrišča, saj so ga sodniki izključili zaradi starta s podplatom proti Kerinu. Številne prednosti pa Celjanom ni uspelo unovčiti za kaj več kot točko.

Mura bo v 29. krogu v sredo gostovala v Sežani, Celje pa bo dan prej gostilo Aluminij.

Potek tekme v Murski Sobota:

KONEC TEKME!

85. minuta: Rdeč karton! Mura bo zadnje minute tekme igrala z igralcem manj. Mandić, ki prišel v igro ravno nekaj minut prej, je nespretno zaradi nevarne igre hitro zaključil s tekmo. Sodnik Sagrković je bil neomajen, mnogi pa menijo, da je bilo vse skupaj prestrogo dosojeno.

Mandić je ekspresno zapustil zelenico:

73. minuta: Vratnica Celja! Vse skupaj ni bilo videti, kdo ve, kako nevarno, a Vrbanec je lepo zaustavil žogo in nato odlično sprožil. Obradović je bil že premagan, rešila pa ga je vratnica.

Vratnica Vrbanca:

56. minuta: Priložnost za Muro. Po podaji Horvata je do strela prišel Pucko, ki je močno sprožil, a Jurhar je njegov strel brez težav odbil in ohranil svojo mrežo nedotaknjeno.

Lepa obramba Jurharja:

ZAČETEK DRUGEGE POLČASA!

KONEC PRVEGA POLČASA!

45. minuta: Po lepi globinski podaji se je sam pred vratarjem Jurharjem znašel Žižek, a lepe priložnosti ni izkoristil in streljal preveč po sredini. Ostalo je pri 0:0.

Lepa priložnost tudi za Muro:

10. minuta: Po napaki domače obrambe se je v protinapad izstrelil Dnagubić, a na koncu ni resneje ogrozil Obradovića, ki je brez težav zaustavila strel napadalca Celja.

Priložnost Celja:

ZAČETEK TEKME NA FAZANERIJI!

Začetni postavi:

🟡🔵1️⃣1️⃣ Naša zasedba za obračun z Muro v Fazaneriji. Pričetek ob 19:00 - neposredni prenos na Planet TV 2, javljanja v živo s prizorišča za Radio Fantasy. ⚽️ #DržavniPrvaki #MojeMestoMojKlub #GremoCele💛💙 Objavil/a NK Celje dne Petek, 16. april 2021

Pred tekmo:

Po Kidričevem se bo pozornost ljubiteljev Prve lige Telekom Slovenije preselila še malce severovzhodneje. V Fazaneriji se bosta ob 19. uri pomerila Mura in Celje. V prejšnji sezoni sta osvojila obe lovoriki, ki ju v tej sezoni ne bosta ubranili. Črno-beli so presenetljivo izpadli že v osmini finala pokala Slovenije, rumeno-modrim pa se obeta, da se bodo vpisali v zgodovino kot najslabši branilec državnega naslova v 1. SNL, saj v zadnjo četrtino sezone vstopajo z osmega mesta, za vodilno Olimpijo pa zaostajajo kar 24 točk.

V nobenem taboru ne skrivajo ciljev. Mura želi z zmago ostati v krogu kandidatov za zgodovinski uspeh, naslov prvaka. "To bo nova in drugačna tekma. Za nami je dolg premor, spet se je treba navaditi na ritem. Čaka nas težka tekma, saj ima Celje dovolj kakovosti, ne glede na lestvico," opozarja Žiga Kous, reprezentant Nino Kouter pa o klubskih ciljih dodaja: "Če vprašate mene, je naš cilj Evropa. Potihoma pa si želimo biti prvaki. Tako si želimo vsi skupaj. Zakaj ne bi enkrat uspelo tudi nam?"

Celjani dobro vedo, kako je postati prvak in zagreniti življenje največjima favoritoma, Olimpiji in Mariboru. Še bolje pa vedo, kako zahtevno je vstopiti v sezono kot branilec naslova. Celjani so doživljali mnoge udarce, po koncu jesenskega dela jih je zapustil "šampionski" trener Dušan Kosić, še pred njim športni direktor Branko Veršič. V leto 2021 so se podali s prenovljeno zasedbo, neizkušeni češki trener Jiri Jarošik s skromno rezultatsko bero (še) ni prepričal navijačev. Ob novem neuspehu mu grozi, da bo postal boj Celjanov za prvoligaški obstanek še bolj krčevit, imajo pa aktualni prvaki v žepu vendarle še en adut za Evropo. Od pokalne lovorike so oddaljeni še tri korake …

Pri gostiteljih bo zaradi kazni manjkal Andrija Filipović, a trener Ante Šimundža razpolaga z dolgo in široko klopjo. Vedno več je tudi povratnikov, ki so odpravili zdravstvene težave in se priključili delu z ekipo. Pri gostih bo manjkal kaznovani zvezni igralec Maj Rorič, eden redkih zimskih novincev, ki celjski ekipi predstavlja dodano vrednost.