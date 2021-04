Norih trinajst minut in delitev točk v Ljubljani #video

Nogometaši Brava in Domžal so se v 28. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 2:2 (1:0).

Potem ko je Bravo med tednom v zaostali tekmi z Olimpijo osvojil točko, je tak izkupiček vpisal tudi proti Domžalam, ki so pogrešale poškodovane Slobodana Vuka, Zenija Husmanija, Gabra Dobrovoljca in Tiborja Gorenca Stankoviča. Gosti so sicer precej več poskušali s streli, a se vseeno morali dvakrat vračati po zaostanku. Končni pritisk pa ni prinesel zanje želenega preobrata, tako da sta ekipi še naprej na četrtem (Domžale) oziroma šestem (Bravo) mestu.

Prvi polčas je minil v malce odločnejši domžalski predstavi s kar nekaj (pol)priložnostmi. Gosti so v tretji in 17. minuti zagrozili prek Mattiasa Käita, v 12. prek Daria Kolobarića, v 23. pa še prek Senijada Ibričića, toda vsi ti poskusi so bili preslabi za vodstvo. V 40. minuti je z 20 metrov poskusil še Arnel Jakupović, a je bil, tako kot pri obeh Käitovih strelih, znova zbran Igor Vekić.

Na drugi strani so domači prvo resnejšo akcijo izpeljali v 13. minuti, a je na koncu nenatančno meril Milan Tučić. Prav slednji pa je v 29. minuti žogo podal do Mustafe Nukića, ki je prišel v kazenski prostor, se znebil svojega čuvaja Tilna Klemenčiča in nato žogo mimo Ajdina Mulalića poslal v mrežo za 1:0. V 43. minuti je z močnim volejem iz bližine streljal Mitja Križan, a žogo za malo poslal čez prečko.

Bravo je v prvem polčasu prišel do vodstva. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

V drugem polčasu padli trije zadetki

Pritisk v uvodu drugega polčasa je Domžalčane nagradil v 56. minuti, ko je Jakupović poslal žogo v kazenski prostor, Kolobarić pa je nato opravil svoje in s strelom po tleh ukanil Vekića. To je bil deseti gol domžalskega napadalca v sezoni, s katerim je na drugem mestu med strelci.

Toda domači so že v 57. minuti spet povedli, takrat je Nukić podal v kazenski prostor do Tučića, ki je bolj ali manj neoviran matiral še Mulalića. V 60. minuti je na drugi strani močno streljal Benjamin Markuš, toda izkazal se je Vekić. A slednji je vendarle v 69. minuti znova moral po žogo v mrežo, po lepi Jakupovićevi podaji v osrčje kazenskega prostora je iz prve za 2:2 zadel Matej Podlogar.

V 79. minuti je moral Vekić posredovati po strelu Andraža Žiniča, tudi sicer so še naprej več poskušali gosti, ki so imeli približno trikrat več strelov proti vratom tekmeca, a so domači zdržali vse napade.

Bravo bo v 29. krogu v sredo gostoval v Novi Gorici, Domžale pa dan prej v Mariboru.

Bravo : Domžale, foto: Vid Ponikvar/Sportida:

