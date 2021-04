Zadnja Gorica namučila vodilno Olimpijo #video

Čeprav je bila zadnjeuvrščena Gorica večino tekme vsaj enakovreden tekmec vodilni Olimpiji, pa je slednja na koncu prišla do zmage, s katero zdaj na vrhu lestvice drugouvrščenemu Mariboru beži za štiri točke. Na drugi strani so belo-modri v vse hujših težavah, tako da se zdi izpad iz lige vse bolj realen.

Novogoričani so v prvem polčasu povzročali precej preglavic favoriziranim gostom, ki v prvem polčasu vse do konca niso posebej resno ogrozili rezervnega vratarja Uroša Likarja, ki je stopil med vratnici namesto Darka Marjanovića, ta okreva po operaciji prsta.

Ljubljančani, ki so igrali brez kaznovanih Jana Andrejašiča in Uroša Koruna, so nekoliko resneje poskusili le v 16., 17. in 39. minuti, toda streli Michaela Pavlovića, Timija Maxa Elšnika in Đorđeja Ivanovića so bili vse prej kot nevarni.

Zato pa je ob koncu polčasa dvakrat precej nevarno meril Gal Kurež, najprej je zadel prečko z dobrih 20 metrov, nato pa je še izgubil medsebojni dvoboj z Likarjem.

Gal Kurež je stresel prečko. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Do priložnosti tudi Gorica

Primorci so tudi imeli svoje napadalne trenutke, med drugim je že v šesti minuti Mathias Oyewusi malce z desne strani močno streljal, toda Žiga Frelih je bil na mestu, v 27. minuti pa je lepo akcijo domačih z malce premalo natančnim strelom končal Tjaš Begić.

Takoj po začetku drugega polčasa je Gorica nevarno zagrozila, med drugim je Lamin Colley zadel vratnico iz bližine po odbiti žogi, Olimpija pa še naprej ni našla recepta za borbene domačine, ki so zlahka in visoko prekinjali akcije zeleno-belih.

Šele v 58. minuti je bilo malce nevarneje pred vrati Gorice, a je Pavlović zadel Ivanovića, tako da ni bilo pravega razburjenja. Minuto pozneje je na drugi strani Frelih posredoval po ne preveč močnem poskusu Begića.

Olimpiji je zmago priboril Andres Vombergar. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Vombergar Olimpiji zagotovil zmago

Dotlej čvrsta obramba Gorice pa je kapitulirala v 68. minuti, ob precej neodločnih domačih nogometaših je do žoge prišel Radivoj Bosić, potegnil v kazenski prostor, tam pa je žogo oddal Andresu Vombergarju, ki je rutinirano dosegel svoj deseti gol sezone in je izenačen na drugem mestu lestvice strelcev.

V 75. minuti je znova poskusil Ivanović, a je bil Likar na mestu, pozneje pa posebne nevarnosti ni več bilo, čeprav so se domači trudili priti vsaj do točke. Že v sodniškem dodatku je Adis Hodžić zapravil zadnjo lepo priložnost za domače, ko je iz ugodnega položaja žogo poslal čez gol.

Gorica bo v 29. krogu v sredo gostila Bravo, Olimpija pa Koper.

Gorica : Olimpija 0:1 (0:0) Športni park, brez gledalcev, sodniki: Glažar, Gabrovec, Burjan.



Strelec: 0:1 Vombergar (68.). Gorica: Likar, M. Kavčič, Mevlja (od 32. Tomiček), T. Kavčič, Širok, Nkama (od 80. Cvijanović), Mavretič, Begić (od 66. Šehić), Hodžić, Colley (od 80. Vipotnik), Oyewusi (od 66. Velikonja).



Olimpija: Frelih, Maksimenko, Savić, Delamea Mlinar, Pavlović (od 75. Fink), Boakye (od 75. Šme), Ostrc (od 64. Bosić), Pungaršek, Elšnik, Ivanović (od 89. Baskera), Kurež (od 64. Vombergar).



Rumeni kartoni: Oyewusi, M. Kavčič, Širok, Šehić, Nkama; Ivanović.

Rdeči karton: /.

Potek tekme v živo: