Rožman o nesreči Matka: Vsi smo bili pretreseni #video

Debi 38-letnega trenerja iz Štor Simona Rožmana na klopi 15-kratnih slovenskih prvakov je za 14 dni prestavil odlok vlade, da so treningi in tekme prepovedani. "Dobili smo rdeč karton s strani države, prišlo je do umetne prekinitve, ki absolutno v neki kontinuiteti dela ni bila dobrodošla, a kljub temu smo se prilagodili," pravi Rožman, ki zdaj že komaj čaka prvo tekmo.

Simon Rožman je s premorom dobil tudi nekaj več časa, da se je poglobil v kader, ki ga ima na voljo v Ljudskem vrtu. "Imeli smo ravno dovolj časa, da se spoznamo, da odkrijemo karte," pojasnjuje prvi mož Maribora. "Z novim trenerjem je prišla tudi nova energija in to bomo poskušali prenesti tudi na nas in igrišče. Mislim, da nam to do neke mere tudi uspeva," je prepričan Blaž Vrhovec.

Priprave Maribora je sicer presekala novica o prometni nesreči, ki jo je povzročil Aljoša Matko. Klub nesrečo, v kateri 21-letni napadalec ni bil poškodovan, obžaluje. Matko bo do nadaljnjega vadil po posebnem programu, v petek pa ne bo igral. "Vsi smo bili pretreseni, še vedno smo z mislimi pri fantih v smislu rehabilitacije. Vsem želimo vse najboljše. Definitivno pa je to stvar, ki je vsem znova v veliko opozorilo," je prepričan Rožman.

Aljoša Matko v petek zagotovo ne bo zaigral. Foto: Sportida

Za Rožmana pa je veliko opozorilo tudi veliko število golov, ki jih je Maribor prejel na 27 tekmah. Boljšo obrambo imajo Olimpija, Mura, Domžale in Bravo. "Faza obrambe je bila tudi ena od bolj obširnih tem, s katero smo se soočili v zadnjem mesecu," pravi Rožman.

Maribor tako kot ostale slovenske prvoligaše v naslednjem mesecu in pol čaka peklenski ritem. Finalista pokala bosta v petih tednih odigrala dvanajst tekem. Rožman bo na klopi Maribora debitiral proti Aluminiju, kar pa zanj ne bo prvič, saj se je z Aluminijem spopadel tudi kot trener Domžal in takrat slavil z 2:0.

