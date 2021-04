Odziv NK Maribor na prometno nesrečo, v katero je vpleten Matko

Nogometni klub Maribor je potrdil, kako se je v sobotnem večeru na cesti Metlika – Črnomelj zgodila prometna nesreča, v kateri je bil udeležen njegov nogometaš Aljoša Matko. ''Aljoša v nesreči ni bil poškodovan, smo pa z velikim obžalovanjem sprejeli informacijo o tem, da so poškodbe utrpeli preostali udeleženci. Zadeve spremljamo, vsi v klubu smo z mislimi s poškodovanimi in njihovimi družinami,'' so zapisali pri 15-kratnem državnem prvaku in dodali, kako se mladi slovenski reprezentant zaradi šokantnega dogodka ni pridružil moštvu ob začetku aktivnosti v ponedeljkovem dopoldnevu.

Športniki kot javne osebnosti morajo biti zgled mladim

Matko je v soboto zvečer kot voznik v ovinku izgubil oblast nad vozilom, trčil v drug avtomobil, nato še v nasip. Foto: Vid Ponikvar Strelec edinega zadetka za Slovenijo na skupinskem delu evropskega prvenstva do 21 let je ostal v družinskem krogu.

''Aljoša se zaveda, da je z vožnjo ob neprilagojeni hitrosti storil hud prekršek. Vsi, še posebej pa športniki kot javne osebnosti morajo biti zgled mladim, celotni družbi in od vsakega našega člana pričakujemo, da spoštuje pravila, tako zaradi lastne kot zaradi varnosti vseh udeležencev prometa. Zdaj je v ospredju predvsem skrb za zdravje vseh vpletenih v sobotno nesrečo, vsa morebitna dodatna vprašanja in informacije pa so v pristojnosti ustreznih organov,'' sporoča NK Maribor.

"Vsem poškodovanim želimo hitro, uspešno okrevanje, kot klub pa se zavedamo družbene odgovornosti," je sporočil športni direktor NK Maribor Marko Šuler. Foto: NK Maribor

''Nesrečo, ki se je zgodila, iskreno obžalujemo. Aljoša je z nesprejemljivim početjem ogrozil sebe in druge, teže prekrška se vsi skupaj dobro zavedamo. Vsem poškodovanim želimo hitro, uspešno okrevanje, kot klub pa se zavedamo družbene odgovornosti. Naloga kluba ni le vzgoja nogometašev na igrišču, ampak tudi izven igrišča. Ozaveščenost v prometu je tema, ki je bila že doslej med prioritetnimi, očitno pa ji bomo morali tudi v prihodnje v sodelovanju z vsemi pristojnimi organizacijami namenili še več pozornosti. S poučnimi projekti za zdajšnje in bodoče mlade voznike, več informacij o naslednjih korakih pa bomo posredovali v prihodnjih dneh,'' je ob neprijetnem dogodku poudaril športni direktor NK Maribor Marko Šuler.

Mariborčani so danes začeli s skupnimi treningi. Pripravljajo se na nadaljevanje Prve lige Telekom Slovenije. V petek jih čaka gostovanje v Kidričevem, kjer bo na trenerskem položaju vijolic debitiral Simon Rožman.