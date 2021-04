Pomočnik, ki so ga nogometaši Olimpije vzeli za svojega #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jože Vidergar je pomočnik pri NK Olimpija, ki za vsakega nogometaša ve, kaj natanko potrebuje. Velja za pomočnika, ki je vedno nasmejan in brez težav poprime za vsako delo. Za svojega so ga vzeli tudi nogometaši.

Jože je že tri ure pred vsakim treningom v ekonomatu. Za vsakega nogometaša ve, katere stvari so njegove in jih hitro pripravi. Brez težav in z nasmehom poprime za vsako delo. Zelo radi ga imajo nogometaši, med njimi tudi branilec Matic Fink.

Popestri tudi vzdušje v ekipi

"Z Jožetom se poznava še iz časov, ko sem igral za Interblock in res sem presrečen, da si delim garderobo z njim. Res popestri vzdušje v ekipi z njegovimi zgodbicami, tako da je res ena dodana vrednost," pove Fink, ki ob vsem tem poudari, da je Jože poleg vsega še dobrega srca.

Da ga imajo v ekipi, so veseli tudi pri vodstvu Olimpije. Pomembno jim je, da se Vidergar počuti koristnega in da je srečen, ko pride k njim na delo.