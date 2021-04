V Kranju bo napeto, Korošcem igra le zmaga

Sezona 2020/21 poteka po nekoliko spremenjenem tekmovalnem sistemu. Ker je bilo zaradi pandemije odpovedanih ogromno tekem, urnik ne dovoljuje več toliko rezervnih terminov, da bi lahko klubi 2. SNL odigrali vseh 30 načrtovanih krogov. Nogometna zveza Slovenije (NZS) se je zato odločila za drugačno pot. Drugoligaši bodo danes odigrali tekme 15. kroga, nato pa se bo 16 klubov razdelilo v dve skupini. Osem najboljših bo nadaljevalo sezono v ligi za prvaka, osem najslabših pa se bo potegovalo za obstanek.

Vodilne Radomlje bodo v derbiju kroga gostile novomeško Krko, pri kateri v napadu kraljuje najboljši strelec tekmovanja Kaheem Parris (13 zadetkov).

Radomeljčani bodo v skupino za prvaka vstopili s prvega mesta. Kakšna bo prednost pred zasledovalci? Foto: Grega Valančič/Sportida

Danes bo zelo zanimivo tudi v Kranju. Vodilne Radomlje bodo zagotovo prvi del prvenstva končale na prvem mestu, saj imajo pred Krko štiri točke prednosti. V ligo za prvaka so si že zagotovili preboj tudi Dob, Brežice, Bilje, Nafta in Rudar, osmega potnika pa bo podala tekma v Kranju. V najboljšem položaju je Triglav, ki ima tri točke prednosti pred Krškim in Fužinarji. Če Krčani ne morejo več osvojiti osmega mesta (jeseni so izgubili proti Triglavu z 0:2, z 2:1 pa premagali Fužinar), pa to lahko še uspe Korošcem. Če bodo v gosteh ugnali Kranjčane, bi se lahko skoraj zagotovo povzpeli na osmo mesto. To bi jim lahko preprečil le razplet, če bi Fužinar zmagal z zadetkom prednosti, obenem pa bi Krško v sosedskem obračunu odpravilo Brežice. V tem primeru bi Triglav, Fužinar in Krško končali prvi del prvenstva z 20 točkami, zaradi najboljšega izkupička v medsebojnih srečanjih (v trikotniku) pa bi bili osmi Gorenjci.

Druga liga, 15. krog:



Torek, 20. april:

16.00 Triglav – Fužinar

17.00 Drava – Nafta

17.00 Brda – Primorje

17.00 Dob – Šmartno

17.00 Jadran Dekani – Bilje

17.00 Radomlje – Krka

17.00 Rudar – Beltinci

18.00 Brežice - Krško

Lestvica: 1. Kalcer Radomlje 14 tekem - 37 točk

2. Krka 14 - 33

3. Roltek Dob 14 - 31

4. Brežice Terme Čatež 14 - 27

5. Vitanest Bilje 14 - 26

6. Nafta 1903 14 - 25

7. Rudar Velenje 14 - 22

8. Triglav Kranj 14 - 20

9. Fužinar Vzajemci 14 - 17

10. Krško 14 - 17

11. Beltinci Klima Tratnjek 14 - 13

12. Drava Ptuj 14 - 13

13. Jadran Dekani 14 - 12

14. Primorje eMundia 14 - 9

15. Šmartno 1928 14 - 9

16. Brda 14 - 6