Rožman proti prijateljem, kdo bo dal za pijačo? #video

Celjani so nazadnje doma deklasirali Aluminij s 4:0, polovico zadetkov pa je prispeval Ivan Božić. Foto: Grega Valančič/Sportida Začelo se bo v knežjem mestu. Celjani, ki v tej sezoni branijo naslov, še vedno trepetajo za obstanek. Danes jih čaka velik izziv. Pomerili se bodo z neposrednim tekmecem in skušali popraviti slabši vtis, ki jih spremlja že celotno leto 2021. Tisti, ki bo zmagal, si bo zagotovil tri dragocene točke prednosti pred devetim mestom, ki pelje v pogosto zelo nepredvidljive dodatne kvalifikacije.

Aktualni prvaki so na zadnjih petih srečanjih dosegli le en zadetek, trener Jiri Jarošik pa opozarja varovance, da morajo biti v zaključni tretjini igrišča bolj umirjeni na žogi. "Potrebujemo dober prehod in kakovostno zadnjo postajo," izpostavlja Čeh, ki bo lahko spet računal na Maja Roriča, poseben motiv pa bosta imela Matic Vrbanec in Jure Matjašič, saj se bosta pomerila z nekdanjimi soigralci iz Kidričevega.

Šumari so v zadnjem nastopu prekrižali načrte Mariboru, ostali so neporaženi (0:0), junak srečanja pa je postal vratar Luka Janžeković, ki je ubranil strel z bele točke Marcosu Tavaresu. Trener Oskar Drobne na stadionu Z'dežele ne bo mogel računati na kaznovana Nemanjo Jakšića in Klemna Bolho. Ko so Kidričani nazadnje gostovali v Celju, so doživeli polom. Izgubili so z 0:4, dva zadetka je dosegel Ivan Božić, Aluminij je vodil še Slobodan Grubor, Celjane pa Dušan Kosić. Ko sta se tekmeca nazadnje pomerila v Kidričevem, bilo je 20. februarja letos, je Aluminij že vodil Drobne …

Djuranović: Najslajše je premagati prijatelja

Dejan Djuranović je s Simonom Rožmanom sodeloval poltretje leto. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Prvoligaška karavana se bo iz Celja odpravila v Maribor. Vijolice bodo ob 17.15 pričakale Domžale. Studijski del na Planet 2 se bo začel že ob 17. uri, strokovni komentator bo Kliton Bozgo, v ospredju dogajanja pa bo Simon Rožman. Novopečeni trener Maribora bo debitiral v novi vlogi v Ljudskem vrtu in iskal pot do prve zmage. Usoda je hotela, da jo bo iskal proti nekdanjemu klubu, pri katerem ne manjka nekdanjih varovancev in sodelavcev.

Trener rumene družine Dejan Djuranović je tako vlogo Rožmanovega pomočnika pri Domžalah opravljal dve sezoni in pol (na 117 tekmah), branilec Tilen Klemenčič pa je pod njegovim vodstvom igral tako v Domžalah kot tudi v Celju. "Ostali smo prijatelji. Spoštujemo drug drugega, potem pa je najslajše odigrati dobro tekmo in premagati prijatelja, kolega, s katerim si nekaj ustvaril," sporoča trener Domžal Djuranović, ki ima prelepe spomine na Maribor, saj je z njim osvajal številne lovorike, z njim pa zaigral tudi v ligi prvakov.

Prispevek Mateja Podgorška/Planet TV:

Danes bo tako skušal zagreniti življenje nekdanjemu "šefu" na domžalski klopi, s katerim je ostal v dobrih odnosih tudi Klemenčič. Po tekmi bi lahko šli skupaj na pijačo. Kdo pa jo bo plačal? "Upam, da jo bodo oni nam, ker bomo zmagali," se je nasmejal nekdanji Rožmanov varovanec v dveh slovenskih klubih. "Ogromno igralcev je bilo priključenih v to ekipo pod mojim vodstvom, a so to njihove stvari. Kar se mene tiče, gre za posebno tekmo, ker je prva v Ljudskem vrtu," se veseli prvenca v novi vlogi na stadionu pod Kalvarijo. Danes ne bo mogel računati na Aleksa Pihlerja, ki zaradi prejetega udarca v Kidričevem ne bo še nekaj dni treniral. Vrača se napadalec Aljoša Matko, vprašljiv pa je nastop nekdanjega upa Domžal Jana Mlakarja.

Rožman želi po remiju v Kidričevem (0:0) okusiti še sladkost zmage. Veseli ga pozitivna informacija s strani igralcev, njihova goreča želja po napredku. Podobno razmišlja tudi Djuranović. Na zadnjih mariborsko-domžalskih spopadih je padlo kar 13 zadetkov. Bo podobno tudi danes? Tekmeca se bosta prihodnji teden udarila še v četrtfinalu pokala, takrat bodo na prednost domačega igrišča računale Domžale.

Šljivo prvič na Krasu

Izkušeni Erik Salkić se vrača v ekipo češnjic. Foto: SPS/Sportida V sredo se bosta najprej predstavila Tabor in Mura. Dvoboj se bo na stadionu Rajko Štolfa začel ob 15. uri. Trenerski novinec, 51-letni Hrvat Sabit Šljivo, ki prihaja iz Rovinja, bo lovil prvo zmago in skušal nadaljevati zelo dober izkupiček predhodnikov na domačih tekmah na Krasu. V prejšnjem krogu je ostal brez točk na Bonifiki (0:1), zdaj pa ga čaka nov zahteven izpit, saj prihaja v goste Mura, ki še ni rekla zadnje v boju za naslov prvaka. Pri domačih bo zaradi izpolnjene kvote rumenih kartonov manjkal Denis Kouao, se pa v ekipo vračata Erik Salkić in Mihael Briški.

Prekmurci se bodo na enega najbolj oddaljenih gostovanj v Sloveniji odpravili brez kaznovanega Staniše Mandića. Zadnji dve tekmi omenjenih tekmecev sta se končali brez zadetkov, Tabor pa v sedmih medsebojnih srečanjih v 1. SNL sploh še ni izkusil slasti zmage.

Vodilna Olimpija proti vedno motiviranim Primorcem

Žiga Frelih v letu 2021 na vratih Olimpije na tekmo prejema le 0,33 zadetka. Foto: Vid Ponikvar Prvoligaška sreda se bo nadaljevala v Ljubljani, kjer bo vodilna Olimpija ob 16.45 v derbiju kroga pričakala Koper. Goran Stanković namerava nadaljevati niz neporaženosti. Odkar je prevzel člansko zasedbo zmajev, Ljubljančani sploh ne poznajo poraza, na lestvici pa so se zavihteli na prvo mesto. Tokrat čaka Stankovića ena izmed najtežjih preizkušenj, saj so Koprčani v Stožicah vedno zelo motivirani. Na zadnjih treh gostovanjih v Ljubljani so osvojili kar sedem točk, za nameček pa jih vodi še nekdanji trener zmajev Rodolfo Vanoli, ki želi kanarčke popeljati v Evropo. Jeseni so Primorci premagali zeleno-bele z 2:1.

Obramba Olimpije je v letu 2021 občutno manj ranljiva. Na devetih tekmah je prejela le tri zadetke, reprezentančni vratar Žiga Frelih pa marljivo niza srečanja, na katerih ohranja nedotaknjeno mrežo. Bo tako tudi v sredo, ko bo na drugi strani najboljši strelec tekmovanja Nardin Mulahusejnović (12 zadetkov)? Obeta se spopad treh najboljših golgeterjev 1. SNL, saj sta pri Olimpiji Andres Vombergar in Đorđe Ivanović poskrbela že za 20 zadetkov.

Gorica še ni rekla zadnje?

Bravo bo v mestu vrtnic pogrešal Mustafo Nukića. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Zadnja tekma 29. kroga bo v večernih urah v Novi Gorici, kjer bodo vrtnice lovile še eno izmed zadnjih priložnosti, da se vsaj malce približajo devetemu mestu. Diši po tem, da se bodo varovanci Aleksandra Jovića ekspresno vrnili na deveto mesto, če pa bi v sredo zvečer prekrižali načrte Bravu, bi se v mestu vrtnic obnovilo upanje o čudežnem preobratu. Gorica v tej sezoni še ni premagala mladega ljubljanskega kluba, je pa z njim dvakrat remizirala.

"Na obeh tekmah, ki sta se končali z 0:0, je ostal grenak priokus, saj smo bili v obeh primerih boljši nasprotnik, predvsem na tistem v Novi Gorici, ko je bilo razmerje strelov trinajst proti pet, a žoga kar ni hotela v mrežo," se spominja Matteo Tomiček. Gostitelji zaradi kazni ne bodo mogli računati na Matijo Široka, zaradi poškodbe pa Darka Marjanovića. Gostje bodo pogrešali zelo pomembnega člana, trener Dejan Gabrić bo moral sestaviti enajsterico brez najboljšega asistenta 1. SNL Mustafe Nukića.

Prva liga Telekom Slovenije, 29. krog: Torek, 19. april:

15.00 Celje – Aluminij

17.15 Maribor – Domžale Sreda, 20. april:

15.00 Tabor – Mura

16.45 Olimpija – Koper

21.00 Gorica - Bravo