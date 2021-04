Domžale po podvigu v Mariboru: Ne superligi, da trem točkam! #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Maribora so v 29. krogu Prve lige Telekom Slovenije izgubili proti Domžalam z 1:3 (0:3).

Maribor : Domžale 1:3 (0:3) Stadion Ljudski vrt, brez gledalcev, sodniki: Ponis, Bensa, Černe.

Strelci: 0:1 Šoštarič Karič (29.), 0:2 Jakupović (38.), 0:3 Ibričić (44./11 m), 1:3 Martinović (72.). Maribor: Jug, Milec, Martinović, Uskoković, Guerrico (od 25. Klinar), Vrhovec (od 46. Cretu), Dervišević, Kotnik (od 46. Požeg Vancaš), Kronaveter (od 46. Repas), Matko (od 68. Tavares), Mlakar.

Domžale: Mulalić, Žinič, Klemenčič, Vuklišević, Karić Šoštarič, Pišek, Husmani (od 77. Markuš), Svetlin (od 68. Käit), Ibričić (od 89. Urbančič), Jakupović, Kolobarić (od 77. Podlogar). Rumeni kartoni: Dervišević, Milec, Tavares; Ibričić, Mulalić, Žinič.

Rdeči karton: /.

Simon Rožman je v Ljudskem vrtu kot trener Maribora pričakal svojo nekdanjo ekipo, ki jo je vodil med septembroma 2016 in 2019. Sicer pa sta zadnji dve tekmi med tekmecema postregli kar s 13 zadetki, tako da so bila pričakovanja pred novim obračunom velika, kar zadeva gole.

Svoj del naloge so opravili Domžalčani, ki so že v prvem polčasu prišli do dovolj visoke prednosti za 11. zmago, s katero so se utrdili na četrtem mestu. Maribor ostaja drugi, a mu Olimpija lahko v sredo pobegne že za sedem točk, če bo doma premagala Koper.

Gibljemo se v izjemno nevarnih vodah in nogomet je to, kar je ravno zato, ker je v njem doslej obstajala vsaj osnovna solidarnost. To je sedaj ogroženo.



1/3 pic.twitter.com/EnemRw0Zjz — NK Domžale (@NKDomzale) April 20, 2021

Domžalčani so obenem tekmo izkoristili tudi za izraz nestrinjanja z ustanovitvijo nove superlige evropskih klubskih velikanov - "Solidarnost, enotnost, nogomet za vse" pa je bil napis, ki je krasil njihove majice pred začetkom obračuna.

Domžalčani v prvem polčasu do 3:0

Gosti, pri katerih so manjkali Slobodan Vuk, Gaber Dobrovoljc in Tibor Gorenc Stankovič, so prvi na tekmi zagrozili, ko je v četrti minuti Dario Kolobarić prodrl v kazenski prostor, streljal malce z leve, Ažbe Jug pa je bil dobro postavljen.

Še lepšo priložnost so v enajsti minuti zapravili Mariborčani, ki so igrali brez Aleksa Pihlerja, Nemanje Mitrovića, Gregorja Bajdeta in Ivana Sušaka, vrnil pa se je Aljoša Matko, ki je bil tudi glavni protagonist prve resne mariborske akcije, ko je sam stekel proti Ajdinu Mulaliću, na koncu pa žogo poslal malce mimo vratnice.

Tri zaporedne izjemne obrambe Ajdina Mulalića:

Domžalski vratar pa je bil glavni junak v 20. minuti, ko so domači nogometaši štirikrat zapovrstjo streljali, predvsem iz bližine, Mulalić pa se ni pustil premagati.

Zato pa so v 29. minuti zadeli Domžalčani, po kotu, ki ga je izvedel Senijad Ibričić na levi strani, je pred golom najvišje skočil Sven Šoštarič Karič in z glavo matiral Juga. V 34. minuti je še enkrat poskusil Kolobarić, takrat je Jug dobro posredoval.

Toda v 38. minuti je mariborski vratar znova pobiral žogo iz svoje mreže. Kolobarić je prodrl po levi strani, podal v osrčje kazenskega prostora, kjer je Arnel Jakupović učinkovito dokončal akcijo za 2:0.

Zadetek Arnela Jakupovića za 2:0:

Le malce zatem je na drugi strani iz bližine poskusil Matko, znova pa je Mulalić dobro posredoval. V 44. minuti pa nov šok za Mariborčane. Martin Milec je zakrivil najstrožjo kazen, to pa je zanesljivo izvedel Ibričić za 3:0.

Maribor le do častnega zadetka

Simon Rožman je v prvi tekmi v Ljudskem vrtu kot trener Maribora doživel poraz. Foto: NK Maribor Rožman je takoj na začetku drugega polčasa opravil tri menjave, a to ni posebej pomagalo pri iskanju preobrata. Maribor je bil pričakovano več pri žogi, a bolj ali manj povsem nenevaren.

So pa v 64. minuti znova zagrozile Domžale, znova je streljal Jakupović, toda Jug se takrat ni pustil premagati. V 72. minuti je nekaj upanja domačim vlil Ilija Martinović, ko je po kotu z glavo znižal zaostanek na 1:3. Malce pozneje je zgrešil Jan Mlakar, slednjemu pa je nov poskus v 86. minuti obranil Mulalić.

Maribor bo v 30. krogu v soboto gostoval pri Bravu, Domžale pa bodo gostile Celje.

Dogajanje v Mariboru v živo: