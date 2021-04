Rožman ne skriva razočaranja: To je nedopustno #video

Možnosti Maribora o novi državni zvezdici, prvi po sezoni 2018/19, so se po novem neuspehu, domačem spodrsljaju proti Domžalam (1:3), še poslabšale. Največji tekmec Olimpija lahko danes z zmago v derbiju 29. kroga Prve lige Telekom Slovenije uide vijolicam na kar sedem točk razlike, kar bi bila pred zadnjimi sedmimi krogi ogromna prednost.

Simon Rožman je v krstnem nastopu na trenerskem stolčku Maribora skoraj dočakal zmago. Če bi kapetan Marcos Tavares v zadnjih minutah izkoristil strel z bele točke, bi Mariborčani ohranili stik z zeleno-belimi, a je v Kidričevem ostalo pri 0:0. Ko je 38-letni Štorovčan debitiral v novi vlogi tudi v Ljudskem vrtu, pa je navijače Maribora zabolela glava. Njihovi ljubljenci so bili nemočni proti Domžalam.

Preseneča ga, da se to dogaja

Vratar vijolic Ažbe Jug je v prvem polčasu prejel kar tri zadetke. Foto: Vid Ponikvar Po prvem polčasu so zaostajali kar z 0:3, na koncu pa ostali brez dragocenih točk, ki bi jih še kako potrebovali v boju za državni naslov. Rožman tako tudi na drugi tekmi, odkar vodi Maribor, ni dočakal zmage. Po porazu z rumeno družino, kjer ne manjka njegovih nekdanjih sodelavcev in varovancev, ni skrival razočaranja nad tem, kar so prikazali njegovi nogometaši.

''Eno je bila želja, izražen motiv, navdih med pripravami, nekaj povsem drugega pa je prikazano na igrišču. Zadev s treninga, dogovora iz slačilnice nismo prenesli v tekmo, kar, glede na izkušnje moštva, ne bi smela biti težava, zato me preseneča, da se to dogaja. Na treningu je ena zgodba, na tekmi pa se vrstijo slabe odločitve. Govorimo o osnovah, o nedopustnih napakah glede discipline v igri, kar je bilo opazno pri vseh treh prejetih zadetkih. A tudi v drugih fazah igre,'' se je čudil Rožman, že četrti trener NK Maribor v tej sezoni (pred njim so vijolice vodili Sergej Jakirović, Mauro Camoranesi in Saša Gajser), ki ne more biti zadovoljen z začetnim izkupičkom. Še več, Olimpija bi se lahko nevarno oddaljila in si zagotovila prednost, ki bi ji lahko zadoščala za novo državno zvezdico.

Domžale kaznovale vsako napako

Rožman je izpostavil, da je bilo, glede na dogajanje v prvem polčasu, resda nezasluženo oditi na odmor pri rezultatu 0:3. ''Domžale so kaznovale vsako našo napako. Ogromno je bilo napak v fazi obrambe. Na domačem terenu si ne smemo privoščiti, da dobimo tri zadetke. Prejeti tri zadetke v enem polčasu je nedopustno,'' je izpostavil nekdanji strateg Celja, Domžal in Rijeke.

Tri zaporedne obrambe vratarja Domžal Ajdina Mulalića v 20. minuti:

Mariborčane je spravljal ob živce zlasti izjemno razpoloženi vratar Ajdin Mulalić, ki se je najbolj izkazal v 20. minuti, ko je v zgolj nekaj sekundah zbral tri odlične obrambe. Vijolicam niso pomagale niti zrele priložnosti Aljoše Matka, povratnika v napadu Maribora. ''V drugem polčasu je bilo po opravljenih menjavah nekoliko boljše, toda gledano v celoti, pa smo pokazali premalo. Poraz je povsem zaslužen,'' po poročanju mariborskega kluba poudarja Rožman.

Guerrico že končal sezono. Kaj pa Vrhovec in Milec? Poraz Maribora proti Domžalam (1:3) v praznem Ljudskem vrtu je bil še bolj grenak, ko je postalo jasno, da Ignacio Guerrico, ki se je pred kratkim pridružil klubu kot zamenjava za Žana Kolmaniča (Austin, ZDA), ne bo več zaigral v tej sezoni. Argentinec je prejel raztrganino na rastišču zadnje stegenske mišice in po poročanju mariborskega kluba že končal sezono, poškodovana pa sta tudi Blaž Vrhovec in Martin Milec. Tekma proti @NKDomzale terjala velik davek: ob točkah ostali za nekaj časa tudi brez treh igralcev...



Ignacio Guerrico je že zaključil sezono, poškodovana tudi Martin Milec in Blaž Vrhovec.



➡️ https://t.co/0NERuOxchT#MiSkupajEnoSmo #PLTS pic.twitter.com/790uduexV2 — NK Maribor (@nkmaribor) April 21, 2021 ''Počakati moramo, za kakšno rupturo mišice gre pri Vrhovcu. Milec ima rupturo aduktorja. Upam, da ne preveliko. Če bi ju čakal daljši premor, bomo morali poiskati rešitve znotraj kadra, imamo pa popolno zaupanje tudi v fante iz nogometne šole,'' sporoča Rožman, ki se zaveda, da bo treba nekaj spremeniti, če bo želela mariborska ekipa nizati zmage in osrečevati navijače.

Pogovorili se bodo odkrito, brez izmikanja

''Predaje ne bo, zagotovo pa bo prišlo do določenih sprememb v ekipi. Fantom bomo predstavili in pokazali vse zadeve, z moje strani je prisotno veliko razočaranje. Predvsem moramo najprej razčistiti vsak pri sebi, kaj želimo od te sezone, kakšen izplen si želimo. Odkrito se bomo pogovorili, brez izmikanja. In naredili vse, da bi v prihodnje izboljšali podobo,'' je napovedal določene spremembe, a dal vedeti, da se zadeve ne bodo reševale prek medijev, ampak v tajnosti slačilnice.

Za edini zadetek NK Maribor proti Domžalam je poskrbel Ilija Martinović:

''Iz tega moramo izplavati skupaj. Ni veliko časa do naslednje tekme, toda ta ritem ob koncu sezone hitro prinaša priložnost za boljši odziv. Maribor se bori za prvo mesto, igralec Maribora pa mora prenesti vse, kar sodi k temu boju. Razumljivo je, kaj navijači pričakujejo od nas. Časa ni, tega smo se zavedali. Tekme si sledijo po vrsti, fantje so vsak tretji, četrti dan pod drobnogledom. Toda osnova so pristop, boj za klub in dres, spoštovanje do institucije,'' upa, da bodo igralci pokazali boljšo predstavo v soboto, ko čaka Maribor nov zahteven izziv. Takrat bodo gostovali v Spodnji Šiški pri Bravu. To bo tudi prva tekma, ko se bo Rožman kot trener Maribora predstavil na delu v Ljubljani. Vprašanje je le, ali bodo takrat vijolice za Olimpijo zaostajale za štiri, pet ali sedem točk.