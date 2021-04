Gorica po drami do pomembne zmage #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Gorice so v 29. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali Bravo s 3:2 (1:1).

Novogoričani so v 29. krogu zabeležili peto zmago v sezoni, s tremi točkami pa so se aktualnim prvakom, predzadnjim Celjanom približali na šest točk. Bravo ostaja šesti s 36 točkami, kolikor jih imajo tudi sedmi Sežanci po današnji zmagi proti Muri (3:1).

Gorica je zadnji dvoboj kroga odigrala brez Matije Široka, Bravo pa brez Mustafe Nukića. Je pa njegov soigralec v napadu Milan Tučić že v osmi minuti povedel Ljubljančane v vodstvo. Izkoristil je lepo podajo Matevža Matka in z glavo matiral Uroša Likarja.

Domači so že dve minuti kasneje izenačili po podobnem razpletu akcije. Podajo Mathiasa Oyewusija je z glavo od vratnice v mrežo poslal 17-letni Tjaš Begić.

Ljubljančani so imeli uvodoma več od igre, a poskusi Mitje Križana z desnico in Davida Brekala dvakrat z glavo niso pomenili nevarnosti za Likarja. Na drugi strani je Gorica poskušala od daleč, a tudi Til Mavretič in Adis Hodžić nista ogrozila Igorja Vekića v vratih Brava.

V drugem polčasu trije zadetki

Ritem igre je do polčasa padel, drugi pa se je začel z zadetkom domačih. Ti so v 50. minuti dobili enajstmetrovko, potem ko je Križan v kazenskem prostoru nerodno zrušil Lamina Colleyja. Slednji je sam prevzel odgovornost in Goričane popeljal v vodstvo.

Križan je bil četrt ure kasneje blizu, da bi se odkupil za prekršek za najstrožjo kazen, vendar je z glavo po podaji iz kota meril nekoliko previsoko. Še pred tem je v 52. minuti slabo iz bližine streljal Martin Kramarič. V 71. minuti je slabo streljal tudi Etien Velikonja na drugi strani.

V 81. minuti so gosti le prišli do izenačenja, ko je z 20 metrov v spodnji desni vratarja Likarja zadel Kramarič. V 85. minuti je Vekić rešil Bravo po strelu z glavo rezervista Žana Vipotnika, tri minute kasneje pa so Ljubljančani poskusili še s prostega strela, toda Križanov strel je v kot preusmeril Likar.

Bolj natančen je bil na drugi strani Vipotnik, ki je v osrčju kazenskega prostora z glavo v prvi minuti sodnikovega dodatka zadel za pomembne tri točke v boju za obstanek.

Gorica bo v 30. krogu v soboto gostovala v Kopru, Bravo pa se bo prav tako v soboto doma pomeril proti Mariboru.

Gorica : Bravo 3:2 (1:1) Športni park, brez gledalcev, sodniki: Antič, Vidali in Habibović. Strelci: 0:1 Tučić (8.), 1:1 Begić (10.), 2:1 Colley (51., 11-m), 2:2 Kramarič (81.), 3:2 Vipotnik (90.). Gorica: Likar, Paljk, Tomiček (od 83. Vipotnik), T. Kavčič, Hodžić, M. Kavčič, Nkama, Mavretič, Oyewusi (od 62. Velikonja), Begić (od 79. Cvijanović), Colley. Bravo: Vekić, Drkušić, Križan, Brekalo, Matko, Kirm (od 58. Maher), Žinko, Španring, Kramarič, Maružin (od 69. Žugelj), Tučić. Rumeni kartoni: Mavretič, Colley; Križan, Španring.

Potek tekme v živo: