To ni več naključje, pri Olimpiji diši po velikem nasledniku Bišćana

Odkar se je Olimpija leta 2009 v novi klubski preobleki vrnila med slovensko elito, se je na trenerskem položaju zmajev zvrstilo nič koliko strategov. Bolj in manj znanih, bolj in manj ambicioznih, rezultati pa so pritrdili, da tudi bolj in manj uspešnih.

Navijači zmajev se radi spominjajo sezone 2017/18, ko je ekipo vodil Igor Bišćan. Nekdanji zvezdnik hrvaškega nogometa, zdaj pa selektor mlade izbrane vrste, ki je hrvaške upe na letošnjem evropskem prvenstvu na slovenskih zelenicah popeljal med osem najboljših, je Ljubljančane popeljal do dvojne krone! Njegova epizoda pri zeleno-belih se ni začela najboljše, uvod je postregel z dvema bolečima izkušnjama v Evropi proti finski Vaasi. Po njih so se bili zmaji prisiljeni posvetiti ciljem domačih tekmovanj in na veliko veselje privržencev zaigrali veliko bolje.

Bišćan zadnji, ki je Olimpijo popeljal do naslova

Nepozabno slavje predsednika zeleno-belih Milana Mandarića po remiju v Domžalah (2018), ki ga je zagotovil Rok Kronaveter. Foto: Vid Ponikvar Začelo se je imenitno, Bišćan v Prvi ligi Telekom Slovenije ni izgubil kar 15 tekem zapored. S tem je postavil nov rekord ''novejše'' Olimpije, na lestvici pa ušel tekmecem. Njegov niz neporaženosti se je končal šele v 16. krogu, ko je izgubil večni derbi v Mariboru (0:1). Takrat je ljubljansko mrežo v 6. minuti zatresel kapetan Marcos Tavares. To je bil tudi zadnji poraz Olimpije v Ljudskem vrtu. V naslednjih dobrih treh letih se je v mestu ob Dravi za točke potegovala še sedemkrat, a trikrat zmagala in štirikrat remizirala. Bišćanova Olimpija je po stresnem spomladanskem delu postala prvak.

Ni šlo gladko, napeto je bilo do zadnjih minut, junak zmajev pa je postal Rok Kronaveter, zdajšnji igralec največjega tekmeca NK Maribor, ki je z bele točke zadel za zlata vredno točko (1:1) v Domžalah. Ravno na stadionu, kjer je Bišćan v sezoni 2017/18 doživel enega od dveh porazov. Izgubil je namreč le v Mariboru in Domžalah (0:1 v 18. krogu), obenem pa zbral 23 zmag in 11 remijev, kar je zadoščalo za veselo proslavljanje navijačev v zeleno-belem.

Zmaga, ki bi morala zadovoljiti Mandarića

To je bila tudi zadnja sezona, v kateri je Olimpija postala prvak. Nato (2018/19) je bil najboljši Maribor, zmajem se ni izšlo tudi v prejšnji sezoni, ko so si pod vodstvom Safeta Hadžića priigrali že lepo prednost, a jo nato v spomladanskem delu zapravili. Bo v tej sezoni drugače? Zmaji so s spektakularno zmago nad Koprom (6:2) ubili več muh na en mah. Mariboru so ušli na +7, kar je sedem krogov pred koncem izdatna prednost, ki bi jim lahko olajšala naskakovanje nove državne zvezdice.

Z dopadljivo in napadalno igro, pri tem je treba poudariti, kako je (v večjem delu sezone) najboljši igralec Đorđe Ivanović manjkal zaradi kazni, so izpolnili malodane vse zahteve, kar jih od trenerja in nogometašev zahteva predsednik Milan Mandarić. Tekmeca niso le premagali, ampak ga tudi nadigrali. Veselje prvega moža Olimpije, ki je pred srečanjem Nika Kapuna in Matica Finka obdaroval za jubilejna 150. nastopa v zeleno-belem dresu, je bilo še toliko večje, ker je na drugi strani stal Koper. Klub, na katerega ga veže kar nekaj neprijetnih spominov.

Olimpija je prišla do zmage na veličasten način. Dosegla je kar šest zadetkov (pred tem jih je letos, odkar jo vodi Stanković, na eni tekmi dosegla največ tri), na igrišču so prevladovali slovenski nogometaši, saj sta bila v začetni enajsterici tujca le Srba Vujadin Savić in dvakratni strelec Radivoj Bosić, za nameček pa je nastopilo opazno število mladih igralcev, na katerih naj bi slonela prihodnost kluba. Tako je bil izpolnjen še kriterij, ki ga po mnenju Mandarića ni izpolnjeval Bišćan, ko je leta 2018 po dvojni slovenski kroni nato tudi zapustil Olimpijo.

"Mlada" Olimpija se je v sredo znesla nad Koprčani. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

V sredo so se tako v prvi postavi proti Kopru znašli 19-letna Michael Pavlović in Gal Kurež ter leto dni starejši Srb Radivoj Bosić, v nadaljevanju pa sta zaigrala še najstnika Enrik Ostrc in Svit Sešlar ter 21-letni Ganec Eric Boakye. Zmaji niso tako veliko zadetkov dosegli v prvi ligi že slabo leto. Vse od 5. julija 2020, ko so v Kranju napolnili mrežo Triglavu (7:3).

Absolutni rekorder, kar zadeva najdaljši niz neporaženosti na klopi Olimpije, ima sicer v obdobju državne samostojnosti Bojan Prašnikar. Nekdanji slovenski selektor od aprila 1993, ko je postal trener zeleno-belih, ni izgubil kar na 23 zaporednih srečanjih. Njegov niz neporaženosti je trajal šest mesecev.

Opozorilo trenerja Olimpije: Zdaj ne smemo zaspati

Goran Stanković je čestital Ninu Pungaršku za strelski prvenec v dresu Olimpije. Foto: Vid Ponikvar Stanković pa se lahko pohvali še z nečim. Odkar se je vrnil iz Sežane in prevzel vodenje članske ekipe, ki se je v zimskem prestopnem roku občutno prevetrila in pomladila, sploh še ni izgubil. Olimpijo, ki jo kot Ljubljančan nosi globoko v srcu, je vodil na desetih tekmah in ostal vedno neporažen! Čeprav je v spomladanski del vstopil z zaostankom za Mariborom, ima zdaj pred vijolicami že sedem točk prednosti. Šestkrat je zmagal in štirikrat remiziral. Če bo ostal neporažen vse do zadnjega kroga, bo Olimpija dobila novega samostojnega rekorderja, kar zadeva naporaženost v domačem prvenstvu.

''Kapa dol fantom, rad bi jim čestital. Garali so na igrišču, pokazali veliko željo in bili za to nagrajeni,'' je po dvoboju poudaril Stanković in nič kaj evforično dal vedeti, kako ekipa, ki pod njegovim vodstvom ne izgublja, ne sme izgubiti stika s tlemi. ''Ne smemo zaspati, moramo se še naprej držati te energije. Kar zadeva prednost sedmih točk, ni še nič rešeno, veliko tekem nas še čaka do konca,'' je poudaril po dvoboju v pogovoru za TV Slovenija.

Le Bišćan, Barišić in ... Stanković

Zadnji trener Olimpije, ki je pred Goranom Stankovićem ostal neporažen na uvodnih desetih prvenstvenih tekmah, je bil Zoran Barišić. Foto: Žiga Zupan/Sportida Stanković je proti Kopru dopolnil "jubilej". To je bila njegova deseta tekma na klopi Olimpije, po kateri pa je še vedno neporažen. Na uvodnih desetih tekmah sta bila v novejši prvoligaški zgodovini kluba, ki se je začela šteti leta 2009, po preverjenih podatkih statističnega guruja OptaŽabarja le še dva. Že omenjeni rekorder Bišćan in pa Zoran Barišić. Bišćanov niz neporaženosti je trajal 15, niz avstrijskega stratega pa se je končal po desetih tekmah.

Konec leta 2018 so zmaji pod njegovim vodstvom doživeli hudo ponižanje v Kidričevem, pri Aluminiju so izgubili s teniškim rezultatom 2:6. Ravno takšnim, kot je v sredo jezno odzvanjal v glavah nezadovoljnih Koprčanov, ko so se iz Ljubljane vračali na Obalo. Zanimivo je, da sta tako Barišić kot Stanković v uvodnih desetih tekmah popeljala zmaje do identičnega izkupička, šestih zmag in štirih remijev, največjo razliko pa izraža obramba, saj je Olimpija v tem letu prejela le pet zadetkov (gol razlika 17:5), pod vodstvom Barišića pa 13 (23:13).

Ljubljančani bodo konec tedna gostovali v derbiju 30. kroga pri Muri. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Zmaji so si med tednom priigrali lepo popotnico za bližajoči se derbi v Murski Soboti. Optimizem jim dvigujejo tudi slabši rezultati Maribora, ki pod vodstvom Simona Rožmana sploh še ni zmagal. Tako bi se lahko konec tedna navijačem Olimpije uresničil celo sanjski scenarij, saj bi ob zmagi v Fazaneriji in porazu vijolic pri Bravu v Spodnji Šiški prednost narasla na kar 10 točk, do konca pa bi se igralo le še šest krogov. Pred Stankovićem je torej nov izpit zrelosti, priložnost, ki se ne ponuja vsak dan.