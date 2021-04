Bravo ne izstopa le v Sloveniji, ampak tudi Evropi

Nedavna raziskava Mednarodnega centra za športne raziskave (CIES) se je dotaknila usode nogometašev, mlajših od 21 let. Koliko minut prebijejo na igrišču? Kateri klub jim posveča največ pozornosti? Raziskava je vzela v obzir statistiko vseh prvoligaških klubov v tej sezoni in razkrila, da v Sloveniji še kako izstopa Bravo. Ljubljanski klub, ki domuje v Spodnji Šiški, načrtno pošilja v ogenj številne mlade igralce. Več kot tretjino vsega igralnega časa so zbrali prav nogometaši, ki na dan tekme niso bili starejši od 21 let.

Grabić: To bi bila prijetna zgodba za tuje klube

Zanimivo je, da se bosta tako danes v 28. krogu Prve lige Telekom Slovenije najprej pomerila kluba, ki najbolj zaupata mladim. To sta Bravo in Domžale, tekmovalni dan pa se bo končal na Bonifiki, kjer se bosta spopadla Koper in Tabor. Foto: Vid Ponikvar Odstotek Brava je z naskokom največji v Sloveniji. Izstopa celo do te mere, da v konkurenci 31 najmočnejših lig v Evropi zaostaja le za tremi klubi. Mladi ljubljanski klub zaseda četrto mesto. Delež igralnih minut nogometašev, mlajših od 21 let, je manjši le od tistega, ki ga imajo Nordsjaelland na Danskem ter Žilina in Zemplin na Slovaškem. Če pa bi vzeli v obzir prav vsa prvoligaška tekmovanja v Evropi, tudi tista manj kakovostna državna prvenstva, bi se Bravo uvrstil na 19. mesto.

''Klubi, ki se ne borijo za sam vrh, bi morali ubrati podobno filozofijo kot mi. Seveda se ne smemo braniti nobenega kakovostnega tujca. Konec koncev so najboljši strelci vseeno tujci. To je dodana vrednost lige, takšni morajo igrati pri nas. Bi pa bilo dobro, da se še bolj usmerimo v razvoj mlajših igralcev. Kakor se pač da. Potem bi se igral hitrejši in privlačnejši nogomet. To bi bila tudi prijetna zgodba za tuje klube. Na tak način bi morale igrati tudi naše reprezentance. Od mladih do A-reprezentance. Potem bi lahko lažje profilirali takšne igralce, ki bi bili zreli za člansko reprezentanco. Za najvišjo raven,'' je lani v sobotnem intervjuju za Sportal razmišljal Dejan Grabić, dolgoletni trener Brava, ki ga danes čaka dvoboj z Domžalami. Tako se bosta pomerila kluba, ki najbolj izmed vseh v Sloveniji ponujata priložnost za igro mladim nogometašem. To se je nenazadnje poznalo tudi v zasedbi slovenske reprezentance do 21 let na evropskem prvenstvu.

Koliko igrajo nogometaši do 21 let v 1. SNL?

Klub Odstotek igralnih minut Bravo 31,8 Domžale 15,9 Aluminij 15,8 Olimpija 12,9 Maribor 11,8 Celje 9,9 Mura 8,9 Gorica 6,8 Tabor 3,1 Koper 2,2

Najmanj mladih igralcev, ki stopijo na igrišče, ima v Prvi ligi Telekom Slovenije Koper. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Ko se je Slovenija letos predstavila na ''domačem'' evropskem prvenstvu do 21 let in v skupini s Španijo, Italijo in Češko zasedla zadnje mesto, je njeno zasedbo predstavljalo 15 igralcev iz domačega prvenstva. Največ predstavnikov so imele Domžale (4), sledili so Bravo (3), Celje, Mura in Maribor (vsi 2 – Žan Kolmanič (po novem Austin, ZDA) se je upošteval še kot član vijolic), Olimpija in Aluminij (oba 1). Omenjenih sedem klubov zaseda tudi sedem vodilnih mest na lestvici, ki jo je pred dnevi predstavil CIES in v njej zajel delež igralnih minut nogometašev do 21 let. Mladim igralcem v prvi slovenski ligi najmanj zaupajo pri vseh treh primorskih prvoligaših, najmanj pri Kopru.