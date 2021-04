V Celju zazvonil alarm, Maribor lovi Olimpijo #video

Nogometaši Aluminija so v uvodni tekmi 29. kroga v gosteh ugnali Celje in branilcem naslova zadali hud udarec. Maribor, pri katerem bo novi trener Simon Rožman debitiral v Ljudskem vrtu, bo gostil Domžale. V sredo se bo Mura mudila na Krasu, Olimpija se bo v derbiju kroga udarila s Koprom, Gorica pa bo le nekaj dni po zmajih gostila še drugega ljubljanskega prvoligaša.

Celje : Aluminij 0:1 (0:0), Maribor - Domžale /17.15/

Ob 17.15 se bosta v drugi današnji tekmi 29. kroga pomerila Maribor in Domžale. Strateg vijolic Simon Rožman je razkril začetno enajsterico. Prvič po prometni nesreči bo barve Maribora branil Aljoša Matko, v konici napada Maribora bo Jan Mlakar. Vijol’čnih 11:@nkmaribor - @NKDomzale. Ljudski vrt, ob 17.15.



Klop: Handanović, Peričić, Koblar, Klinar, Cretu, Repas, Požeg Vancaš, Felipe Santos, Tavares.#GremoMaribor #MiSkupajEnoSmo #PLTS #MBDOM pic.twitter.com/ijXNqTPSld — NK Maribor (@nkmaribor) April 20, 2021 S kakšno postavo bodo gostovanje v Ljudskem vrtu začeli Domžalčani? Trener Dejan Djuranović se je odločil za: Svetlin 🔁 Kait

Husmani 🔁 Markuš



📝 https://t.co/R9awoZEMeJ#Plts #MBDOM pic.twitter.com/plFcXaJYkQ — NK Domžale (@NKDomzale) April 20, 2021 Konec srečanja v Celju. Aluminij je premagal branilce naslova z 1:0 in se povzpel na osmo mesto. Celjani so kar trikrat zadeli okvir vrat, večkrat streljali na gol tekmeca (14:7 - v okvir vrat 7:6), a niso znali premagati vratarja Kidričanov. Tako se izbranci Jirija Jarošika še naprej nahajajo v veliki rezultatski krizi, Aluminij pa si je močno dvignil možnosti za obstanek. 93. minuta: globoko v sodnikovem podaljšku so gostitelji zapravili še eno priložnost za izenačenje. Mićo Kuzmanović je z roba kazenskega prostora namučil Luko Janžekovića, a je vratar Aluminija mojstrsko ubranil strel in preprečil gostiteljem, da bi osvojili vsaj točko. 81. minuta: Celjani so bili blizu izenačenja. Obramba Kidričanov je pozabila na Jona Šporna, ki pa je z dokaj ugodnega položaja z glavo poslal žogo mimo vrat. Ostaja pri tesnem vodstvu Aluminija. 73. minuta: v protinapadu se je Aluminiju ponudila nova priložnost za zadetek, a je rezervist Tonći Mujan zgrešil cilj in meril mimo vrat. Gooooool! 0:1! 60. minuta. Pritisk Aluminija je obrodil sadove. Pred vrati Celja se je znašel neoviran Haris Kadrić in s strelom z glavo zatresel celjsko mrežo. Kidričani so povedli, branilci državnega naslova pa so se znašli v hudih težavah, saj jim grozi padec na deveto mesto. Podajo je prispeval 18-letni David Flakus Bosilj. Kadrić je dosegel drugi zadetek v tej sezoni, obeh se je razveselil na tekmah proti Celju. Zadetek Harisa Kadrića: 59. minuta: pritisk Kidričanov se je začel s priložnostjo Davida Flakusa Bosilja, ko je vodstvo Aluminija s požrtvovalno potezo preprečil branilec Žan Zaletel, le pol minute pozneje pa je okvir vrat Celja zatresel Armin Đerlek. Ni manjkalo veliko, pa bi Aluminij povedel. Priložnost Flakusa Bosilja: 56. minuta: gostiteljem je znova ponagajala sreča. Filip Dangubić je prodiral po levi strani in streljal. Žogi je spremenil smer Renato Pantalon, končala pa je v vratnici. Napadalec Celja je posumil, da je branilec Aluminija pri tem igral z roko, a sodnik ni dosodil ničesar. Ostaja 0:0. Vratnica Filipa Dangubića: 53. minuta: kakšna smola za Celjane! Amadej Brecl je skušal podati v osrčje kazenskega prostora, a se je žoga po bloku kidriškega branilca odbila v prečko. Prečka Amadeja Brecla: Začetek drugega polčasa, trenerja med premorom nista menjala. Konec prvega polčasa. Uvodnih 45 minut obračuna za osmo mesto se je končalo brez zadetkov. Celjani prevladujejo v strelih na gol s 4:1 (2:1 v okvir vrat), a še niso spravili žoge izza hrbta vratarja Aluminija. 45. minuta: nogometaš Celja Jure Matjašič je zapretil nekdanjemu soigralcu Luki Janžekoviću, a strel z roba kazenskega prostora ni bil preveč nevaren. Ostaja pri začetnem rezultatu 0:0, Matjašič pa še čaka na prvi zadetek v dresu NK Celje. 38. minuta: v kazenskem prostoru branilcev državnega naslova je ob kapetanu Celja Žanu Zaletelu padel Roko Prša. Hrvaški nogometaš je pogledoval proti sodniku Slavku Vinčiću, ki pa je le zamahnil z roko in pustil, da se igra nadaljuje. Padec Roka Prše: 31. minuta: Celjani so se odločili za prvo menjavo. Igrišče je predčasno zapustil Bradley Martis, ki je v 3. minuti nastreljal okvir vrat Kidričanov. V igro je prišel reprezentant Bosne in Hercegovine Advan Kadušić. 28. minuta: zdaj je bilo vroče v kazenskem prostoru gostiteljev. Gašperju Pečniku se je ponudila priložnost za strel proti vratom, a dobro postavljeni domači vratar Metod Jurhar ni imel težjega dela. Priložnost Gašperja Pečnika: 3. minuta: kakšen začetek dvoboja! Mladi Nizozemec Bradley Martis je poslal "predložek" z leve strani, nato pa je žoga skoraj že premagala vratarja Aluminija Luko Janžekovića. Zadišalo je po atraktivnem zadetku, a je nato žoga zadela vratnico. Tako je ostalo pri začetnem rezultatu. Vratnica Bradleyja Martisa: Začetek dvoboja v Celju. Kdo bo začel dvoboj od prve minute pri gostiteljih? Trener Jiri Jarošik se je odločil: 🟡🔵1️⃣1️⃣ Izbor našega strokovnega štaba za današnji obračun z Aluminijem. Ob 15:00 uri v neposrednem prenosu na @PlanetTV 2, javljanja v živo s prizorišča na Radio Fantasy. ⚽️#DržavniPrvaki #MojeMestoMojKlub#GremoCele💛💙 pic.twitter.com/uyyvPFFEFN — NK Celje (@NKCelje) April 20, 2021 S katero začetno enajsterico bo začel dvoboj Aluminij? Trener Oskar Drobne je izbral naslednjih 11 kandidatov: Začelo se bo v knežjem mestu. Celjani, ki v tej sezoni branijo naslov, še vedno trepetajo za obstanek. Danes jih čaka velik izziv. Pomerili se bodo z neposrednim tekmecem in skušali popraviti slabši vtis, ki jih spremlja že celotno leto 2021. Tisti, ki bo zmagal, si bo zagotovil tri dragocene točke prednosti pred devetim mestom, ki pelje v pogosto zelo nepredvidljive dodatne kvalifikacije. Aluminij danes gostuje v knežjem mestu. Foto: Grega Valančič / Sportida Aktualni prvaki so na zadnjih petih srečanjih dosegli le en zadetek, trener Jiri Jarošik pa opozarja varovance, da morajo biti v zaključni tretjini igrišča bolj umirjeni na žogi. "Potrebujemo dober prehod in kakovostno zadnjo postajo," izpostavlja Čeh, ki bo lahko spet računal na Maja Roriča, poseben motiv pa bosta imela Matic Vrbanec in Jure Matjašič, saj se bosta pomerila z nekdanjimi soigralci iz Kidričevega. Šumari so v zadnjem nastopu prekrižali načrte Mariboru, ostali so neporaženi (0:0), junak srečanja pa je postal vratar Luka Janžeković, ki je ubranil strel z bele točke Marcosu Tavaresu. Trener Oskar Drobne na stadionu Z'dežele ne bo mogel računati na kaznovana Nemanjo Jakšića in Klemna Bolho. Ko so Kidričani nazadnje gostovali v Celju, so doživeli polom. Izgubili so z 0:4, dva zadetka je dosegel Ivan Božić, Aluminij je vodil še Slobodan Grubor, Celjane pa Dušan Kosić. Ko sta se tekmeca nazadnje pomerila v Kidričevem, bilo je 20. februarja letos, je Aluminij že vodil Drobne …

Djuranović: Najslajše je premagati prijatelja

Dejan Djuranović je s Simonom Rožmanom sodeloval poltretje leto. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Prvoligaška karavana se bo iz Celja odpravila v Maribor. Vijolice bodo ob 17.15 pričakale Domžale. Studijski del na Planet 2 se bo začel že ob 17. uri, strokovni komentator bo Kliton Bozgo, v ospredju dogajanja pa bo Simon Rožman. Novopečeni trener Maribora bo debitiral v novi vlogi v Ljudskem vrtu in iskal pot do prve zmage. Usoda je hotela, da jo bo iskal proti nekdanjemu klubu, pri katerem ne manjka nekdanjih varovancev in sodelavcev.

Trener rumene družine Dejan Djuranović je tako vlogo Rožmanovega pomočnika pri Domžalah opravljal dve sezoni in pol (na 117 tekmah), branilec Tilen Klemenčič pa je pod njegovim vodstvom igral tako v Domžalah kot tudi v Celju. "Ostali smo prijatelji. Spoštujemo drug drugega, potem pa je najslajše odigrati dobro tekmo in premagati prijatelja, kolega, s katerim si nekaj ustvaril," sporoča trener Domžal Djuranović, ki ima prelepe spomine na Maribor, saj je z njim osvajal številne lovorike, z njim pa zaigral tudi v ligi prvakov.

Prispevek Mateja Podgorška/Planet TV:

Danes bo tako skušal zagreniti življenje nekdanjemu "šefu" na domžalski klopi, s katerim je ostal v dobrih odnosih tudi Klemenčič. Po tekmi bi lahko šli skupaj na pijačo. Kdo pa jo bo plačal? "Upam, da jo bodo oni nam, ker bomo zmagali," se je nasmejal nekdanji Rožmanov varovanec v dveh slovenskih klubih. "Ogromno igralcev je bilo priključenih v to ekipo pod mojim vodstvom, a so to njihove stvari. Kar se mene tiče, gre za posebno tekmo, ker je prva v Ljudskem vrtu," se veseli prvenca v novi vlogi na stadionu pod Kalvarijo. Danes ne bo mogel računati na Aleksa Pihlerja, ki zaradi prejetega udarca v Kidričevem ne bo še nekaj dni treniral. Vrača se napadalec Aljoša Matko, vprašljiv pa je nastop nekdanjega upa Domžal Jana Mlakarja.

Rožman želi po remiju v Kidričevem (0:0) okusiti še sladkost zmage. Veseli ga pozitivna informacija s strani igralcev, njihova goreča želja po napredku. Podobno razmišlja tudi Djuranović. Na zadnjih mariborsko-domžalskih spopadih je padlo kar 13 zadetkov. Bo podobno tudi danes? Tekmeca se bosta prihodnji teden udarila še v četrtfinalu pokala, takrat bodo na prednost domačega igrišča računale Domžale.

Šljivo prvič na Krasu

Izkušeni Erik Salkić se vrača v ekipo češnjic. Foto: SPS/Sportida V sredo se bosta najprej predstavila Tabor in Mura. Dvoboj se bo na stadionu Rajko Štolfa začel ob 15. uri. Trenerski novinec, 51-letni Hrvat Sabit Šljivo, ki prihaja iz Rovinja, bo lovil prvo zmago in skušal nadaljevati zelo dober izkupiček predhodnikov na domačih tekmah na Krasu. V prejšnjem krogu je ostal brez točk na Bonifiki (0:1), zdaj pa ga čaka nov zahteven izpit, saj prihaja v goste Mura, ki še ni rekla zadnje v boju za naslov prvaka. Pri domačih bo zaradi izpolnjene kvote rumenih kartonov manjkal Denis Kouao, se pa v ekipo vračata Erik Salkić in Mihael Briški.

Prekmurci se bodo na enega najbolj oddaljenih gostovanj v Sloveniji odpravili brez kaznovanega Staniše Mandića, ki bo počival na treh tekmah, manjkal bo tudi Matic Maruško. Zadnji dve tekmi omenjenih tekmecev sta se končali brez zadetkov, Tabor pa v sedmih medsebojnih srečanjih v 1. SNL sploh še ni izkusil slasti zmage. Izbranci Anteja Šimundže so na zadnjih petih srečanjih prejeli le en zadetek.

Vodilna Olimpija proti vedno motiviranim Primorcem

Žiga Frelih v letu 2021 na vratih Olimpije na tekmo prejema le 0,33 zadetka. Foto: Vid Ponikvar Prvoligaška sreda se bo nadaljevala v Ljubljani, kjer bo vodilna Olimpija ob 16.45 v derbiju kroga pričakala Koper. Goran Stanković namerava nadaljevati niz neporaženosti. Odkar je prevzel člansko zasedbo zmajev, Ljubljančani sploh ne poznajo poraza, na lestvici pa so se zavihteli na prvo mesto. Tokrat čaka Stankovića ena izmed najtežjih preizkušenj, saj so Koprčani v Stožicah vedno zelo motivirani. Na zadnjih treh gostovanjih v Ljubljani so osvojili kar sedem točk, za nameček pa jih vodi še nekdanji trener zmajev Rodolfo Vanoli, ki želi kanarčke popeljati v Evropo. Jeseni so Primorci premagali zeleno-bele z 2:1.

Obramba Olimpije je v letu 2021 občutno manj ranljiva. Na devetih tekmah je prejela le tri zadetke, reprezentančni vratar Žiga Frelih pa marljivo niza srečanja, na katerih ohranja nedotaknjeno mrežo. Bo tako tudi v sredo, ko bo na drugi strani najboljši strelec tekmovanja Nardin Mulahusejnović (12 zadetkov)? Obeta se spopad treh najboljših golgeterjev 1. SNL, saj sta pri Olimpiji Andres Vombergar in Đorđe Ivanović poskrbela že za 20 zadetkov.

Gorica še ni rekla zadnje?

Bravo bo v mestu vrtnic pogrešal Mustafo Nukića. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Zadnja tekma 29. kroga bo v večernih urah v Novi Gorici, kjer bodo vrtnice lovile še eno izmed zadnjih priložnosti, da se vsaj malce približajo devetemu mestu. Diši po tem, da se bodo varovanci Aleksandra Jovića ekspresno vrnili na deveto mesto, če pa bi v sredo zvečer prekrižali načrte Bravu, bi se v mestu vrtnic obnovilo upanje o čudežnem preobratu. Gorica v tej sezoni še ni premagala mladega ljubljanskega kluba, je pa z njim dvakrat remizirala.

"Na obeh tekmah, ki sta se končali z 0:0, je ostal grenak priokus, saj smo bili v obeh primerih boljši nasprotnik, predvsem na tistem v Novi Gorici, ko je bilo razmerje strelov trinajst proti pet, a žoga kar ni hotela v mrežo," se spominja Matteo Tomiček. Gostitelji zaradi kazni ne bodo mogli računati na Matijo Široka, zaradi poškodbe pa Darka Marjanovića. Gostje bodo pogrešali zelo pomembnega člana, trener Dejan Gabrić bo moral sestaviti enajsterico brez najboljšega asistenta 1. SNL Mustafe Nukića.

Prva liga Telekom Slovenije, 29. krog: Torek, 19. april:

Celje : Aluminij 0:1 (0:0)

Kadrić 60.



17.15 Maribor – Domžale Sreda, 20. april:

15.00 Tabor – Mura

16.45 Olimpija – Koper

21.00 Gorica - Bravo