Štajerci čakajo na spodrsljaj Olimpije

Prvoligaški klubi se po reprezentančnem premoru, še zadnjem v tem letu, vračajo v tekmovalni pogon. Do konca jesenskega dela bodo odigrali še trije kroge, v boju za naslov jesenskega prvaka pa kaže najbolje Olimpiji. Vodilni zmaji bodo v današnjem derbiju 18. kroga Prve lige Telekom Slovenije gostovali v Celju. Če bi izgubili, bi lahko dan pozneje, ko se bosta v velikem spopadu udarila Aluminij in Maribor, ostali brez prvega mesta!

Dejan Grabić bo proti Rudarju pogrešal kar nekaj pomembnih igralcev. Foto: Grega Valančič/Sportida Prvoligaško dogajanje se bo začelo danes že zelo zgodaj. Ob 12.45 se bosta v derbiju začelja pomerila Bravo in Rudar. Velenjčani lovijo sploh prvo zmago v tej sezoni, z zmago v Ljubljani pa bi se mlademu klubu, ki nastopa prvič v najmočnejšem klubskem razredu, približali na zgolj tri točke zaostanka. Šiškarji so v rezultatski krizi. Na zadnjih osmih tekmah so osvojili le dve točki, mrežo tekmeca pa nazadnje zatresli pred dobrim mesecem. Med tednom so v prijateljskem srečanju premagali Ilirijo (3:1), trener Dejan Grabić, ki napoveduje trdo in moško tekmo, hkrati pa poudarja, kako bodo odločilne izkušnje, pa je že uigraval oslabljeno zasedbo, ki je zaradi kazni kartonov ostala brez petih igralcev (Ovbokha Abgoyi, David Brekalo, Alen Krcić, Aljoša Matko in Ibrahim Arafat Mensah). To bo velik udarec v tekmi, kjer bo Bravo branil dokaj veliko prednost pred najslabšim klubom prvenstva.

Knapi, tudi oni ne bodo nastopili v najmočnejši zasedbi, saj bo zaradi kazni manjkal Marko Ćosić, so med tednom s 6:2 napolnili mrežo tretjeligašu iz Šmartnega. Na štadion v Spodnji Šiški imajo prijetne spomine, saj so jeseni v pokalnem tekmovanju izločili Bravo. Po podaljških so zmagali s 4:1. Hrvaški strateg Andrej Panadić ima tako priložnost, da postane prvi trener, ki je na klopi Rudarja v tej sezoni zmagal v prvi ligi.

Domžale lahko prehitijo Triglav

Domžale so nazadnje ostale praznih rok v Ljudskem vrtu. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Sobotni spored se bo nadaljeval s tekmo v Domžalah. Rumena družina pričakovano ni zadovoljna z uvrstitvijo na lestvici. Osmo mesto je skromno, zaostanek za mesti, ki vodijo v Evropo, pa ogromen. Zato morajo izbranci Andreja Razdrha, če se hočejo vsaj malce približati zgornji polovici razpredelnice, začeti redno zmagovati. Tokrat bo na stadionu ob Kamniški Bistrici gostoval kranjski Triglav, ki Domžalčanom na lestvici beži za točko. Zaradi kartonov pri gostiteljih ne bo Josipa Ćorluke, enega izmed treh strelcev na prijateljski tekmi med reprezentančnim premorom, na kateri so dvakratni slovenski prvaki premagali celjski Šampion s 3:0.

Gorenjci bodo zelo oslabljeni, saj bosta na jubilejni 300. prvoligaški tekmi manjkala Luka Majcen in Milan Milanović. Kapetan Majcen, ki se je po zadnji tekmi zapletel v prepir z nogometašem Brava Alenom Krcićem, je najboljši strelec Triglava in gonilna sila napada. Trener Vlado Šmit ga bo zelo pogrešal, disciplinski sodnik NZS pa se je odločil, da ne bo smel zaigrati kar na šestih tekmah. ''Zavedati se moramo, da smo na lestvici višje od Domžal in kreniti v tekmo samozavestno,'' pojasnjuje branilec Ožbej Kuhar, ki se v Kranj ne želi vrniti brez točk(e). Poudarja, da bodo točke zaradi izenačenosti tekmecev štele dvojno.

Olimpija želi zmagati vse tri tekme

Celjani želijo premagati vodilnega prvoligaša. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Vrhunec sobotnega dogajanja bo v knežjem mestu. V Celju se bosta spopadla Celje in vodilna Olimpija, ekipi z najboljšim napadom v ligi, tako da gre pričakovati z zadetki zelo obdarjeno srečanje, ki bi lahko gledalcem postreglo s številnimi užitki. Na Planet TV si boste lahko dogajanje ogledati od 16.40 dalje v neposrednem prenosu. Ko so zmaji nazadnje igrali na stadionu Z'dežele, so rajali do poznih jutranjih ur, saj so konec maja v finalu pokala Slovenije premagali Maribor in osvojili lovoriko. Tokrat bodo branili prednost zasledovalci in skušali narediti pomemben korak k osvojitvi jesenskega naslova. Celjani s trenerjem Dušanom Kosićem, ki je pri Olimpiji pustil velik pečat tako tko igralec, kapetan in trener, želijo presenetiti favorita. Med reprezentančnim premorom so odigrali prijateljsko tekmo z mladinci in jim napolnili mrežo. Med strelce so se vpisali tudi najboljši strelec Celja Dario Vizinger in kapetan Mitja Lotrič.

Gostitelji se zavedajo, da bi se lahko zaostanek, če bi ostali praznih rok, za Olimpijo povzpel na dvomestno število. Tega si nočejo dovoliti, računajo tudi na podporo gledalcev. Računica gostov je preprosta. Želijo premagati Celjane, ostati na vrhu in prezimiti kot najboljši. ''Želimo zmagati vse tri tekme in postati prvaki v jesenskem delu,'' so pričakovanja Safeta Hadžića, ki bo prvič v karieri dočakal, da bo ostal trener Olimpije od začetka pa do konca jesenskega dela. Branilec Olimpije Jan Andrejašič, ki je pred prihodom v Ljubljano igral za Celjane, opozarja na kakovostne protinapade tekmeca. Tekma bo tudi pokazala, ali so želje Anteja Vukušića (14 zadetkov) o tem, da popravi strelski jesenski rekord Andraža Šporarja (17), še uresničljive. Do konca bodo klubi odigrali še tri kroge.

Tabor zelo nevaren doma

Mura prihaja v Sežano po prvem domačem porazu v tej sezoni. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V nedeljo se bo prvoligaška karavana najprej ustavila na Krasu. Že ob 13.30 se bosta v Sežani pomerila Tabor in Mura. Izbranci Almirja Sulejmanovića veljajo v tej sezoni za izrazito domačinsko ekipo, saj so na gostovanjih osvojili le eno točko, na domačem igrišču pa kar 16. Bodo prednost domače zelenice izkoristili tudi proti Muri?

Najboljši strelec Tabora Predrag Sikimić je v tej sezoni dosegel že 11 zadetkov in je najboljši strelec v prvoligaških tekmovanjih v Evropi, kar se tiče napadalcev, starejših od 34 let. Bo spravil v težave tudi obrambo Mure, ki je pred reprezentančnim premorom doživel prvi domači poraz in na lestvici za vodilno Olimpijo zaostaja pet točk? ''Nobeni ekipi v Sežani ni bilo, tudi nam ne bo,'' sporoča zvezni igralec črno-belih Jon Šporn. Mura se bo do konca jesenskega dela poleg Sežancev pomerila še s Celjem in Bravom.

Sosedski spektakel v Kidričevem

Aluminij želi v poslastici kroga prizadejati škodo branilcem naslova. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Zadnje dejanje 18. kroga Prve lige Telekom Slovenije bo v Kidričevem, kjer se bosta v nedeljo ob 17. uri pomerila štajerska soseda Aluminij in Maribor. Na lestvici sta poravnava, v primeru slabšega nastopa Olimpije v Celju pa se jima ponuja priložnost, da bi zmagovalec nedeljskega derbija skočil na prvo mesto razpredelnice.

Vstopnice za dvoboj se prodajalo izjemno dobro, trener gostiteljev Slobodan Grubor pa želi s svojimi izbranci, ki disciplinirano upoštevajo njegova navodila, še enkrat več dokazati, kako si Aluminij zaradi stalne vrhunske forme v tej sezoni ne zasluži naziva muha enodnevnica, ampak kaj več. Kidričani so za razliko od Mariborčanov v igri za obe lovoriki! Imajo najboljšo obrambo v prvi ligi, v zadnjem obdobju pa po zaslugi razigranih hrvaških legionarjev dosegajo zelo veliko zadetkov. Bodo uspešni tudi proti vijolicam, ki želijo jesenski finiš oddelati brez spodrsljajev?

''Tekma bo drugačna kot zadnja proti Domžalam (4:1 v Ljudskem vrtu, op. p.), tega se dobro zavedamo in o tem smo se med premorom tudi pogovarjali. Tudi igrišče je v slabšem stanju in morali se bomo prilagoditi,'' pred sosedskim derbijem napoveduje Darko Milanič. Trener branilcev naslova je pojasnil, kako je izkušeni vratar Jasmin Handanović odpravil zdravstvene težave, tako da bi lahko spet stopil med vratnici. Ko brani Ljubljančan, Maribor v tej sezoni ne izgublja. Pridružil se je tudi Alexandru Cretu, medtem ko Denis Klinar v jesenskem delu ne bo več zaigral. ''Sem optimist,'' sporoča Milanič, največjo nevarnost pa bi lahko jekleni obrambi Aluminija povzročal vroči Rok Kronaveter.

Lestvica: