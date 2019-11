Predstava kariere Jakupovića, ki se je znesel nad Triglavom #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Domžalčani so izkoristiti prednost domačega igrišča. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Nogometaši Domžal so v 18. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali kranjski Triglav s 3:0 (2:0). Domžalčani so po dveh zaporednih porazih tokrat zmagali. Na krilih Arnela Jakupovića so ugnali neposrednega tekmeca na lestvici in se prebili predenj ter vsaj začasno tudi pred Tabor na šesto mesto lestvice.

Domžale : Triglav 3:0 (2:0)



Športni park, gledalcev 400, sodniki: Borošak, Benc in Friš.

Strelec: 1:0 Jakupović (32.), 2:0 Jakupović (36.), 3:0 Jakupović (78.).



Domžale: Mulalić, Sikošek, Šoštarič Karić, Klemenčič, Fink, Ibričić, Pišek, Jakupović (od 88. Parris), Mujan (od 64. Podlogar), Lazarević, Vuk (od 81. Käit).

Triglav: Arko, Šalja, Janković (od 74. Arh Česen), Jašaragič (od 46. Kryeziu), Udovič, Mlakar, Kumer, Tijanić, Petric, Mertelj (od 68. Brkić), Kuhar.



Rumeni kartoni: Jakupović; Mertelj, Kumer, Udovič.

Rdeči karton: Kumer (71.).

Triglavani so na svoji 300. prvoligaški tekmi pogrešali kaznovana Luko Majcna in Milana Milanovića, prvič po 25. avgustu pa je igral Aleš Mertelj. Po zmagi v prejšnjem krogu so spet doživeli poraz, že enajstega v sezoni.

Jakupović prvič, drugič ...

Prvi polčas je bil bolj ali manj v znamenju domačih nogometašev, še posebej Arnela Jakupovića, ki je bil vpleten v praktično vse nevarne akcije, obenem pa dosegel tudi dva gola. Avstrijec je nase opozoril najprej v 20. minuti, ko je s strelom z glavo iz bližine zadel prečko.

Prvi zadetek Arnela Jakupovića:

Prvi zadetek pa je dosegel v 32. minuti, ko je sprožil nizek strel z 20 metrov in matiral Jalna Arka. Štiri minute pozneje je povišal na 2:0, potem ko je z glavo z več kot desetih metrov unovčil podajo Senijada Ibričića iz kota z desne strani.

Jakupović je bil nevaren tudi v 41. minuti, ko je streljal z roba kazenskega prostora, Arko pa je bil takrat na mestu. Domžalčani so sicer sprožili še nekaj strelov, med njimi Janez Pišek v 25. in Slobodan Vuk v 45. minuti, a sta bila preslaba za spremembo izida.

... in še tretjič!

Kranjčani so na lestvici padli na osmo mesto. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida V drugem polčasu je najprej nase opozoril David Tijanić s strelom od daleč, a je bil Ajdin Mulalić na mestu. V 56. minuti pa so bili spet nevarni domači, ko je v kazenskem prostoru do strela prišel Sven Šoštarič Karič, vendar je Arko dobro posredoval. Ta je bil uspešen tudi po poskusu Vuka v 63. minuti.

V 67. minuti se je na drugi strani izkazal tudi Mulalić po strelu Gabra Petrica z roba kazenskega prostora, v 71. minuti pa so ostali Kranjčani brez Žana Kumra, ki je dobil drugi rumeni karton po prekršku nad Vukom. Takoj zatem je prosti strel s 17 metrov izvedel Jakupović in žogo poslal v prečko.

Razpoloženi Jakupović pa je svoj tretji gol na tekmi (v sezoni skupno četrtega) dosegel v 78. minuti, ko je zadel po podaji z leve strani. V 83. minuti sta lepi priložnosti za domače zapravila Ibričić in Dejan Lazarević, prvi pa je bil malce premalo natančen tudi v 90. minuti.

Domžalčani bodo v 19. krogu prihodnjo nedeljo gostili Velenjčane, Kranjčani pa bodo dan prej gostovali v Mariboru.

