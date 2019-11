Zmaji kot prvi osvojili celjsko trdnjavo, Hadžić izgubil stavo #video

Celje : Olimpija 1:3 (1:2)



Arena Z'dežele, sodniki: Šmajc, Klančnik in Gabrovec.



Strelci: 0:1 Bagnack (3.), 0:2 Vukušić (6.), 1:2 Vizinger (39.), 1:3 Menalo (67.).



Celje: Rozman, Travner, Zaletel, Stojinović, Brecl, Plantak, Benedičič (od 78. Štravs), Lotrič (od 79. Džumhur), Kerin (od 43. Koritnik), Božić, Vizinger.

Olimpija: Vidmar, Boakye, Samardžić, Bagnack, Jurčević (od 46. Maksimenko), Valenčič (od 90. Gorenc), Tomić, Savić, Menalo (od 85. Lupeta), Čekiči, Vukušić.



Rumeni kartoni: Benedičič, Plantak; Valenčič.

Rdeči karton: /.

Ljubljančani so tekmo odprli silovito. Že v tretji minuti so povedli, potem ko je podajo Mara Jurčevića iz levega kota z glavo unovčil Macky Bagnack. Ta je v 14. minuti zapravil skoraj identično podajo, takrat je žogo poslal malce mimo vrat.

A tedaj je Olimpija vodila že z 2:0, saj je v šesti minuti zadel še Ante Vukušić. Hrvaški napadalec je na desni strani kazenskega prostora iz igre vrgel Dušana Stojinovića in nato z diagonalnim strelom dosegel svoj 15. zadetek sezone.

Zadetek Anteja Vukušića:

Novi veliki priložnost so Ljubljančani zapravili v 19. minuti, ko je najprej Endri Čekiči zatresel vratnico, nato pa odbite žoge Vukušiću ni uspelo poslati mimo Matjaža Rozmana, ki je sicer toliko posredoval tudi pri Čekičijevem strelu, da žoga ni šla v mrežo.

Celjani so le poredkoma prihajali pred Olimpijin kazenski prostor, a se le začeli rahlo prebujati proti koncu polčasa. V 39. minuti so tudi zaostanek zmanjšali, ko je desno od vrat do žoge prišel Dario Vizinger in jo z močnim strelom poslal pod prečko ljubljanskega gola za svoj 12. gol sezone in drugo mesto na lestvici strelcev.

Zadetek Daria Vizingerja:

Pred tem sta z glavam trčila Bagnack in Luka Kerin, slabše pa jo je odnesel celjski nogometaš, ki je moral zaradi poškodbe iz igre. V 45. minuti pa so Celjani izpeljali nov nevaren napad, Vizinger je spet prišel do žoge malce desno od ljubljanskega gola, takrat pa se je Nejc Vidmar izkazal.

Izbranci Safeta Hadžića so vse bližje jesenskemu naslovu. Foto: Planet TV V drugem polčasu je prvi moral resneje posredovati Rozman, ko je v 63. minuti ustavil poskus Stefana Savića z dobrih desetih metrov. Na drugi strani je Ivan Božić potegnil v kazenski prostor, v zadnjem trenutku pa mu je žogo izbil Bagnack.

V 67. minuti pa so Ljubljančani izpeljali novo hitro akcijo, do strela v bližini gola jen prišel Vukušić, ki pa je zadel le prečko, odbito žogo pa je v mrežo pospravil Menalo. To je bil njegov sedmi gol sezone. V 81. minuti je pri Celjanih nenatančno meril Božić, v 83. pa je ob zadnji nevarnejši akciji tekme na drugi strani posredoval Rozman bo Savićevem poskusu.

Celjani bodo v 19. krogu prihodnjo soboto gostili Muro, Olimpija pa bo dan pozneje gostovala pri Bravu.

Konec srečanja. Olimpija je premagala Celje (3:1) in se utrdila na vodilnem položaju.

83. minuta: Stefan Savić je izjemno preigraval, se otresel številnih celjskih ovir, nato pa mu je Matjaž Rozman ubranil strel. Ostaja 3:1 za Hadžićevo četo.

Izjemno preigravanje Stefana Savića:

Goooool! 1:3! 67. minuta. Olimpija je boljšo igro v drugem delu kronala s tretjim zadetkom. Endri Čekiči je podal z desne strani in pripravil veliko priložnost Anteju Vukušiću. Najboljši strelec 1. SNL bi moral z neposredne bližine samo potisniti žogo v mrežo, a jo je preveč dvignil, tako da je zadela prečko in se odbila v polje. Na njegovo srečo se je do nje najhitreje dokopal Luka Menalo in dosegel zadetek. Vukušić si je zagotovo oddahnil, saj je zapravil nemogoče, Olimpija pa je pred zelo dragoceno zmago, s katero se bo še bolj približala želenemu cilju, jesenskemu naslovu.

Zadetek Luke Menala, pred katerim je Ante Vukušić zapravil "nemogoče":

63. minuta: Olimpija si je prvo resnejšo priložnost v drugem polčasu priigrala prek Stefana Savića, ki je vratarja Matjaža Rozmana prisilil k atraktivni obrambi.

Priložnost Stefana Savića:

Začetek drugega polčasa. V vrstah Olimpije je prišlo do menjave. Namesto poškodovanega Maria Jurčevića, asistenta pri prvem golu, je v igro vstopil Vitalijs Maksimenko. To je njegov jubilejni 50. nastop v dresu zmajev.

Konec prvega polčasa. V Celju se je na premor s prednostjo odpravila Olimpija. Prvi del je dobila z 2:1.

45. minuta: Celjani so dvignili ritem, zaigrali bolje in znova zapretili obrambi Olimpije. Dario Vizinger se je znašel sam pred vratarjem Olimpije, a izgubil dvoboj z Nejcem Vidmarjem. Celjani so se znašli na pragu izenačenja, a jim ga je preprečil kapetan zmajev. V sodnikovem podaljšku sta proti celjskim vratom streljala Luka Menalo in Tomislav Tomić. Prvi strel so celjani blokirali, drugega pa je brez težav ubranil Matjaž Rozman.

Priložnost Daria Vizingerja:

Gooool! 1:2. 39. minuta. Celjani so znižali zaostanek in se približali Olimpiji. Najboljši strelec Dario Vizinger je z močnim in zelo natančnim udarcem prisilil k predaji Nejca Vidmarja, gostitelji pa so zadetek, ki prinaša upanje v pozitiven razplet današnjega derbija, plačali zelo drago, saj je moral zaradi poškodbe glave po trku z Mackyjem Bagnackom zapustiti igro Luka Kerin. Zamenjal ga je Gašper Koritnik. Vizinger je dosegel že 12. zadetek v tej sezoni in je drugi najboljši strelec prve lige.

Zadetek Daria Vizingerja:

20. minuta: ko je preteklo 19 minut in 19 sekund, so navijači celjskega kluba s koreografijo proslavili 100-letnico igranja nogometa v knežjem mestu in s tem počastili velik jubilej.

Celjski grofje so 100-letnico igranja nogometa v knežjem mestu zaznamovali s koreografijo. Foto: Planet TV

19. minuta: pritisk Olimpije se kar noče končati. Endri Čekići je streljal z razdalje in po posredovanju celjskega vratarja Matjaža Rozmana zadel vratnico, v nadaljevanju akcije pa se je žoge dokopal Ante Vukušić in nato hotel Rozmana premagati s strelom med nogami, a se mu namera ni posrečila.

Vratnica Endrija Čekičija in priložnost Anteja Vukušića:

14. minuta: znova je bilo vroče pred vrati Celjanov. Znova je po kotu prišel do strela z glavo Macky Bagnack, a je tokrat žoga zgrešila cilj. Ostaja 2:0.

Goooool! 0:2! 6. minuta. Ljubljančani so znova matirali celjsko obrambo. Tokrat se je Macky Bagnack prelevil v asistenta, iznajdljivo zaposlil Anteja Vukušića, ta pa se je mojstrsko otresel celjskega branilca in nato z levo nogo s pravcatim projektilom povišal prednost gostov na 2:0! Dalmatinec je dosegel že 15. zadetek v tej sezoni, trener Safet Hadžić pa je s tem izgubil stavo, saj je šel pred sezono z novinarji staviti, ali bo nekdanji up Hajduka dosegel 15 zadetkov v zeleno-belem dresu.

Zadetek Anteja Vukušića:

Gooool! 0:1! 3. minuta. Olimpija je hitro povedla. Po kotu, ki ga je izvajal Mario Jurčević, je najvišje skočil Macky Bagnack. Vodilni prvoligaš si je zagotovil prednost po dobrih dveh minutah!

Zadetek Mackyja Bagnacka:

Začetek tekme v Celju.

Začetno enajsterico so pred derbijem dneva razkrili tudi Celjani:

Vodilni prvoligaški klub Olimpija je razkril začetno enajsterico za gostovanje v Celju. Nared je tudi reprezentant BiH Luka Menalo, ki so ga v zadnjih dneh pestile zdravstvene težave.

Ob 16.55 se bo začel še zadnji današnji dvoboj. Celje bo gostilo Olimpijo, domači navijači pa ob 100-letnici igranja nogometa v knežjem mestu obljubljajo presenečenje na severni tribuni!

Vrhunec sobotnega dogajanja bo v knežjem mestu. V Celju se bosta spopadla Celje in vodilna Olimpija, ekipi z najboljšim napadom v ligi, tako da lahko pričakujemo z zadetki zelo obdarjeno srečanje, ki bi lahko gledalcem postreglo s številnimi užitki. Na Planet TV si boste lahko dogajanje ogledali od 16.40 dalje v neposrednem prenosu. Ko so zmaji nazadnje igrali na stadionu Z'dežele, so rajali do poznih jutranjih ur, saj so konec maja v finalu pokala Slovenije premagali Maribor in osvojili lovoriko. Tokrat bodo prednost branili zasledovalci in skušali narediti pomemben korak k osvojitvi jesenskega naslova. Celjani s trenerjem Dušanom Kosićem, ki je pri Olimpiji pustil velik pečat kot igralec, kapetan in trener, želijo presenetiti favorita. Med reprezentančnim premorom so odigrali prijateljsko tekmo z mladinci in jim napolnili mrežo. Med strelce so se vpisali tudi najboljši strelec Celja Dario Vizinger in kapetan Mitja Lotrič.

Gostitelji se zavedajo, da bi se lahko zaostanek, če bi ostali praznih rok, za Olimpijo povzpel na dvomestno število. Tega si nočejo dovoliti, računajo tudi na podporo gledalcev. Računica gostov je preprosta. Želijo premagati Celjane, ostati na vrhu in prezimiti kot najboljši. ''Želimo zmagati vse tri tekme in postati prvaki v jesenskem delu,'' so pričakovanja Safeta Hadžića, ki bo prvič v karieri dočakal, da bo ostal trener Olimpije od začetka pa do konca jesenskega dela. Branilec Olimpije Jan Andrejašič, ki je pred prihodom v Ljubljano igral za Celjane, opozarja na kakovostne protinapade tekmeca. Tekma bo tudi pokazala, ali so želje Anteja Vukušića (14 zadetkov) o tem, da popravi strelski jesenski rekord Andraža Šporarja (17), še uresničljive. Do konca bodo klubi odigrali še tri kroge.