Bravo si je oddahnil, Rudar še poglobil krizo #video

Nogometaši ljubljanskega Brava so v 18. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali velenjski Rudar z 2:1 (1:1) in na lestvici pobegnili knapom na devet točk razlike.

Bravo : Rudar 2:1 (1:1)



Stadion Žak, sodniki: Podgoršek, Brezar in Habibović.

Strelci: 1:0 Nukić (7./11 m), 1:1 Kuzmanović (10.), 2:1 Đajić (68.).



Bravo: Vekić, Vrljičak, M. Matko, Zec, Ihbeisheh, Trontelj, Žinko, Primc, Abdurahimi, Nukić, Đajić (od 80. Španja).

Rudar: Stopajnik, Krefl, Hrubik (od 29. Ejup), Džinić, Filipović, Anđelković, Pušaver, Črnčič, Kuzmanović (od 77. Kadrić), Radić, Petrović.

Rumeni kartoni: Trontelj, Đajić, Vekić; Petrović, Džinić.

Rdeči karton: /.

Nogometaši iz Ljubljane so prekinili niz štirih porazov in v dvoboju predzadnje in zadnjeuvrščene ekipe prišli do pomembnih točk. Bravo je skupaj vpisal četrto zmago sezone in ostal na devetem mestu, Rudar pa je še brez zmage v prvenstvu in je trdno na zadnjem mestu z devetimi točkami zaostanka za današnjim tekmecem.

Začetek, poln zadetkov

Đajić je dosegel zmagoviti gol, po prekršku nad njim pa je sodnik pokazal na belo točko. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida Prvi polčas se je končal z neodločenim izidom 1:1. Povedli so domači v sedmi minuti, ko je najstrožjo kazen, ki jo je zakrivil vratar gostov Tomaž Stopajnik s prekrškom nad Milanom Đajićem, izkoristil Mustafa Nukić.

Vsega tri minute pozneje so Velenjčani, pri katerih je med drugimi manjkal kaznovani Marko Ćosić, izenačili, po podaji z desne je najprej Borna Petrović z glavo žogo podaljšal proti drugi vratnici, tam pa jo je v mrežo poslal Mićo Kuzmanović. Knapi, ki so v 29. minuti morali menjati poškodovanega Davida Hrubika, so bili nato dobršen del polčasa boljši in konkretnejši tekmec, med drugim je moral domači vratar posredovati po poskusu Roberta Pušaverja iz bližine v 13. minuti, v 26. minuti pa je Dominik Radić s strelom z glavo zadel prečko.

Zadetek Mustafe Nukića:

V sami končnici polčasa pa so se spet prebudili tudi domači nogometaši, ki so nastopili precej zdesetkani po kaznih Ovbokhe Abgoyija, Davida Brekala, Alena Krcića, Aljoše Matka in Ibrahima Arafata Mensaha. Dvakrat je od daleč poskusil Besart Abdurahimi, v 42. minuti je z nekaj težavami žogo ukrotil Stopajnik, v 45. pa je domači nogometaš za malo zgrešil cilj. Vmes je še Nukić z glavo meril malce previsoko.

Đajić odločil zmagovalca

V drugem polčasu so prvi resno zagrozili domači, ko je Đajić sprožil iz prve z desetih metrov in zadel vratnico. Malce pozneje je na drugi strani po kotu s "škarjicami" poskusil Elvedin Džinić, a žogo poslal čez vrata. V 67. minuti pa je Vekić ustavil ne preveč močan poskus Radića iz bližine.

Minuto pozneje pa je Nukić podal v globino do Đajića, ta pa je ob neodločnem Ejupu prišel do strela z desne strani iz bližine in zadel mrežo ob drugi vratnici za 2:1. V 77. minuti je bil le malce premalo natančen Abdurahimi, gosti pa so v končnici neuspešno lovili izenačujoči gol.

Bravo bo v 19. krogu prihodnjo nedeljo gostil Olimpijo, Rudar pa bo gostoval v Domžalah.

Bravo : Rudar 2:1 (1:1)