Nogometaši Olimpije kot migranti #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trener Safet Hadžić in Jan Andejašič pred tekmo s Celjem

Po reprezentančnem premoru se v pogon vrača tudi slovenski klubski nogomet, v katerem bomo do konca leta videli še tri prvenstvene tekme. Vodilna Olimpija želi zmagati na vseh treh. Za začetek jo v soboto čaka gostovanje v Celju.

"Celje je zelo neugodna ekipa. Borbena, srčna, disciplinirana," pred derbijem kroga, ki ga boste lahko v soboto ob 16.55 spremljali v neposrednem prenosu na Planetu, pravi Safet Hadžić. Olimpija je na prvi tekmi proti Celju v tej sezoni remizirala z 2:2, tokrat pa želi osvojiti poln izkupiček, da ohrani prednost pred najbližjim zasledovalcem na lestvici Mariborom, ki ima dve točki manj.

Da bi bilo tako, so se nogometaši Olimpije seveda pridno pripravljali v obdobju reprezentančnega premora, a imeli ob deževnem vremenu kar nekaj težav z organizacijo treningov. V četrtek, ko smo jih obiskali na treningu, so morali vaditi na igrišču na Ježici namesto na Kodeljevem, ki je postalo njihovo zadnje zatočišče. "Oboje. Migranti," je z odgovorom na vprašanje, kaj so pri Olimpiji, brezdomci ali migranti, nasmejal Hadžić, ki je v teh dneh obiskal tudi mladinski pogon Ljubljančanov, ki jim gre zelo dobro.

Safet Hadžić se s pestrim dogajanjem v klubu ne obremenjuje preveč in misli predvsem na igrišče. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

"Rekel sem jim, naj se še naprej dela, kot se dela. Po koncu sezone se bomo v klubu usedli skupaj in postavili pravo strategijo za naprej tudi, kar zadeva mladinski pogon," je o selekciji, katere vodja Fabijan Komljenović je medtem dobil odpoved, povedal Hadžić in nekaj besed namenil tudi ne najboljšemu finančnemu stanju v klubu. Ni skrivnost, da predsednik Milan Mandarić vse težje pridobiva denar, ki je potreben za delovanje kluba.

"Milan je dolžan 300 milijonov evrov, pa deluje. Verjamem, da je predsednik sposoben delovati. Poslovneži vedno poslujejo tako, da je nekje plus, drugje pa minus. Na koncu pa je vse OK," je mirno povedal Hadžić, do besede pa je prišel tudi eden izmed njegovih nogometašev, Jan Andrejašič.

Kaj vse sta povedala oba, si oglejte v videoprispevku.