Uefa vzela pod drobnogled finančno poslovanje Olimpije

Slovenski športni častnik Ekipa SN piše, da je Evropska nogometna zveza (Uefa), na čelu katere je Slovenec Aleksander Čeferin, pod drobnogled vzela finančno poslovanje Olimpije. Ta ima zdaj do konca januarja prihodnje leto čas, da poravna dolgove, sicer ne bo smela nastopati v Evropi, Uefa pa bi ji lahko naložila še finančno kazen.

Predsednik Olimpije Milan Mandarić je sicer pred kratkim novinarjem razkril, da imajo v klubu nekaj dolgov, ki jih rešujejo, a finančnih težav nimajo.

Uefin oddelek za finančni nadzor klubov je 18. novembra sestavil deset strani dolg dokument, iz katerega je razvidno, da je Olimpija konec septembra svojim zaposlenim, drugim klubom in davčnim organom dolgovala 1,157 milijona evrov, a je ljubljanski klub pozneje Uefi dokazal, da njen skupen dolg znaša nekaj manj, to je 1,090 milijona evrov, pišejo pri časniku.

Olimpija je potem sredi oktobra na Uefo poslala dokazila o delnem poplačilu dolga, piše Ekipa, in ta naj bi zdaj znašal še 354 tisoč evrov.

Uefa do nadaljnjega ne bo izplačala nagrade

Predsednik Olimpije Milan Mandarić je pred kratkim napovedal, da bi lahko ljubljanski klub čez nekaj mesecev dobil novega lastnika. Foto: Vid Ponikvar V dokumentu, ki ga je poleg Olimpije prejela tudi Nogometna zveza Slovenije, naj bi pisalo, da bi Uefa Olimpijo lahko izključila iz "naslednjega klubskega tekmovanja pod svojim okriljem", razen če do konca januarja 2020 ne dokaže, da je poravnala vse finančne obveznosti s 30. septembra 2019. Olimpijo pa lahko doleti tudi finančna kazen.

Uefa zaradi tega do nadaljnjega Olimpiji ne bo izplačala 500 tisoč evrov nagrade, ki so si jo nogometaši priigrali z uvrstitvijo v drugi krog kvalifikacij za evropsko ligo, kar predstavlja Olimpijine težave s posojilom, ki so ga pri klubu vzeli v Nemčiji, še pišejo pri Ekipi SN.