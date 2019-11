Mandarić razkril, da bo kmalu bogatejši za šest do sedem milijonov evrov #video

Po dolgem času je pred novinarskimi mikrofoni gostoval Milan Mandarić in odločno zatrdil, da ljubljanski klub ni v finančnih težavah. Čudi ga, da se mediji ne posvečajo tudi dogajanju v nekaterih drugih slovenskih klubih, ki niso v najboljšem finančnem položaju. "Iz njih se ne dela drame, če pa se zgodi Olimpiji, so novinarske zgodbe alarmantne," je povedal.

Bogati Američan srbskih korenin je zadovoljen z rezultati moštva in stanjem na igrišču. Poraz v Murski Soboti ga ni spravil v slabo voljo, saj še vedno uživa, ko spremljal Olimpijo na vodilnem položaju Prve lige Telekom Slovenije. Zadovoljen je tako z ekipo kot stanjem na igrišču. ''Urediti morajo samo Hadžotovo frizuro,'' je povedal v smehu določenim novinarjem, ki jih je povabil na sestanek, in omenil pričesko glavnega trenerja Safeta Hadžića, izjemno priljubljenega pri privržencih zeleno-belih.

Vukušić ostaja, mnoge vleče drugam

Ante Vukušić je najboljši strelec Prve lige Telekom Slovenije. Foto: Ana Kovač Na njem ni spregovoril le o trenutnih predstavah Hadžićeve čete, ampak tudi o prihodnosti. Kmalu bo konec jesenskega dela, nato pa bo napočil čas za zimski prestopni rok, v katerem bi lahko zmaji ostali brez nekaterih vidnejših orožij. Mandarić zagotavlja, da pozimi ne namerava prodati najboljšega strelca Prve lige Telekom Slovenije Anteja Vukušića, ki je v tej sezoni dosegel že 14 zadetkov.

S Stefanom Savićem in Tomislavom Tomićem, z obema ima Olimpija sklenjeno pogodbo do konca sezone 2019/20, potekajo pogovori za podaljšanje sodelovanja. Želi ju zadržati v zmajevem gnezdu, s tem pa si tudi omogočiti boljše izhodišče za višjo odškodnino ob poznejši prodaji.

O prodaji igralcev:

Med igralci, ki želijo pozimi zapustiti Ljubljano, je izpostavil Mackyja Bagnacka, a dodal, da ne bo nikogar prodal pod zahtevano ceno. ''Ne želim, da trpi kakovost ekipe. Marsikdo bi šel rad v tujino. Če stalno pritiska, da bi šel, mu ne moreš zapreti oči," se zaveda, da bo težko zadržal skupaj vse najboljše igralce Olimpije. Bo pa vseeno poskušal.

Nikoli ne bo ostal nobenemu dolžan. Niti evra!

"Z igralci imam odličen dialog. Vedno, ko kaj zaškriplje, se odpravim na trening, kjer se nato pogovorimo o težavah in jih skušamo rešiti. Moja vrata so igralcem vedno odprta za pogovore. Zato je v slačilnici vse tako, kot je treba," je zadovoljen s stanjem duha v taboru Olimpije, kjer skuša biti odziven na vse težave, na katere naletijo nogometaši Olimpije.

"Olimpija ni ostala nikomur ničesar dolžna. Dolgove do njih smo poravnali," je zagotovil, da so vsi igralci prejeli zahtevan znesek in da je vesel, kako ni noben izmed igralcev zaradi zamude pri izplačilu plač delal drame.

O zamujanju plač:

Priznal je, da so nekatere zamujale teden ali dva. ''To ni nekaj nenormalnega. Že 55 let delujem v poslu in športu, vodil sem velika podjetja z 10 tisočimi delavci, pa tudi manjša z vsega petimi ljudmi. Priznam, nista vedno tekla le med in mleko, a tisto, kar jim je bilo obljubljeno, so na koncu tudi prejeli. Nikoli nisem ostal še nobenemu dolžan. Niti evra. Tako bo tudi v prihodnosti. Ko bom odšel, hočem, da bo tako, da ne bo mogel nihče očitati mojim otrokom, da je njihov oče nekoga prevaral ali mu ostal kaj dolžan. Če bi meni vrnili vsaj odstotek tega, kar so dolžni meni, ne bi imel nikakršnih finančnih težav,'' je pojasnil 81-letni zaljubljenec v nogomet.

V času njegovega delovanja pri Olimpiji je, tudi zaradi nekaterih napačnih finančnih odločitev, nastal dolg tudi do nekaterih drugih nogometnih delavcev - agentov oziroma klubov. Omenjeni dolg znaša okrog pol milijona evrov. "Z upniki smo v dogovoru, ne pritiskajo na nas, če bi, bi mi to zagotovo plačali. Mi pa si jemljemo čas, da natančno preučimo, če so zahteve upnikov sploh upravičene."

Ni tako preprosto voditi Olimpijo

Je v resnim pogovorim s potencialnim kupcem, o katerem bo več razkril šele prihodnji mesec. Foto: Grega Valančič/Sportida Kakšna pa bo prihodnost kluba? Škarje in platno okrog finančnega stanja Olimpije drži Mandarić. Vsem, ki napoveduje črni scenarij zaradi njegovega hitrega odhoda, sporoča, da bodo zmaji mirno dočakali konec sezone. S prodajo svojih nepremičnin v Sloveniji je zagotovil znesek, potreben za preživetje kluba.

''Imam pokrit budget do takrat, ko bom tu. To ni dvoma. Prejel bom šest do sedem milijonov evrov od prodaje Dalmatinke. Če bom potreboval denar, bom lahko plačal vse. Še več od tega, kar je dolžna Olimpija,'' je zaupal, iz kje bo črpal finančna sredstva, potrebna za delovanje trenutno vodilnega slovenskega prvoligaša.

''Obstaja stvar, ki še ni zaključena in predstavlja oviro, da bi vam lahko že danes rekel zbogom (arrivederci, op. p.). V klub želim pripeljati ljudi, da bi prevzeli krmilo. Vodenje kluba kot je Olimpija ni tako preprosto, kot si nekateri ljudje z ulice predstavljajo. Ko mislijo, da si le predsednik, imaš naziv, in je to tudi vse,'' je dejal na srečanju s predstavniki sedme sile in potrdil, da je po Gabrieleju Nardinu, s katerim nista našla skupnega jezika, na vrata ljubljanskega kluba potrkal nov kandidat.

O prodaji kluba:

Mandarić ne skriva, da potekajo pogovori o prodaji kluba z novim resnim potencialnim kupcem, o katerem pa še noče govoriti. Več konkretnega bi lahko predstavil šele prihodnji mesec. Takšna je bila tudi zahteva njegovih sogovornikov, ki želijo, da se jih v javnosti do nadaljnjega ne razkriva. "Kluba ne bom prodal na silo, četudi bom moral v Ljubljani ostati dlje kot do februarja, ko bi se lahko zgodila prodaja. Imam dovolj financ, da ekipa normalno deluje. Je pa res, da sem moral zaradi tega prodati nepremičnine, toda Olimpija je moj klub, vedno mi bo v srcu, tako kot so mi vsi, v katerih sem doslej bil," je še pojasnil na srečanju z novinarji.

O tem, da se še ne bo poslovil od Olimpije:

Je pa Mandarić namignil, da bi lahko z njim dosegel dogovor februarja 2020. Če bi se to uresničilo, bi šla Olimpija v druge roke, Mandarić pa bi po več kot štirih letih zapustil zeleno-bele in se lotil novih izzivov v življenju, on pa bi poskrbel, da prepusti klub v dobrem stanju.

"Dobro bom preveril, komu ga bom prodal, tudi po dogovoru bom tu še nekaj časa ostal, da bodo reči šle v pravi smeri. Takim, kot je bil interesent Gabriele Nardin, ga zagotovo ne bom prodal," je razkril, kako je poleg vseh nepravilnosti v zvezi s finančnimi transakcijami Nardinu zameril tudi odgovor na vprašanje, kako naj bi bila videti ekipe Olimpije. V njej je Nardin navedel tri igralce Dekanov, Mandarić pa se je vprašal: "Nočem podcenjevati nobenega kluba, ne podcenjujem Dekanov, ampak ali ima res tri igralce za Olimpijo," ...

Več sledi danes v oddaji Planet 18 na Planet TV.