Nogometaš Olimpije pohvalil navijače Mure #video

Na Fazanariji so bile zadnjo nedeljo tribune nabito polne in navijači Mure so še enkrat več pričarali pravo nogometno vzdušje. Nad njim je bil, kljub porazu, navdušen tudi Stefan Savić, nogometaš Olimpije. "Vzdušje je bilo fantastično, čestitam Muri za zmago in zaradi navijačev. Imajo res dobre navijače, kar je super za nogomet.

Nad navijači je bil navdušen tudi Amadej Maroša, nogometaš Mure. "Pohvalil bi vse navijače, ko so se zbrali. Pred takšnimi navijači je res lepo igrati.