Najlepšega je dosegel Amadej Maroša! #video

V zanimivem 16. krogu Prve Lige Telekom Slovenije smo videli 17 zadetkov, trije pa so še posebej izstopali. Najnižjo stopničko je zasedel Aluminijev golgeter Mihael Klepač, srebrno odličje je v pravkar minulem krogu osvojil branilec Celja Tadej Vidmajer, najlepšega pa je po našem mnenju z lepim strelom z glavo dosegel Murin Amadej Maroša in napovedal potop vodilne Olimpije. Na koncu so Prekmurci zmajčke v prestolnico poslali z izidom 3:1.