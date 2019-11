Junak Mure o tem ni hotel govoriti, Hadžić pač #video

Nogometašem Mure gre v zadnjem času vse kot po maslu. V pokalu so se po veliki drami z Domžalami prebili v polfinale, v prvenstvu pa so vodilni Olimpiji prizadejali boleč poraz in se ji ob velikem slavju prepolne Fazanerije približali na dve točki razlike. Poraza niso izkusili že devet tekem. Bi se lahko vmešali tudi v boj za naslov prvaka? Trener Ante Šimundža ponuja zanimiv odgovor.

Najprej je Muro iz druge popeljal v prvo ligo, se nato dokopal Evrope, v tej sezoni pa se lahko kot edini poleg Aluminija pohvali s tem, da ostaja v igri za dvojno krono. Ante Šimundža pelje črno-bele iz sezone v sezono višje, za vodilno Olimpijo pa po zadnji zmagi zaostaja le dve točki.

Pogovarjal se bo šele 15. maja

Ante Šimundža uživa veliko priljubljenost med ljubitelji nogometa v Murski Soboti. Foto: Planet TV "Ni nobene evforije. Delamo svoje in ne glede na to, kdo je na drugi strani, poskušamo zmagati. Res je, zmaga nad Olimpijo je prestižna, a ne šteje nič več kot le tri točke," 48-letni Mariborčan, ki si je v zadnjem desetletju pridobil bogate trenerske izkušnje, umirja evforijo v Fazaneriji.

Noče, da bi bili njegovi izbranci izpostavljeni pritisku. Poudarja, da je Mura še ekipa v razvoju, o tem, da bi se lahko črno-beli v tej sezoni, v kateri pri vrhu vlada neverjetna izenačenost, priključili boju za naslov, pa noče govoriti. "Bomo videli, kako bo 15. maja. Takrat bomo potegnili črto," je dal vedeti, da se bo o dosežkih in ciljih Mure pogovarjal šele po koncu sezone. Podobno razmišlja tudi njegov varovanec Luka Bobičanec: "Smo mlada ekipa. Imamo ambicije, želimo biti v vrhu, a gremo tekmo po tekmo, pa bomo nato videli, kaj se bo zgodilo."

Gostje navdušeni nad navijači Mure

Navijači Mure so se proti Olimpiji zbrali v velikem številu. Foto: Planet TV V nasprotju s taborom Mure pa trener vodilnega prvoligaša Safet Hadžić poudarja, da Šimundževo četo doživlja kot enega izmed resnih kandidatov za naslov prvaka. To je trener Olimpije razkril po porazu v Murski Soboti, kjer so njegovi varovanci v drugem polčasu doživel strm padec. "Ekipo zna pripraviti na tekmo, zna menjati, je kvaliteten slovenski trener," je pohvalil stanovskega kolega v Murski Soboti in priznal, da bi lahko Mura krojila razplet Prve lige Telekom Slovenije pri samem vrhu: "Mura je konkurent za prvaka."

V drugem polčasu je mojstrsko kaznovala goste, ki so v ta del igre vstopili z mislijo, da bodo glede na potek dogodkov v prvem polčasu zlahka opravili z Muro. Zmotili so se, Šimundža je v igri gostiteljev popravil pomanjkljivosti, nato pa začel polniti mrežo Nejca Vidmarja z zadetki.

Kako je bilo v nedeljo v Murski Soboti:

"To je trener, ki ga moraš iskati. Vsi smo za njega, od prvega do zadnjega," navdušenja nad trenerjem Mure ne skriva zvesta navijačica črno-belih Terezija Knaus, ki pooseblja izjemno ljubezen Prekmurcev do svojih nogometnih ljubljencev. "Tega nima veliko ekip v Sloveniji," dodaja Hrvat Bobičanec, eden najboljših nogometašev Mure.

Z njim se strinja Stefan Savić, ki je po porazu Olimpije izpostavil vzdušje v Fazaneriji. "Bilo je fantastično. Čestitam Muri za zmago, čestitam tudi njenim navijačem. Imajo res dobre navijače, kar je prelepo za nogomet. Tu ni lahko igrati," se strinja Avstrijec srbskih korenin, ki je na derbiju 16. kroga ostal praznih rok, hkrati pa bil nezadovoljen z nekaterimi odločitvami glavnega sodnika Damirja Skomine.

Priložnost za maščevanje Aluminiju

Mura poraza v prvenstvu ni doživela že devet krogov, s pomočjo zvestega občinstva, izjemne energije, podprte s strastjo, ki jo videvamo na južnoameriških prizoriščih, ji ne povzroča težav niti zgoščen ritem.

Navijači Mure so med srečanjem z Olimpijo poskrbeli za večminutni ognjemet. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V nasprotju z Olimpijo je v zadnjih dveh tednih odigrala pet tekem (zmaji tri), a je to ni oviralo pri novem uspehu. Navijači komaj čakajo novo tekmo, nov derbi. V soboto bo v Fazaneriji gostoval Aluminij, edini klub, ki je v tej prvoligaški sezoni sploh premagal Muro.