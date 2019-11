Fenomen NK Maribor in slovenskega nogometa kljubuje letom in kritikom #video

Nekdanji slovenski reprezentant Jasmin Handanović šteje že skoraj 42 let, a še vedno brani v vrhunski formi. O tem so se lahko prepričali nogometaši Brava, ki so ga v soboto poskušali premagati z različnih položajev, a so vselej naleteli na oviro. Nadomestni kapetan Maribora, ki je vedno bliže absolutnemu rekordu 1. SNL, je nepremagan že 254 minut!

Življenje Jasmina Handanovića se je v zadnjih tednih vrnilo v tirnice, na katere je bil navajen večino obdobja, odkar nosi dres NK Maribor. Trener Darko Milanič ga je dvakrat zapored uvrstil med vratnici vijolic, izkušeni Ljubljančan, ki že tako dolgo prebiva na Štajerskem, da si je v mestu ob Dravi ustvaril tudi družinski dom, pa mu je vrnil zaupanje z dvema ''ničlama''. Tako Celje kot Bravo sta se lahko obrisala pod nosom.

Handanovićeva mreža je ostala nedotaknjena, vijolice pa so se z dvema tesnima, a toliko slajšima zmagama, približale vodilni Olimpiji na dve točki zaostanka!

Kronaveter: Vidi se, da še vedno zna

Jasmin Handanović je s svojo predstavo zadovoljil svojega trenerja. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida ''Dokazuje, da leta niso ovira. Trenira dobro, dobro je pripravljen. Na tekmah se vidi, da še vedno zna,'' je po sobotni tekmi priznal Rok Kronaveter, strelec zmagovitega zadetka, ki je Mariborčane v Spodnji Šiški popeljal do treh točk. Mladi ljubljanski klub je v nadaljevanju srečanja pritisnil na vrata gostov, a se mreža slovenskih prvakov ni zatresla. Handanović se je izkazal s posredovanji in si prislužil naziv junaka srečanja. V začetku leta 2020 bo dopolnil že 42 let, njegova zgodba pa spominja na znani pregovor o starosti in kakovosti vina.

O tem, kako so zadovoljni s predstavami nekdanjega reprezentanta, je po zadnji zmagi spregovoril tudi trener Milanič. ''Ko dvakrat zadržiš mrežo nedotaknjeno oziroma ko dvakrat braniš tako, kot je on, moraš biti zadovoljen. Zadovoljen sem in prepričan, da smo vsi zadovoljni s tem, kako je dvakrat vodil moštvo k novim točkam,'' je najstarejšega izbranca pohvalil strateg, ki je v tej sezoni po navadi med vratnici uvrstil Kenana Pirića.

Na zadnjih dveh tekmah Prve lige Telekom Slovenije je vskočil med vratnici namesto Kenana Pirića, ki mu je trener namenil predah. Foto: Grega Valančič/Sportida

Reprezentančni vratar Bosne in Hercegovine na zadnjih dveh tekmah ni branil, Milanič pa je ponudil razlago, zakaj ga je postavil na klop: ''Kenana sem malce odmaknil in zaščitil, da lahko predahne in se napolni z energijo, ki jo potrebuje, da bi bil spet takšen, kot si želi,'' je čuvaju mreže iz Bosne in Hercegovine namenoma odredil počitek.

Branil štirikrat, premagan le enkrat

V nadaljevanju sezone ima priložnost, da postane absolutni starostni rekorder 1. SNL. Foto: Žiga Zupan/Sportida Morda se vrne na vrata prihodnji konec tedna, ko čaka vijolice zahtevna tekma. Mariborčani so že povsem osredotočeni na tekmo z Domžalami v Ljudskem vrtu, trenerja pa čaka sladka težava, saj bo izbiral med Pirićem in Handanovićem. Ne gre prezreti, da se je 41-letni mladostni veteran v tej sezoni zelo izkazal. Na vratih Maribora je stal štirikrat in prejel zgolj en zadetek. Nepremagan je že 254 minut zapored, premore pa izjemne izkušnje, kar dokazuje tudi število srečanj v 1. SNL. Proti Bravu je vknjižil že 333. prvoligaški nastop v Sloveniji.

''Preprosto ni mogoče ubežati letom. Težko dohajam atletske sposobnosti Pirića. Regeneracija je vedno bolj pomembna, treba je strogo vzdrževati pripravljenost, ogromno je odrekanj. Ne razmišljam o tem, da bi se poslovil. Dokler mi služi fizika, dokler ni poškodb, dokler sem pripravljen tako trdo delati in se vklopiti v ekipo, ni težave,'' je konec maja, ko je Maribor proslavljal 15. naslov državnega prvaka, Handanović zaupal Sportalu v sobotnem intervjuju.

Vrhunci dvoboja v Ljubljani med Bravom in Mariborom:

Napovedal je, da bo branil vsaj še eno sezono. Če bo držal obljubo in mu bo Milanič v prihodnosti še namenil priložnosti, bo postal starostni rekorder tekmovanja. Ko je nastopil proti Bravu, je absolutni rekord Amela Mujčinovića zgrešil le za tri tedne. Dolgoletni vratar, zdaj pa trener vratarjev pri Celju, je namreč zadnjič v 1. SNL nastopil pri 41 letih, devetih mesecih in 28 dneh, Handanović pa je proti Bravu zaigral pri 41 letih, devetih mesecih in tednu dni. Če ne bo težav z zdravjem, se bo Mujčinovićev rekord znašel v resnih težavah!

O Jasminu Handanoviću boste lahko še več izvedeli v današnji oddaji Goool!, ki se bo na Planet 2 začela ob 22.40.