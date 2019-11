Zvezdnik Olimpije se brani: Ne vem, kdo si izmišljuje take neumnosti

Potem ko je bilo jasno, da Luka Menalo zaradi obnovitve poškodbe zapestja reprezentanci BiH ne bo mogel pomagati na zadnjih dveh kvalifikacijskih tekmah za Euro 2020 proti Italiji in Liechtensteinu, so se hitro pojavile govorice, da si je zvezdnik Olimpije poškodbo izmislil, saj naj še ne bi obupal, da bi nekega dne zaigral za rodno Hrvaško.

"Ne vem, kdo so izmišljuje take neumnosti, še posebej na dan, ko igra reprezentanca. Zagotovo nekdo, ki želi škodovati reprezentanci, pa tudi meni. Nimam komentarja, a prosim vas, da se vsi osredotočimo na nocojšnjo tekmo in pokažemo svoj najboljši obraz proti Italiji. Kar zadeva mene in reprezentanco, zdaj ne bom igral, a komaj čakam ligo narodov, da si priborimo nastop na Euru 2020," je zapisal ogorčeni Splitčan, ki je podobno kot Dino Hotić izbral drugo reprezentanco BiH.

BiH se po zmagi Finske ne more več uvrstiti na Euro 2020 prek kvalifikacij, lahko pa ji to uspe na zaključnem turnirju lige narodov,

