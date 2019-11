Najboljši strelec 1. SNL odšel na rentgen, sledil je kaos #video

Napadalec Olimpije Ante Vukušić je pri 28 letih v življenjski formi. Nazadnje je bil tako strelsko učinkovit kot najstnik v vrstah splitskega Hajduka, nato pa je v tujini naletel na številne težave. Med njimi so izstopale zdravstvene, saj je nevede kar pet let nastopal brez enega pljučnega krila. V dresu Olimpije želi uresničiti sanje in končno osvojiti naslov državnega prvaka. To bi bilo zanj prvič v karieri.

Nogometaši Olimpije se med reprezentančnim premorom pripravljajo na zaključek jesenskega dela. Zmaje čakajo še tri tekme. V nedeljo bodo gostovali v Celju, nato pri mestnem tekmecu Bravu, od leta 2019 pa se bodo poslovili 4. decembra v Stožicah na sosedskem derbiju z Domžalami. Najboljši strelec Olimpije Ante Vukušić v nove izzive vstopa s številnimi motivi. Želi zadržati vodilni položaj in prvič v karieri postati državni prvak.

Ante Vukušić je zelo veren in verjame v božjo pomoč, s katero je prebrodil marsikatero oviro v karieri. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

Tega v karieri, čeprav je poleg Slovenije igral članski nogomet na Hrvaškem, v Italiji, Belgiji, Švici, Nemčiji, Rusiji in na Poljskem, še ni dosegel. "Kako bi bil državni prvak, ko pa sem se s klubi vedno boril za obstanek v ligi? Izjema je le Hajduk, s katerim sem osvojil pokal. Hajduk že dolgo ni bil prvak. Vemo, da je Dinamo na Hrvaškem pred vsemi. Tako je moj cilj, da z Olimpijo končno osvojim državni naslov, o katerem že dolgo sanjam," je dejal v pogovoru za Planet TV.

Hadžić: Ta stava je nepomembna

Safet Hadžić je postal pozoren na Dalmatinca po dvoboju med Olimpijo in Krškim v prejšnji sezoni. Foto: Grega Valančič/Sportida Do konca jesenskega dela želi doseči vsaj še en zadetek in s tem poskrbeti, da bo trener Safet Hadžić izgubil stavo, ki jo je v šali sklenil s predstavniki sedme sile. Govorili so o mejniku 15 zadetkov, od katerega je Vukušić oddaljen le še en gol.

"Pa dobro, ta stava je nepomembna. Meni je bolj pomembno, da se Ante dejansko dobro počuti in da dosega veliko zadetkov, ker je imel v karieri res veliko smolo. In da Olimpija z njim žanje sadove," razmišlja trener Hadžić, najbolj zaslužen za to, da je nekdanji dragulj splitskega Hajduka po neprepričljivi sezoni v dresu Krškega pristal v Ljubljani in oblekel dres Olimpije.

V tujino odšel kot junak Hajduka

Nekdanji napadalec Hajduka živi z družino v Črnučah. Foto: Guliver/Getty Images V tem delu sezone je tako učinkovit, da se spogleduje celo z absolutnim strelskim rekordom Olimpije v jesenskem delu, ki ga je pred štirimi leti postavil Andraž Šporar (17 zadetkov). Dalmatinec za njim zaostaja le tri gole.

V Ljubljani, kjer živi z ženo in otroki, uživa. Vesel je, da spet igra v ekipi, ki neguje napadalen nogomet in se bori za prvaka. Tako veliko zadetkov je v eni sezoni nazadnje zabil, ko je bil star 19 let. Takrat je napadalec iz Sinja igral za splitski Hajduk.

"Vsak Dalmatinec si želi igrati za Hajduk. Meni je to uspelo. Bil sem najmlajši kapetan Hajduka v zgodovini in v tisti sezoni najboljši strelec. V tujino sem odšel kot junak Hajduka. Prestopil sem v Pescaro in s tem rešil klub pred finančnim propadom," se zaveda, da se je splitski klub z njegovo prodajo - v Italijo se je odpravil za 3,5 milijona evrov - leta 2012 izognil finančnemu propadu.

"Spominjam se ga, ko je igral še za Hajduk. Pričakovalo se je, da bo imel še bistveno večjo kariero od te, a ni še prepozno. Na dobri poti je, da se vrne tja, kjer je njegovo mesto," je prepričan njegov soigralec Tomislav Tomić.

Ruski zdravniki odkrili hudo napako na pljučih

Pet let je igral nogomet z le enim pljučnim krilom. Foto: Ana Kovač Vukušić v tujini vse do prihoda v Ljubljano ni pretirano užival. Imel je težave z doseganjem zadetkov, igral za klube, ki se niso potegovali za naslove, imel pa je tudi težave z zdravjem. Kar pet let je igral brez enega pljučnega krila. Poškodoval se je v prometni nesreči, njene posledice na pljučih pa so odkrili šele pet let pozneje.

"Ruski zdravnik me je poslal na magnetno resonanco, da vidimo, kaj je s hrbtom. Vse je bilo v redu, se je pa nekaj pokazalo na pljučih. Odšel sem na rentgen, tam pa je sledil kaos. Na koncu so me uspešno lasersko operirali. Nenevarna operacija, trajala je 30 minut, mi je rešila življenje," se spominja trenutka, ko je lahko ponovno zadihal s polnimi pljuči.

Njegova nogometna kariera je lahko spet zaživela. Pri Olimpiji je dosegel že 14 zadetkov, je najboljši strelec Prve lige Telekom Slovenije, trenerju Hadžiću pa vrača zaupanje z odmevnimi predstavami.

V soboto bo v knežjem mestu naskakoval že 15. zadetek v tej sezoni. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Trener je še stavil z novinarji, da bom zabil 15 golov v tej sezoni. Bog daj, da zabijem še enega in to izpolnim še pred polovico sezone," si želi nekdanji hrvaški reprezentant. Morda bi že izpolnil večkrat omenjen strelski mejnik, če bi na zadnji tekmi izvajal 11-metrovko. Ko je trener Hadžić za izvajalca proti Taboru izbral Endrija Čekičija, pa se je čakanje na 15. zadetek Vukušića podaljšalo. Nova priložnost se obeta v soboto v knežjem mestu.

