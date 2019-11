Aluminij na hrvaški pogon razkriva, zakaj ni muha enodnevnica #video

To ni več naključje. Čeprav bi mnogi pričakovali, da bo po odličnem vstopu Aluminija v sezono 2019/20 sledilo obdobje manj prepričljivih rezultatov, Kidričani ostajajo pri vrhu. V nedeljo so v gosteh prekrižali načrte Muri (4:2) in dokazali, da zmorejo vrhunsko formo ohranjati več mesecev. S tem so vsem kritikom, ki so dvomili o njihovih sposobnostih, poslali sporočilo, da niso muha enodnevnica, ampak nekaj več.

"Že poleti so v Kidričevem sestavili dobro moštvo s karakternimi fanti. Živimo drug za drugega. Pridno treniramo, sledimo navodilom trenerja in vse skupaj deluje," je za Planet TV povedal Ante Živković, strelec petih zadetkov v tej sezoni in eden od številnih hrvaških legionarjev, brez katerih si ni mogoče zamisliti učinkovitega in zelo nevarnega napada Aluminija.

Strelci NK Aluminij v tej sezoni: 6 Nikola Leko (Hrv)

5 Mihael Klepač (Hrv), Ante Živković (Hrv)

4 Luka Štor, Matic Vrbanec

2 Alen Krajnc

1 Nemanja Jakšić, Tilen Pečnik

Nogometaši Aluminija so v tej sezoni prvi osvojili trdnjavo v Murski Soboti. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Skrivnost uspeha Aluminija je torej v odličnem vzdušju, ki vlada med igralci, in kakovostnem delu trenerja. "Trener pazi na vsako malenkost. Imamo nekatere svoje akcije, ki jih na tekmi nato pokažemo gledalcem," pojasnjuje Nikola Leko, s šestimi goli prvi strelec Aluminija. Le enega manj sta dosegla njegova rojaka Živković in Mihael Klepač. Ta se je ekipi priključil med zadnjimi, a je hitro našel strelsko formo in dokazal, da so imeli Kidričani pri iskanju okrepitev po odhodu Luke Štora izjemen nos za novince.

Gruborju sploh ni treba podžigati ekipe

Nikola Leko je v izdihljajih srečanja postavil končni rezultat. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida "Fantje vidijo, da pri meni ne igra samo enajst igralcev, temveč vsi. In vsak je pomemben," sporoča trener Slobodan Grubor. 51-letni Hrvat je zelo zadovoljen z zrelostjo in profesionalnostjo izbrancev, pred srečanji sploh ne potrebuje dodatnih motivacijskih ukrepov.

"Verjemite mi, da ne potrebujem podžigati svojega moštva. Fantje vedo, kaj morajo delati na igrišču," je ponosen na ekipo, ki za vodilno Olimpijo zaostaja le dve točki, hkrati pa je še vedno v igri za dvojno krono. To pa je nekaj, o čemer lahko tako Olimpija kot Maribor le sanjata. Zanimanje za najboljše igralce Aluminija je vse večje, navijači Kidričanov pa upajo, da se ne bo ponovil prizori izpred leta, ko je štajerski prvoligaš po odličnem jesenskem delu ostal brez najboljših igralcev in nato spomladi osvajal bistveno manj točk.

Fotogalerija s tekme, fotograf Blaž Weindorfer/Sportida:

O tem bo več govora po koncu jesenskega dela, ko bo v začetku decembra nastopil čas za počitek, do takrat pa želi Aluminij še naprej mešati štrene velikanom. Po reprezentančnem premoru ga čaka poslastica, saj v Kidričevo prihaja Maribor. To bo tudi obračun najboljših obramb v Sloveniji.