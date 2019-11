Tabor Muri odščipnil točko #video

Nogometaši Cherrybox 24 Tabor Sežane in Mure so se v tekmi 18. kroga Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:0).

Nogometaši Mure niso upravičili vloge favorita in se iz Sežane vračajo s točko, kar je za igralce Anteja Šimundže nov spodrsljaj v lovu na najvišja mesta. Več veselja je bilo po tekmi v domačem Taboru, saj so varovanci Almirja Sulejmanovića prišli do nove točke v boju za obstanek.

Prvi polčas se je končal precej enakovredno in brez "smrtne" priložnosti. Prvo resnejšo je imel v 29. minuti Amedej Maroša, ki je v težkem položaju prišel do strela z glavo, a je meril čez gol. V 32. minuti je na drugi strani akcijo Tabora peljal Mario Babić, ki je na robu kazenskega prostora podal levo do Rodrigueja Bongonguija, ta pa je meril čez gol.

Bržčas najbolj vroč trenutek prvega polčasa se je zgodil dve minuti kasneje, ko je Matic Maruško kot zadnji Murin igralec podrl Bongungija in prejel "le" rumen karton. Prosti strel na robu kazenskega prosta je Predrag Sikimić poslal mimo gola.

Predrag Sikimić je dosegel že svoj 12. zadetek v tej sezoni. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tri minute kasneje je Murino najlepšo priložnost zapravil Maroša. Blizu sredine igrišča je zdrsnilo Stjepanu Babiću, Maroša mu je ukradel žogo in stekel proti golu, preigral enega od branilcev, in z desne strani meril proti levi vratnici, vendar je za las zgrešil cilj.

Šušnjara Muro popeljal v vodstvo

V 54. minuti je Luka Šušnjara na desni strani ukradel žogo Antoniu Azinoviću in tekel proti bližnji vratnici, iz zelo težkega položaja pa je postavljenega Ariana Renerja premagal s strelom tik ob vratnici za svoj peti prvenstveni gol.

V 66. minuti je v kazenskem prostoru Bongonguija nespametno zrušil Klemen Pucko, sodnik Dejan Balažič je brez oklevanja pokazal na belo točko. Žogo si je nastavil prvi strelec Tabora v tej sezoni Sikimić in za svoj 12. gol v tej sezoni premagal Matka Obradovića, ki se je sicer dotaknil žoge.

Ekipi sta v preostanku tekme poskušali doseči zmagoviti zadetek, a nobeni ni uspelo resneje ogroziti gola Renerja oziroma Obradovića.

Moštvi bosta tekmi 19. kroga igrali v soboto, 30. novembra. Tabor Sežana bo gostila Aluminij, Mura pa bo gostovala v Celju.

Tabor Sežana : Mura 1:1 (0:0) Stadion Rajko Štolfa Sežana, sodniki: Balažič, Mežnar, Mijatović.



Strelca: 0:1 Šušnjara (54.), 1:1 Sikimić (68./11-m).



Tabor Sežana: Rener, Azinović, Salkić, Zebić, Ristić, Krivičić, S. Babić (od 67. Mihaljević), M. Babić (od 65. Milošev), Sever, Sikimić, Bongongui.



Mura: Obradović, Kous, Laci, Kouter, Maruško, Šušnjara (od 88. Čerimagić), Šporn, Brkić, Maroša (od 83. Žižek), Pucko, Bubnjar (od 73. Horvat).



Rumeni kartoni: Ristić, Zebić; Maruško, Brkić.



Rdeč karton: /.

Potek tekme v Sežani: