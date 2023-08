Nekdanji ljubljenec navijačev Olimpije jo lahko zagode zmajem

Prvoligaška nogometna karavana se bo danes najprej ustavila v Stožicah, kjer bo Olimpija na tekmi z dobrodelno noto pričakala Domžale. Na trenerskem stolčku gostov bo debitiral Dušan Kosić, zmaji pa bi lahko zaradi bližajočega se dvoboja v Turčiji prevetrili zasedbo. Zvečer bo Radomlje ''gostilo'' Aluminij. V nedeljo bosta Maribor in Celje velika favorita na domači zelenici proti Bravu oziroma Rogaški, ki pa sta za razliko od v Evropi dejavnih štajerskih klubov bolj spočita, ponedeljek pa je rezerviran za spopad med Koprom in Muro. Primorci so odlično vstopili v sezono, Prekmurci pa imajo opravka s krizo.

1. SNL, 4. krog:

Sobota, 12. avgust:

Prvoligaški klubi se po dveh tednih, takšen premor so terjale višje sile, uničujoče poplave, ki so se znesle nad številnimi deli v Sloveniji, vračajo na zelenice. Začelo se bo z vedno zanimivim obračunom Ljubljanske kotline. Vodstvo Olimpije si želi, da bi nogometna evforija, ki je v slovenski prestolnici najbolj prišla do izraza na tekmah z Ludogorcem in Galatasarayem, začela polniti tribune tudi na tekmah domačega prvenstva. Tisti, ki se bodo odločili za ogled srečanja med zmaji in rumeno družino, pri kateri bo na trenerskem položaju debitiral nekdanji ljubljenec navijačev Olimpije Dušan Kosić, bodo s tem pomagali tudi prizadetim v poplavah. Celoten izkupiček od dvoboja bo namreč namenjen žrtvam nedavne naravne katastrofe, podobno velja tudi za derbi med Olimpijo in Celjem 27. avgusta.

Izraelec Saar Fadida se je proti Rogaški, čeprav ni dvoboja začel od prve minute, izkazal kar s tremi zadetki. Foto: Nik Moder/Sportida

Olimpija vstopa v dvoboj 4. kroga kot favorit, a bi lahko trener Joao Henriques zaradi napornega urnika, že v torek jih čaka povratna tekma kvalifikacij za ligo prvakov z Galatasarayem, dodobra premešal udarno enajsterico. Portugalec poudarja, da imajo zmaji široko klop, na seznamu poškodovanih ni več Pascala Juana Estrade in Justasa Lasickasa, podobno kot proti Rogaški (in prvem polčasu proti Galatasarayu) pa bi lahko prejel priložnost Izraelec Saar Fadida, ki je mrežo Slatinčanov zatresel kar trikrat!

Pri gostih bodo vse oči uprte v novega stratega Kosića, Domžalam se je v petek pridružil tudi njegov nekdanji varovanec pri Taboru Sacha Marasovic, gostje pa lahko s pozitivnim rezultatom na lestvici ohranijo prednost pred branilci naslova. Ker pa se Olimpija zaveda, da ji boljše izhodišče v lovu na daljšo evropsko jesen zagotavlja le naslov prvaka, bo skušala premagati Domžale, saj je zaradi uvodnega poraza na Bonifiki padla v spodnjo polovico razpredelnice. Dvoboj se bo začel ob 17.30, glavni sodnik bo David Šmajc.

Kdo bo zmagal prvič?

Radomljani bodo še zadnjič na začetku sezone igrali brez glavnega trenerja Oliverja Bogatinova, ki bo s tem odslužil kazen in lahko v prihodnje vodil varovance. Ko je z ekipo, Radomlje ponavadi ne izgubljajo. V spomladanskem delu prejšnje sezone so senzacionalno preskakovali skoraj vse ovire, v tej sezoni, ko je prišlo do občutnih sprememb v igralskem kadru, pa še iščejo pot do prve zmage.

Aluminij je na zadnji tekmi v Mariboru izgubil z 0:1, čeprav je imel večji del drugega polčasa na igrišču igralca več. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Če se bodo držali spomladanskega recepta, bodo skušali najprej popraviti igro v obrambi, čimprej pa morajo prebuditi tudi strelski nagon pri napadalcih, ki v tej sezoni še kako pogrešajo Esterja Soklerja. Prvo zmago v tej sezoni iščejo tudi Kidričani, ki so v uvodnem delu prvenstva namučili tako Celjane (2:2) kot tudi Maribor (0:1). Zanimivo je, da so Radomlje v 1. SNL štirikrat gostile Aluminij v Domžalah, a niso še nikoli zmagale.

Vodilni Maribor proti Šiškarjem, ki jih gre imenitno

Nogometna nedelja se bo začela v Ljudskem vrtu, ki bo štiri dni pozneje gostil evropski spektakel, saj prihaja zvezdniški Fenerbahče z ekipo, katere tržna vrednost znaša 180 milijonov evrov. V nedeljo se bo v mestu ob Dravu mudil mladi ljubljanski klub, ki je vreden 60-krat manj, a je v novo sezono vstopil zelo dobro. Zbral je štiri točke, tako da zaseda četrto mesto, s senzacionalno zmago pa bi lahko vodilne Mariborčane sklatil s prvega mesta.

Arnel Jakupović je v tej sezoni najbolj vroči strelec 1. SNL. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Pri vijolicah bo skušal prvi strelec 1. SNL Arnel Jakupović nadaljevati imenitno strelsko formo, poraja pa se vprašanje, kako dolgo bo v klubu ob ponudbah iz tujine še vztrajal Ivan Brnić. Vijolice bi lahko nekoliko varčevale z močmi, saj trener Damir Krznar in strelec zadetka v Istanbulu, komaj 19-letni Mark Strajnar, še verjameta, da bi lahko Maribor v četrtek še pokvaril načrte Fenerbahčeju. Bravo morda tako ne bo imel opravka z najmočnejšo enajsterico Maribora, kar bi lahko izbrancem Aleša Arnola še olajšalo pot do morebitnega presenečenja.

Rogaška pri evropskem Celju

V nedeljo zvečer bo na stadionu Z'dežele, ki zaradi neustreznosti v tej sezoni ne more več gostiti Celjanov na evropskih tekmah, gostovala Rogaška. To bo prvi prvoligaški dvoboj ''sosedov'', na katerem so absolutni favoriti gostitelji. Trener Albert Riera je bil v četrtek bolj kot z igro varovancev proti Nemanu zadovoljen z rezultatom, glede na to, da mu je vodstvo kluba omogočilo ogromno število kakovostnih igralcev, pa se lahko bistveno lažje loti rotacij v ekipi.

Oskar Drobne na začetku sezone z Rogaško namenoma zgolj gostuje, saj se objekt v Rogaški Slatini še prenavlja. Za zdaj Rogaška ni uspešna v gosteh. Foto: Nik Moder/Sportida

Morda se vrne na zelenico tudi Mario Kvesić, v prejšnji sezoni najboljši strelec Olimpije, pri gostih, ki so v zadnjem obdobju poskrbeli še za nekaj poletnih novincev, pa bi bila vsaka točka ogromen uspeh. Rogaška plačuje davek pomanjkanju izkušenj, na 180 minutah v prvi ligi ni niti enkrat zatresla mreže. Brez doseženega zadetka v tej sezoni so le še Radomlje.

Koprčani stoodstotni, Mura v krizi

Četrti krog bo sklenjen v ponedeljek, ko se bosta pod žarometi na Bonifiki udarila Koper in Mura. Kanarčkom se lahko v tej sezoni smeji, osvojili so maksimalno število točk in na lestvici zaostajajo le za Maribor, pri črno-belih, ki so leta 2021 osvojili državni naslov, nato zaigrali v skupinskem delu konferenčne lige, letos pa zaradi slabše uvrstitve v prvenstvu ostali brez Evrope, pa ne morejo biti zadovoljni.

Zoran Zeljković bo na Bonifiki gostil prijatelja Dejana Grabića. Foto: Grega Valančič/Sportida

Trener Dejan Grabić je utrpel dva poraza, navijače zlasti boli tisti, ki ga je Mura prejela v knežjem mestu (0:5). Na Fazaneriji je zazvonil alarm, dober rezultat na najdaljšem gostovanju v Sloveniji, Prekmurci se bodo odpravili na 284 km dolgo pot, pa bi v slačilnico Sobočanov vnesel vsaj kanček prepotrebnega miru. Če pa jo bo Grabiću zagodel njegov dober prijatelj in nekdanji soigralec Zoran Zeljković, bi lahko zadišalo tudi po spremembah …

1. SNL, 4. krog:

Sobota, 12. avgust:

Nedelja, 13. avgust:

Ponedeljek, 14. avgust:

Lestvica:

Najboljša strelca:



4 - Arnel Jakupović (Maribor)

3 - Saar Fadida (Olimpija)

