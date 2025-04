Zmagovalec dvoboja prvega kroga končnice med Los Angeles Lakers in Minnesota Timberwolves (1:3) se bo v drugem krogu pomeril z boljšim iz dvoboja Houston Rockets – Golden State Warriors. Čeprav so sedmopostavljeni, trenutno z 2:1 vodijo košarkarji iz San Francisca, ki v torek ob 4. uri gostijo četrto tekmo serije na štiri zmage.

S t. i. metlo, torej z zmago v seriji s 4:0, se lahko v noči na torek v drugi krog končnice v konferenčni polfinale uvrstijo košarkarji Cleveland Cavaliers. Četrto tekmo gosti ekipa Miami Heat. S 4:0 v zmagah proti Memphis Grizzlies je med osem najboljšim v letošnji sezoni lige NBA že napredovala prvopostavljena v zahodni konferenci Oklahoma City Thunder.

Jimmy Butler Foto: Reuters Zahodna konferenca lige NBA je že vrsto let zelo izenačena (bolj od vzhodne), zato je bilo jasno, da dvoboj med Houston Rockets in Golden State Warriors ne bo tako hitro odločen. Čeprav gre za dvoboj drugo- in sedmopostavljene ekipe. A so imeli košarkarji iz Houstona v rednem delu le štiri zmage več, obenem pa so se v drugi polovici sezone Warriors okrepili z nekdanjim zvezdnikom in "bratom" našega Gorana Dragića, Jimmyjem Butlerjem. Ta je zaradi težav z dimljami sicer vprašljiv za nastop na ponedeljkovi tekmi. Seveda pa ima Golden State še vedno v svojih vrstah tudi izjemnega strelca Stephena Curryja, ki v tej sezoni v povprečju na tekmo daje po 24,5 točke.

Udarec za Bucks: konec sezone za Lillarda

Damian Lillard je s poškodbo ahilove tetive končal sezone. Foto: Guliverimage

V še težjem položaju, kot kaže rezultat, pa so Milwaukee Bucks. Proti Indiani Pacers zaostajajo z 1:3, ostali pa so še brez izvrstnega branilca Damiana Lillarda. MRI je potrdil, da si je strgal Ahilovo tetivo in je ekipi to sezono ne bo več mogel pomagati. Morda že odločilno peto tekmo igrajo v noči na sredo.

Liga NBA, 28. april, prvi krog končnice: