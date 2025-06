Mladi Slovenci želijo pokvariti načrte zvenečim angleškim vrstnikom

Slovensko mlado nogometno reprezentanco do 21 let v nedeljo čaka drugi nastop na Euru na Slovaškem. Po Nemčiji (0:3) se bodo pomerili proti še enemu izmed osrednjih kandidatov za naslov prvaka. V Nitri jih čaka srečanje z branilcem naslova Anglijo, ki ima v svojih vrstah številne nogometaše z visoko tržno vrednostjo. Danes bodo odigrane tekme 2. kroga v skupinah A in C, po katerih bi bili lahko že znani prvi četrtfinalisti.

Euro 2025 do 21 let, 2. krog:

Sobota, 14. junij:

Danes bi lahko že dobili prve četrtfinaliste Eura na Slovaškem. Če bosta Španija in Italija uspešni tudi v drugem krogu, si bosta že zagotovili nastop med najboljšimi osmimi, Romunija in gostiteljica Slovaška, ki se je v uvodnem krogu hrabro upirala španskim vrstnikom (2:3), pa bi ostali brez možnosti za napredovanje.

V skupini C je po prvem krogu v vodstvu Gruzija, ki je v dodatnih kvalifikacijah za Euro spravila v slabo voljo Hrvaško, danes pa jo čaka spopad z močno Francijo. Na drugi tekmi med Portugalsko in Poljsko so favoriti prvi. Portugalska je sicer letos že osvojila naslov evropskih prvakov v konkurenci do 17 let, člani pa so nedavno zmagali v ligi narodov.

Bo proti Angliji lažje za Slovenijo?

V nedeljo pa bi bilo lahko že konec sanj o napredovanju za slovensko izbrano vrsto, če bi ostala brez točk tudi na srečanju proti Angliji, podobna usoda pa bi proti Nemčiji doletela še Češko. Izbranci Andreja Razdrha so se pogumno zoperstavili Nemčiji, a so jo trenutki nezbranosti v obrambi kakor tudi prelahko zapravljene zrele priložnosti v napadu stale boljšega rezultata. Zdaj jih čakajo trije mladi levi, branilci naslova na Euru do 21 let, ki so za začetek na Slovaškem ugnali Češko (3:1).

Slovenija bo prve točke na letošnjem Euru iskala v nedeljo v Nitri proti Angliji. Foto: Guliverimage

"Mislim, da bo proti Angliji lažje, ali pa tudi ne. Velike reprezentance veliko iztisnejo že na začetku. Upam, da je izkušnja proti Nemčiji veliko pomagala pri tem. Mislim, da bomo bolje vstopili v tekmo, čeprav menim, da je bila razlika na tekmi med Slovenijo in Nemčijo fant v dresu s številko deset," je slovenski selektor izpostavil strelca vseh treh nemških zadetkov, sicer že članskega reprezentanta elfa Nicka Woltemada. V slovenskem taboru so prepričani, da lahko pokvarijo načrte favorizirani Angliji. Česa so zmožni, so pokazali že v kvalifikacijah, kjer so v skupini prehiteli celo močno Francijo. Dvoboj med Slovenijo in Anglijo se bo začel v nedeljo ob 18. uri, nato pa se bosta v večernem terminu pomerili še Nemčija in Češka.

V vsaki od štirih skupin na Euru so po štiri reprezentance, po dve najboljši se bosta uvrstili v četrtfinale. Finale bo 28. junija v Bratislavi na stadionu Tehelno pole, kjer je spomladi gostovala Kekova četa in remizirala z gostitelji (0:0). Slovenci nastopajo v najdražji skupini Eura, prav vsi njeni tekmeci pa so v preteklosti že postali evropski prvaki do 21 let. Zadnjo tekmo skupinskega dela bodo odigrali 18. junija v Dunajski Stredi ob 21. uri proti Čehom.

Seznam slovenske reprezentance do 21 let: Vratarji: Martin Turk (Ruch Chorzow/Pol), Žan Luk Leban (Everton/Ang), Lovro Štubljar (Domžale); Branilci: Mitja Ilenič (New York City/ZDA), Srđan Kuzmić (Viborg/Dan), Lovro Golič (Roma/Ita), Relja Obrić (Atalanta/Ita), Nino Milić (Domžale); Zvezni igralci: Tio Cipot (GAZ/Avt), Žan Jevšenak (Oliveirense/Por), Enrik Osterc (Helmond Sport/Niz), Adrian Zeljković (Spartak Trnava/Slk), Svit Sešlar (Celje), Jošt Pišek (Mura), Martin Pečar (Bravo), Marcel Lorber (Domžale), Luka Topalović (Inter/Ita), Edvin Krupić (Domžale), Sandro Jovanović (Koper); Napadalci: Tjaš Begić (Frosinone/Ita), Marko Brest (Olimpija), Dino Kojić (Olimpija), Jaka Čuber Potočnik (Köln/Nem).

Euro 2025 do 21 let, 2. krog:

Sobota, 14. junij:

Nedelja, 15. junij:

Lestvica: