Lansko leto v Velenju v znamenju investicij in skrbi za občane

V letu 2024 je Mestna občina Velenje uspešno izvedla obsežen investicijski cikel, uresničila projekte, ki izboljšujejo kakovost življenja in utrjujejo trajnostni razvoj mesta, ter blažila socialne stiske občanov. Višina proračuna v letu 2024 je znašala 61.497.094 evrov, kar tretjino smo namenili za investicije. Devetnajst milijonov evrov smo usmerili v razvoj infrastrukture, obnovo javnih objektov, izgradnjo novih zmogljivosti in projekte prestrukturiranja ob izstopu iz premoga.

Z dozidavo Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje pridobili dodatnih 640 m2. Foto: Mestna občina Velenje

Tretjina proračuna za investicije

Med najpomembnejšimi vlaganji v lanskem letu v višini 1,9 milijona evrov izstopa dozidava Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje. Z investicijo smo pridobili 640 kvadratnih metrov nujno potrebnega dodatnega prostora za varovance centra, delno smo sanirali tudi obstoječi del objekta. Skupna vrednost investicije znaša 2,7 milijona evrov. Pridobili smo del državnih sredstev, del sredstev pa so prispevale tudi občine, iz katerih prihajajo varovanci tega javnega zavoda.

V lanskem letu smo nadaljevali odpravljanje posledic poletnih ujm iz leta 2023. Za sanacije smo namenili več kot 2,3 milijona evrov. Uspešno smo končali sanacijo 21 plazov, za tri plazove pa je bila pripravljena projektna dokumentacija. V letu 2025 načrtujemo sanacijo še 13 plazov, med letoma 2026 in 2028 pa sledi sanacija dodatnih 26 plazov. Tudi na vodovodnem sistemu Ljubija poteka obnova, ki je razdeljena v več faz.

V Šenbricu sanirali plaz, trajno obnovili cesto in zagotovili varnost krajanov. Foto: Mestna občina Velenje

Za zagotavljanje učinkovite zaščite, reševanja in požarne varnosti smo v letu 2024 namenili 570 tisoč evrov za nakup gasilskih vozil. Sofinancirali smo nakup dveh novih sodobno opremljenih gasilskih cistern, in sicer za PGD Pesje (vozilo GVC-2) in PGD Škale (vozilo GVC-3). Gasilska vozila in opremo redno vzdržujemo in nadgrajujemo, saj pomembno prispeva k večji operativni pripravljenosti prostovoljnih gasilskih društev ter omogoča hitrejše in varnejše posredovanje ob požarih, poplavah in drugih nesrečah. Tudi z usposabljanjem več kot 200 gasilcev in prvih posredovalcev skrbimo za večjo varnost vseh občanov.

Novo gasilsko vozilo GVC-3 za PGD Škale za večjo varnost in še učinkovitejše intervencije. Foto: Mestna občina Velenje

Vrednost investicije v prenovo tribune Mestnega stadiona Velenje znaša 1,6 milijona evrov. V letu 2024 je bilo za projekt porabljenih 557 tisoč evrov, pri čemer je ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport prispevalo 500 tisoč evrov. Zagotoviti želimo boljše pogoje za izvajanje športnih in rekreativnih dejavnosti ter organizacijo večjih dogodkov. Dela obsegajo sanacijo dotrajanih delov tribune, izboljšanje dostopnosti, nove garderobe in tehnični prostori ter zagotovitev varnejših in udobnejših pogojev za obiskovalce. Mestni stadion predstavlja osrednje prizorišče športnega dogajanja v Velenju, zato vlaganja v njegovo infrastrukturo niso le investicija v šport, ampak tudi v družabno življenje in promocijo mesta. Z obnovo tribune smo prispevali k večji funkcionalnosti, varnosti in privlačnosti športnega centra, ki je pomemben tako za vrhunske športnike kot širšo skupnost.

Prenova tribun mestnega stadiona za boljšo organizacijo športnih dogodkov. Foto: Mestna občina Velenje

Končali smo 1. fazo ureditve večgeneracijskega parka Lipa, ki bo sodobno urejeno območje za druženje, rekreacijo in prireditve na prostem. Uredili smo 500 metrov pešpoti za lažji dostop in gibanje po parku, večnamenski prostor za kres ter naravne tribune za posedanje ob njem. Izvedli smo tudi vso potrebno inštalacijsko infrastrukturo za javno razsvetljavo – vgradili smo cevi, kable in temelje, medtem ko bo sama montaža luči izvedena v okviru druge faze. Vrednost prve faze je znašala 251 tisoč evrov, od tega je polovico sredstev zagotovilo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, drugo polovico pa Mestna občina Velenje.

Urejanje parka nadaljujemo tudi letos. V drugi fazi bomo uredili prostor za namizni tenis in šah, otroško igrišče, zunanji fitnes ter zasadili več kot 70 dreves. Poleg tega bomo uredili zelenice in namestili del urbane opreme, kot so klopi, koši za smeti in pitniki. Prihodnje leto načrtujemo izvedbo še tretje, zaključne faze, ki bo vključevala izgradnjo igrišč za košarko in odbojko, pumptrack proge ter dodatno urbano opremo. Končanje vseh del in odprtje celotnega parka Lipa načrtujemo jeseni prihodnje leto.

Urejamo večgeneracijski park v Krajevni skupnosti Gorica. Foto: Mestna občina Velenje

Tudi v predmestnih naseljih z različnimi projekti izboljšujemo komunalno infrastrukturo za zagotavljanje trajnostne oskrbe. V Krajevni skupnosti Vinska Gora smo v letu 2024 namenili 482 tisoč evrov za dograditev kanalizacijskega sistema male komunalne čistilne naprave in končali izgradnjo vodovoda Petelinjek. Z izgradnjo manjkajočih odsekov kanalizacijskega omrežja smo omogočili priključitev dodatnih gospodinjstev in objektov na čistilno napravo.

V občini intenzivno izvajamo več večjih projektov za izboljšanje in zagotavljanje kakovostne oskrbe s pitno vodo. Eden izmed pomembnejših je projekt izgradnje vodovoda Loke–Jurk, ki zaradi razvejanosti območja poteka fazno. V lanskem letu je v okviru druge faze potekala izgradnja cevovoda 2. Projekt bomo končali s tretjo fazo, ki bo zajela še spodnji del zaselka Loke, in tako bomo dosegli skoraj 100-odstotno pokritost celotne občine s kakovostno pitno vodo.

V okviru prostorskega načrtovanja smo prilagajali prostorske planske akte spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru in področni zakonodaji. V letu 2024 smo izdelali potrebne strokovne podlage in projekte za območja Poslovne cone Pesje – vzhod, stanovanjsko območje Šentilj in ureditev Cankarjeve ulice. Prav tako smo nadaljevali postopke izdelave in sprejetja novih prostorskih izvedbenih aktov ter spremembe in dopolnitve nekaterih veljavnih prostorskih izvedbenih aktov za Zlati grič, Pošta-Paka, Arnače – zahod, območje južno od vrtca na Gorici, Gorica – jugovzhod ter za parkirišče Obirc.

Občinski prostorski akti so temelj za vzpostavitev pogojev za stanovanjsko gradnjo, pri čemer je celoten postopek pogosto zelo dolgotrajen in zahteven. Lani smo prodali zemljišče v centralnih predelih mesta za namen izgradnje nove večstanovanjske soseske, za katero se izdeluje nov OPPN Pošta–Paka. Prav tako smo v preteklem letu izvedli prodaje zemljišč za gradnjo individualne zazidave na območju Šentilja.

V zadnjem desetletju je bilo v Mestni občini Velenje zgrajenih približno 480 stanovanj, v prihodnjih letih pa je predvidena gradnja več kot 400 novih stanovanj. Trenutno poteka gradnja 44 stanovanjskih enot zasebnih investitorjev, in sicer ob Kolodvorski cesti, na Partizanski cesti in na Selu. V načrtu je gradnja še dodatnih 44 stanovanjskih enot, in sicer pri Kersnikovi cesti in na Vinski Gori.

Ključni projekti za uspešno preobrazbo regije

V okviru projekta Stara elektrarna – center prihodnosti smo v letu 2024 investirali 433 tisoč evrov, in sicer za vse aktivnosti, ki so bile potrebne za prijavo in izdelavo potrebne dokumentacije za celovito prenovo nekdanjega industrijskega objekta v sodoben večnamenski prostor. Lani smo izdelali projektno in tehnično dokumentacijo in pridobili gradbeno dovoljenje za obnovo objekta. V objektu bo imela prostore Fakulteta za energetiko, večji del objekta bo namenjen podjetniškemu inkubatorju, znotraj bo urejena tudi večja večnamenska dvorana. Za projekt se pričakuje financiranje iz Sklada za pravični prehod. S projektom oživljamo industrijsko dediščino in ji dajemo novo vsebino.

Stara elektrarna za nove vsebine. Foto: Mestna občina Velenje

Eden od ključnih projektov za spodbujanje novih podjetij je izgradnja Tehnološkega parka Velenje v Poslovni coni Stara vas, kjer bodo lahko mlada podjetja najela proizvodne prostore in uporabljala opremo v različnih laboratorijih. Gradnjo novega objekta načrtujemo skupaj s soinvestitorjem Kemijskim inštitutom. V letu 2024 smo dokončali izdelavo projektne in tehnične dokumentacije, pridobili gradbeno dovoljenje ter izdelali dokumentacijo za prijavo na razpis. Za projekt se pričakuje financiranje iz Sklada za pravični prehod. Za vse aktivnosti, ki so bile potrebne za prijavo in izdelavo potrebne dokumentacije, smo v letu 2024 namenili 198 tisoč evrov.

Podpora mladim podjetjem tudi s Tehnološkim parkom Velenje. Foto: Mestna občina Velenje

Nadaljujemo razvoj poslovne infrastrukture, ki bo spodbujala gospodarsko rast in ustvarjala nova delovna mesta. Projekt nova Poslovna cona Pesje – vzhod obsega 1,8 hektarja degradiranega industrijskega območja, ki ga bomo uredili v poslovno cono. V letu 2024 smo odkupili vsa potrebna zemljišča, izvedli parcelacijo, začeli pridobivati projektno dokumentacijo ter projekt uspešno prijavili na javni razpis. Za navedene aktivnosti smo v letu 2024 investirali 166 tisoč evrov. Na voljo bo od štiri do šest parcel, katerih velikost bo prilagojena glede na interes prvih prijaviteljev. Izvedba projekta se bo končala v letu 2026. Projekt je sofinanciran iz Sklada za pravični prehod.

Z obnovo sistema daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini želimo povečati energetsko učinkovitost in zmanjšati emisije CO2. Prve korake smo izvedli že v letu 2021, ko smo začeli posodobitve toplotnih postaj s pripadajočim omrežjem. V letu 2024 smo že obnovili del magistralnega vročevoda v dolžini 246 metrov. V letih 2025 in prvi polovici leta 2026 sta predvideni obnova 1.851 metrov primarnega in magistralnega omrežja ter tehnološka prenova toplotnih postaj. Pri tem bomo zagotovili tudi izgradnjo novih ITP in obnovo obstoječih toplotnih postaj, kar bo povečalo energetsko učinkovitost in zmanjšalo toplotne izgube.

Ocenjena vrednost prve faze projekta, ki je že v teku, znaša skoraj 24,8 milijona evrov brez DDV, pri čemer bo delež financiranja evropskega Sklada za pravični prehod izjemno visok, kar 96-odstoten. Obnovili bomo skoraj osem kilometrov omrežja, posodobili devet toplotnih postaj in zgradili 65 internih toplotnih podpostaj. Projekt bo predvidoma končan v letu 2028, s čimer bomo zagotovili trajno, učinkovito, cenovno ugodnejše in do okolja bolj prijazno ogrevanje.

Skrb za vsakega posameznika je naša prioriteta

Osemnajst milijonov evrov, 29 odstotkov celotnega proračuna, smo lani namenili za programe vrtca, športa, osnovnega šolstva, socialnega varstva ogroženih in programe za mladino.

Kljub številnim investicijam ohranjamo socialni čut in odgovorno okolje, ki daje prednost človeku in zagotavlja pogoje za dostojno življenje vseh občanov, zlasti tistih, ki so v stiski.

Za predšolsko vzgojo je bilo v letu 2024 namenjenih več kot sedem milijonov evrov. Iz teh sredstev smo pokrili razliko med ceno programov in plačili staršev, zagotovili smo tudi sredstva za nadomestila, vzdrževanje objektov in nakup opreme. V lanskem letu je bilo v vrtec vpisanih 1.424 otrok v 86 oddelkih, čeprav je bilo v začetku leta oblikovanih le 78 oddelkov. Z odprtjem dodatnih oddelkov še naprej zagotavljamo vsem otrokom, katerih starši izrazijo interes, dostop do kakovostne predšolske vzgoje.

Za osnovnošolsko izobraževanje in pomoč učencem smo namenili 4,6 milijona evrov, in sicer za šolske prevoze, vzdrževanje objektov ter izvajanje posebnih programov za otroke s posebnimi potrebami.

Pomagali smo občanom pri blaženju posledic energetske draginje. V letu 2024 smo prvič objavili dva javna poziva za dodelitev subvencije za ukrep zmanjšanja porabe toplotne energije za fizične osebe, ki so odjemalci distribucijskega sistema toplote ali zemeljskega plina v Mestni občini Velenje. Različne subvencije nadaljujemo tudi letos. Objavljen je že tretji poziv, prek katerega bomo sofinancirali pripravo projektne dokumentacije za energetske prenove večstanovanjskih objektov v višini 90 odstotkov.

Energijski toplotni dodatek je bil v letu 2024 dodeljen 338 občanom, za kar smo porabili 70 tisoč evrov. Dodatno smo namenili 162 tisoč evrov za izredne socialne pomoči v obliki plačila stroškov življenjskih potrebščin, energentov in najemnin. Skupno je bilo izplačanih več kot 530 pomoči. Finančna sredstva namenjamo tudi drugim organizacijam, ki delujejo na področju socialnega varstva in podpirajo ranljive skupine, in sicer za Center za brezdomne osebe, javno kuhinjo, ki je zagotovila dnevne obroke za 84 socialno ogroženih občanov, Medobčinsko zvezo prijateljev mladine Velenje, varno hišo in številne druge organizacije.

Za investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj smo namenili 463 tisoč evrov. Vzdrževalna dela potekajo skladno s plani upravnikov in vključujejo sanacije streh, popravila elektroinštalacij, dvigal, hidroforjev, toplotnih postaj ter drugih ključnih skupnih naprav in delov večstanovanjskih stavb. Posebna pozornost je namenjena energetski sanaciji fasad, pri čemer sofinanciramo stroške v deležu, ki ustreza številu stanovanj v posameznem objektu. Poleg sodelovanja v skupnih obnovah smo v okviru lastnih aktivnosti izvedli celovite adaptacije šestih stanovanj po izselitvi najemnikov, v 11 stanovanjih zamenjali okna, v devetih stanovanjih vhodna vrata, v dveh stanovanjih notranja vrata ter prenovili kopalnice v petih stanovanjih. V okviru adaptacij smo v več stanovanjih izvedli tudi delne prenove, kot sta menjava talnih oblog, radiatorjev, elektroomaric in montaža termostatskih ventilov.

Trajnostno in zeleno Velenje

Kot nosilci evropskega priznanja zeleni list smo uspešno izvedli več kot 150 dogodkov na temo varstva okolja in uvedli številne ukrepe, ki prispevajo k višji kakovosti bivanja. Postavljene so bile nove podzemne zbiralnice, odprta je bila Knjižnica stvari, prenovili smo kataster urbanega drevja.

Pomembna pridobitev je bila Podnebno-energetska pisarna, kjer ponujamo brezplačna strokovna svetovanja za zmanjšanje porabe energije, energetske sanacije objektov ter uporabo obnovljivih virov energije. Organiziramo delavnice, predavanja, svetujemo o ravnanju z odpadki, ponovni uporabi, energetskih pregledih stavb in izdelavi energetske izkaznice ter organiziramo različne dogodke, s katerimi ozaveščamo in izobražujemo javnost.

Na področju promocije občine ter spodbujanja razvoja turizma in gostinstva je bilo v letu 2024 iz proračuna namenjenih 1,5 milijona evrov. Sredstva so bila usmerjena v uresničevanje dolgoročnih ciljev, kot so spodbujanje trajnostnega turizma, povečanje prepoznavnosti Velenja na nacionalni in mednarodni ravni ter krepitev konkurenčnosti destinacije kot zelene, varne in do družin prijazne točke.

Pomemben mejnik v tem okviru je začetek gradnje trajnostne in dostopne turistične infrastrukture ob Velenjskem jezeru, ki bo dolgoročno izboljšala turistično ponudbo kraja. Na Velenjski plaži od oktobra lani poteka obsežna prenova, ki bo izboljšala infrastrukturo in dostopnost za vse obiskovalce, še posebej za gibalno ovirane osebe. Prenova vključuje posodobitev urbane opreme, dodatno ozelenitev in zasaditev dreves, nadgradnjo povoznih, pohodnih in dostopnih poti, utrditev brežine vzdolž vzhodnega in zahodnega dela priobalnega pasu ter obnovo osrednjega pomola in nadgradnjo dostopne ploščadi za splavitev čolnov. Poleg tega bomo izvedli digitalizacijo ponudbe in nadgradili doživetja za aktivno preživljanje prostega časa, s poudarkom na dostopnosti za vse obiskovalce.

Velenjska plaža, ki je bila že sedmič razglašena za najboljše naravno kopališče, je tudi najbolj obiskana turistična točka v občini, saj smo v sezoni 2024 dosegli rekorden obisk z več kot 120 tisoč obiskovalci.

Prenovljena Velenjska plaža še dostopnejša. Foto: Mestna občina Velenje

Z realizacijo ključnih investicij v lanskem letu in ohranjanjem visoke ravni socialne odgovornosti smo tudi v letu 2024 sledili cilju ustvarjanja urejenega, razvojno naravnanega in do občanov prijaznega okolja. Tudi v prihodnje bomo nadaljevali projekte, ki prispevajo k dolgoročni kakovosti bivanja v Mestni občini Velenje.

