SP v odbojki : 1. dan, 2. dan, 3. dan, 4. dan, 5. dan, 6. dan, 7. dan, 8. dan, 9. dan

Izbranci Slobodana Kovača proti olimpijskim prvakom pravih možnosti niso imeli. Kakovost je bila na strani Brazilcev, ki so bili najboljši, ko je bilo to najbolj potrebno. Prvi niz so dobili s 25:22, drugega s 25:21, v tretjem pa so Slovencem dopustili le 16 točk ter z zanesljivo zmago osvojili prvo mesto v skupini in vstopnico za zaključni turnir.

Slovenci so tako padli na tretje mesto skupine F. Ko je zvečer Rusija premagala Italijo, so bili še zadnji slovenski upi na napredovanje pokopani. Ob slovenski izbrani vrsti so brez možnosti za vstopnico na zaključni turnir šesterice tudi Argentinci, Finci, Kanadčani, Avstralci in Iranci.

"Pustili so nam malo prostora, da bi lahko naredili kaj več." Foto: FIVB ​​​​​Slobodan Kovač, selektor Slovenije: "Po tekmi sem se pogovarjal z brazilskim reprezentantom Felipejem, ki sem ga treniral, dejal mi je, da so odigrali najboljšo tekmo na prvenstvu. Niso delali napak, izvajali močan pritisk s servisom, odlični so bili v napadu in obrambi. Pustili so nam malo prostora, da bi lahko naredili kaj več. A vseeno bi lahko. Nekajkrat smo se vračali, pri pomembnem, izenačenem rezultatu z odlično obrambo prišli do protinapadov, a jih nismo izkoristili. Če bi jih, bi bili oni pod večjim pritiskom. Moramo analizirati stvari, ugotoviti, zakaj se je to dogajalo, a zdi se mi, da je pomembnost tekme opravila svoje. Kot da bi se ustrašili ali pomembnosti tekme ali olimpijskega prvaka. Bili smo v krču, pri servisih se je to najbolje videlo. Pred tekmo sem fantom rekel, da jim ni treba ciljati črte, da sprejemalci niso tako dobri, tako da naj poskušajo servirati normalno. A niso, s servisom smo naredili ogromno napak. Mislim, da je bila to posledica strahu."

Mitja Gasparini, korektor Slovenije: "Danes smo na drugi strani našli zelo serversko razpoloženo ekipo. S servisi so nam povzročali veliko težav, pa ne samo z asi, niso veliko grešili. Tako bi morali mi delati, če bi hoteli zmagati. Pri nas je servis deloval le na trenutke, v večjem delu pa ne. V protinapadih smo imeli nekaj priložnosti, ne vem pa, ali smo izkoristili eno ali dve, zato je logično, da proti tako kakovostnemu tekmecu niza ne moremo dobiti."

Dejan Vinčić, podajalec Slovenije: "Razočarani smo, najbolj zato, ker vemo, da nismo odigrali tako, kot znamo. In to boli. Vsi se zavedamo kakovosti Brazilije, vemo, kaj so v odbojki, a mi žal nismo izkoristili svojih priložnosti. Proti ekipi, ki ti jih da zelo malo, jih moraš. V moderni odbojki prevladuje močen servis, nato pa se odloča pri zaključevanju visokih žog. Mi nismo danes ne servirali tako, kot znamo, ne napadali tako, kot znamo. Tu so bili oni pred nami, za nameček pa so bili še dobri v bloku. Zares je bilo težko igrati. Na začetku nam je manjkalo samozavesti in predrznosti. Vemo, da če njim vzameš niz, niso več tako suvereni. Žal nam ni uspelo, to je šport, moramo se zavedati tudi, da smo izgubili proti olimpijskim prvakom."