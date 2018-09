Slovenci po drami proti Argentini prvič poraženi

Slovenska odbojkarska reprezentanca je po pravi drami z 2:3 izgubila z Argentino in vknjižila prvi poraz na svetovnem prvenstvu. Slovenci so si s točko zagotovili najmanj tretje mesto v skupini, tako da bodo tudi drugi del svetovnega prvenstva igrali v Italiji in jim ne bo treba v Bolgarijo. Varovanci Slobodana Kovača bodo zadnjo tekmo prvega dela odigrali v torek ob 21.15 proti neporaženim gostiteljem, Italijanom.

Argentina : Slovenija 3:2 (18, -22, -27, 17, 13) Dvorana Nelson Mandela Forum, gledalcev 1525, sodnika: Turci (Brazilija), Mezzofy (Madžarska). Argentina: Zanotti 13, Cavanna 2, Poglajen 16, Conte 11, Loser 3, J. Gonzalez, Sole 12, Lima 18, Crer 9, De Cecco 1, A. Gonzalez, Lopez, Ramos, Fernandez.



Slovenija: Štern, Pajenk 7, Kozamernik 10, Šket 5, Gasparini 19, Pavlović, Vinčić 1, Štalekar, Klobučar, Kovačič, Toman, Ropret, Urnaut 16, Čebulj 16.

Slovenski selektor Slobodan Kovač je držal obljubo in v prvo postavo uvrstil tudi junaka zmage nad Belgijo Alena Šketa. Pričakovano je na mestu podajalca zato začel tudi Gregor Ropret. Na klopi sta tako ostala Dejan Vinčić in Klemen Čebulj. A Slovenci srečanja niso začeli najbolje, Argentinci so hitro prešli v vodstvo (8:3, 14:7) in narekovali tempo igre. Po 21:12 je Šketa zamenjal Čebulj, Slovenci pa so se nekoliko približali nasprotniku (22:17), a je ta v nadaljevanju brez večjih težav dobil prvi niz (25:18).

V drugem, precej bolj enakovrednem nizu je v igro vstopil tudi Vinčić. Izbrani vrsti sta se izmenjevali v vodstvu, v zaključku pa so Slovenci stopili na plin in izenačili. Še tesneje je bilo v tretjem, v katerem so Slovenci izkoristili peto zaključno žogo in povedli z 2:1. S tem so si zagotovili vsaj točko, vsaj tretje meso v skupini in nadaljevanje SP v Italiji (četrti se seli v Bolgarijo). Sledil je padec v slovenski igri, Argentinci so po vodstvu z 10:9 ušli in izenačili na 2:2. V zadnjem nizu so po napeti končnici do zmage s 3:2 prišli Argentinci.

V slovenski vrsti je bil z 19 točkami najbolj razpoložen Mitja Gasparini, po 16 sta jih dodala kapetan Tine Urnaut in Klemen Čebulj.

Derbi skupine D branilcem naslova

Derbi dneva se je odvil v skupini D. Za prvo mesto sta se udarili do tega kroga neporaženi branilka naslova Poljska in Iran, s 3:0 so gladko slavili Poljaki, ki ostajajo na vrhu lestvice. Obračun najskromnejših reprezentanc skupine Portorika in Kube je dobila zadnja.

V skupini B so Brazilci Kanadčanom zadali prvi poraz, kar so izkoristili Nizozemci in z zmago nad Egiptom vsaj začasno skočili na vrh.

V skupini C so Rusi brez izgubljenega niza odpravili Kamerun, Avstralci pa s 3:1 Tunizijce.

Kako do polfinala - pot je dolga in trnova ... Prvenstvo bo imelo štiri dele. V drugi del se bodo uvrstile najboljše štiri ekipe iz vsake predtekmovalne skupine (16). Te reprezentance bodo sestavile nove štiri skupine s po štirimi ekipami. Iz teh skupin bodo v tretji del (top 6) napredovale zmagovalke in najboljši dve drugouvrščeni ekipi, ki se bodo znova razvrstile v dve skupini po tri. Ko bodo obračunale med sabo, se bosta prvi dve v skupini uvrstili v polfinale.

