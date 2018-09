Kakšna zmaga: Slovenci izgubljali z 0:2, nato pa zmleli Belgijce!

Slovenski odbojkarji so po zmagah nad Dominikansko republiko in Japonsko premagali še Belgijo. Nasprotniki so sicer bolje začeli, vodili že z 0:2 v nizih, a so se naši nepopustljivi fantje vrnili in srečanje obrnili sebi v pred. Slovenija ostaja neporažena. Tri tekme in tri zmage. Uvrstitev v drugi del je tudi uradno tukaj.

Belgija : Slovenija 2:3 (22, 21, -19, -23, -13) Dvorana Nelson Mandela Forum, 5.815 gledalcev, sodnika: Al Naama (Katar), Turci (Brazilija). Belgija: Van den Dries 18, Tuerlinckx 2, Deroo 17, D'hulst 1, Grobelny, Stuer, Lecat, Klinkenberg 1, Verhees 7, Van der Voorde 16, Ribbens, Valkiers, Rousseaux 10, Coolman. Slovenija: Štern 2, Pajenk 7, Kozamernik 10, Šket 21, Gasparini 13, Vinčić 1, Ropret 2, Urnaut 18, Čebulj 5.

Slovenska odbojkarska reprezentanca bo na svetovnem prvenstvu v Firencah odigrala tretje srečanje. Potem ko je Dominikansko republiko in Japonsko premagala s 3:1 v nizih in si na stežaj odprla vrata napredovanja v drugi del tekmovanja, se bo udarila še z Belgijo. Ob ugodnem rezultatu bi četa srbskega stratega Slobodana Kovača tudi teoretično potrdila napredovanje v drugi del tekmovanja. Naloga ne bo lahka, saj Belgijo vodi prekaljeni italijanski strokovnjak Andrea Anastasi.

Slovenci so po pričakovanjih začeli v standardni postavi: Urnaut, Čebulj, Kozamernik, Pajenk, Vinčić, Gasparini, Kovačič (libero). Slovenci so z odličnim sprejemom in servisom dolgo vodili, nato pa se je ustavilo. Najprej na sprejemu, dve napaki je naredil Čebulj in belgijski odbojkarji so so nemudoma prešli v vodstvo (18:16) ter ga zadržali do konca.

Kovač v drugem nizu opravil tri menjave

Tudi na začetku drugega niza so prevladovali Belgijci, hitro so povedli z 9:5 in selektorju Kovaču ni preostalo drugega, kot da poskusi potek srečanja obrniti z menjavami. V igro sta vstopila Tonček Štern in Gregor Ropret, na klopa sta sedla Gasparini in Vinčić. Nič ni pomagalo, pri še višjem vodstvu s 15:8 je Kovač iz igre potegnil še Čebulja in na parket poslal Alena Šketa. Slovenija je zaigrala bolje, približala se je na zaostanek 17:20, 20:23 in 21:24, to pa je bilo tudi vse in Belgija je povedla z 2:0 v nizih.

Izjemen preobrat in nova zmaga

Kovač je zadržal sedmerko, ki je končala drugi niz, ni se uštel. Slovencev ni zmedla niti poškodba Šterna, tega je pri vodstvu z 10:9 zamenjal Gasparini. Po točki Šketa je Slovenija povedla s 13:10. Ko je Gasparini zadel še as, je Slovenija povedla s 16:11 in si priigrala neulovljivo prednost ter ostala v igri za zmago.

Slovenci so v četrtem nizu silovito krenili po izenačenje in na drugih tehnični odmor odšli s prednostjo dveh točk - 16:14. Belgijci so prišli do izenačenja po velikanskem bloku Kozamernika za 17:17, a jim je že v naslednjem napadu vrnil slovenski kapetan Urnaut za vodstvo z 18:17.

Belgijci so spet izenačili, za novo vodstvo Slovenije pa je žogo v avt poslal Gasparini. Belgijci so po dolgem času - več kot nizu in pol - spet povedli z 19:18. Slovenci se niso predali po napaki dotika z mrežo, z vrhunsko točko Urnauta so Slovenci spet povedli z 22:21. Ko je še Šket s plasirano žogo dosegel točko za 24:22, je bilo konec.



Vroče in napeto je bilo tudi v petem nizu, vseeno pa so več želje in srčnosti pokazali Slovenci, ki so na koncu zmagali s 3:2 v nizih. Največ točk je dosegel rezervist Alen Šket, ki se je ustavil pri 21 točkah.

Derbi med Rusi in Američani

V slovenski skupini bodo gostitelji Italijani proti Argentincem poskušali ostati stoodstotni.

Najbolj pester dvoboj se zvečer obeta v skupini C, kjer se bosta v derbiju dneva udarili še neporaženi ekipi Rusije in ZDA. Prva še ni izgubila niza. Srbi bodo zmago iskali proti Tunizijcem, ki so še brez točke.

V skupini B lahko Kanada, ki se meri s Kitajsko, skoči tudi na vrh. Še neporaženo Brazilijo čakajo Nizozemci.

Iran poskuša ostati neporažen po obračunu s Kubo, branilci naslova Poljaki pa bodo novo zmago poskušali vpisati proti Fincem.

Kako do polfinala - pot je dolga in trnova ... Prvenstvo bo imelo štiri dele. V drugi del se bodo uvrstile najboljše štiri ekipe iz vsake predtekmovalne skupine (16). Te reprezentance bodo sestavile nove štiri skupine s po štirimi ekipami. Iz teh skupin bodo v tretji del (top 6) napredovale zmagovalke in najboljši dve drugouvrščeni ekipi, ki se bodo znova razvrstile v dve skupini po tri. Ko bodo obračunale med sabo, se bosta prvi dve v skupini uvrstili v polfinale.

