Tretjina posla pod streho: Slovenija pomendrala Belgijo!

Slovenska odbojkarska reprezentanca je na prvi tekmi drugega dela svetovnega prvenstva v Bologni na suveren način z gladkih 3:0 v nizih premagala Belgijo in ostaja v boju za uvrstitev na zaključni turnir v Torinu. Brazilci, sobotni tekmeci naših fantov, so prav tako brez težav (3:0) premagali Avstralijo in ostajajo dve točki pred Slovenijo.

Belgija : Slovenija 0:3 (-26, -26, -19) Dvorana PalaDozza, gledalcev 2700, sodnika: Casimaquela (Argentina), Namma (Katar). Slovenija: Štern 2, Pajenk 6, Kozamernik 6, Šket, Gasparini 14, Pavlović, Vinčič, Štalekar, Klobučar, Kovačič, Toman, Ropret 1, Urnaut 13, Čebulj 17. Belgija: Van den Dries 11, Tuerlinckx 2, Deroo 14, D'hulst, Grobelny 3, Stuer, Lecat, Klinkenberg 1, Verhees 7, Van der Voorde 6, Ribbens, Valkiers, Rousseaux 4, Coolman.

Izbranci Slobodana Kovača tako ostajajo v igri za napredovanje med najboljših šest reprezentanc na svetu. V skupini imajo 12 točk, dve manj od vodilne Brazilije, ki je danes s 3:0 premagala Avstralijo. Slednja tako nima možnosti, da bi zasedla prvo mesto ali bila med najboljšima drugima reprezentancama, podobno velja tudi za Belgijo, ki za Slovenijo zaostaja dve točki.

Slovenci so proti Belgijcem pokazali veliko željo, voljo in tudi zbranost, izkoristili so svoje najmočnejše orožje, servis. Imeli so tudi močne živce, v prvem nizu so ubranili dve zaključni žogi, v drugem zapravili vodstvo 24:19, a vseeno niz dobili.

Lažje delo so imeli nato v tretjem nizu, ko so si že na začetku priigrali lepo prednost in jo z zanesljivo igro mirno držali do konca. V soboto se bo Slovenija pomerila z Brazilijo. Tudi to srečanje bodo morali zmagati kot tudi tisto v nedeljo proti Avstraliji. Tretjino posla je pod streho, a ni še konec.

Fotoutrinki s tekme med Slovenijo in Belgijo (foto: FIVB):

Srbi in Rusi zdaj lažje dihajo, a še niso varni

Za zaključni turnir šesterice v Torinu se potegujejo tudi v preostalih skupinah. Po prvem delu sta si najboljša izhodišča priigrali Italija in Poljska, po prvi tekmi drugega dela izjemno kaže tudi ZDA, ki je s 3:0 v nizih premagala Kanado, na dobri poti v Torino so tudi Srbi, ki so v odbojkarski poslastici s 3:2 v nizih premagali Francijo, Rusi pa so prizemljili visokoletečo Nizozemsko in ostajajo v boju za zaključni turnir.

Na zaključni turnir šesterice se uvrstijo le zmagovalke skupin drugega dela in dve najboljši drugouvrščeni ekipi. Slovenija se kot drugouvšrčena ekipa ne more uvrstiti v Torino, saj ima premalo točk, kar pomeni, da bodo morali, če želijo med Top 6 premagali tudi večkratno olimpijsko prvakinjo, Brazilijo.

