Ob 17.30 se bo v Sloveniji ustavil čas: Slovenci napadajo zlato odličje!

Kapetana Tineta Urnauta in soigralce zanima le zlata kolajna.

Kapetana Tineta Urnauta in soigralce zanima le zlata kolajna. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo v današnjem finalu evropskega prvenstva ob 17.30 v Parizu s Srbijo udarila za zlato kolajno. To bi bilo za četo Alberta Giulianija prvo zlato, za Srbe tretje. V sobotni tekmi za tretje mesto so Poljaki ugnali utrujene domačine.

Slovencem na tem prvenstvu ni bilo prav nič podarjeno. V osmini finala so morali izločiti Bolgarijo, sledila je epska predstava proti Rusom, v polfinalu pa so padli še svetovni prvaki Poljaki.

Za Srbe velja nekaj povsem drugega, vse do polfinala niso odigrali resne tekme, za vstop v finale pa pred več kot 12-tisočglavo množico v dvorani Bercy s 3:2 v nizih razžalostili domačine Francoze. Težko je reči, kdo je favorit danes, glede na prikazano na tem EP bi lahko dali prednost Slovencem, a Srbi imajo za sabo več težkih tekem, že vrsto let igrajo v svetovni ligi, zato bodo vse prej kot lahek nasprotnik.

V Bercyju kar 5.000 slovenskih navijačev? Pomagali bodo tudi Francozi.

Slovenski odbojkarji bodo imeli bučno podporo s tribun, v Bercyju pričakujejo okoli pet tisoč slovenskih navijačev, zagotovo pa bodo na slovenski strani tudi francoski navijači, ki so še zdaj šokirani zaradi obnašanja srbskih privržencev pred začetkom polfinalne tekme med Francijo in Srbijo.

Na Brniku že okoli ene ure zjutraj, popoldne skupaj z Rogličem in Pogačarjem na Kongresnem trgu Slovenski junaki bodo predvidoma še ponoči prispeli nazaj v domovino, v ponedeljek popoldne ob 17. uri pa jih v središču Ljubljane (Kongresni trg) čaka velik sprejem. Na njem se bosta odbojkarjem pridružila tudi kolesarska šampiona in junaka Vuelte Primož Roglič in Tadej Pogačar. Po informacijah iz slovenskega tabora se bodo odbojkarji iz Pariza napotili že ob 23.30. Če ne bo kakšnih zamud in drugih nevšečnosti, bodo na Brnik prispeli okoli ene ure zjutraj.

Poljakom končno tretje mesto

V soboto je bila odigrana tekma za tretje mesto EuroVolleyja 2019. Poljaki, ki so jih v polfinalu v Stožicah zaustavili ravno Slovenci, so s 3:0 v nizih premagali galske peteline in si okoli vratu obesili bronasto odličje.

Svetovni prvaki so zasedli končno tretje mesto. Foto: CEV

Evropsko prvenstvo, moški, finale:

