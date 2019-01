Matjaž Kek bo kmalu objavil seznam, ki bo bodel v oči

Slovenska nogometna reprezentanca s kvalifikacijami na evropsko prvenstvo 2020 začenja 21. marca z gostovanjem v Izraelu (tri dni pozneje bo doma pričakala Makedonijo), kar bo tudi njena prva uradna akcija v letu 2019.

Še pred tem bo Matjaž Kek na delu ta mesec, ko se bo v neuradnem reprezentančnem terminu 24. marca v španski Marbelli Slovenija pomerila s kitajsko reprezentanco, za katero bodo igrali nogometaši do 25. leta starosti.

Nogometaši, na katere bo računal, naj bi se zbrali v soboto, 19. januarja, in iz Ljubljane odpotovali takoj v Španijo, tako da bo ta akcija precej drugačna od tistih, ki smo jih vajeni sicer. Tako kot bo zelo drugačen tudi seznam nogometašev, ki bodo tokrat oblekli reprezentančno opremo.

Več razlogov, zakaj bodo manjkali številni

Ker gre za termin, ki ni predviden za reprezentančne tekme, klubi niso primorani pustiti svojih igralcev. Tako lahko sklepamo, da tistih, ki igrajo v klubih iz tekmovanj, v katerih ni premora, zagotovo ne bo.

Precej pa bo verjetno težav tudi s tistimi iz tujine, ki so s klubi na pripravah in razkropljeni po celem svetu. Potem je treba računati še na nekaj takšnih, ki imajo težave z zdravjem, zagotovo pa bi se dalo najti tudi kakšnega, ki bo januarja menjal klub in bo prednost pred ne preveč pomembno reprezentančno akcijo dal iskanju rešitev za svojo nogometno pot.

Povratnik na klop Slovenije naj bi imena tistih, na katere bo računal, razkril najpozneje do jutri, drugačen pa bo tudi protokol imenovanja nogometašev, ki so dobili poziv. Brez tiskovne konference in selektorjeve obrazložitve seznama v družbi sedme sile.

Kek bo za krajša vprašanja na voljo le na trenerskem seminarju v Portorožu, ki ga bo ta konec tedna obiskal, pravijo na Nogometni zvezi Slovenije.

Na povratek Jana Oblaka, ki ga v reprezentanci ni že več kot eno leto, bomo morali počakati do marca. Foto: Reuters

Jan Oblak bi se teoretično lahko vrnil že zdaj, ampak ...

Teoretično je možno, da bomo težko pričakovani povratek z naskokom najdragocenejšega slovenskega nogometaša Jana Oblaka, ki je za reprezentanco iz znanih razlogov nazadnje nastopil oktobra 2017, v slovensko reprezentanco dočakali že ta mesec.

Njegov Atletico Madrid je sicer v polnem pogonu, a je prijateljska tekma s Kitajsko, ki bo na sporedu v četrtek, umeščena med prvenstvena obračuna proti Huesci v soboto in Getafejem, ki bo v nedeljo, odigrana pa bo v Španiji, tako da bi šlo, ampak … Kaj takega je praktično neverjetno..

Da bi po tem, ko ga več kot leto dni zaradi težav s "poškodbo" - čeprav je medtem za Atletico vseskozi igral -, ni bilo v času pravih reprezentančnih akcij, izven reprezentančnega premora prišel na nepomembno tekmo "C" selekcij, bi bilo verjetno kar tragikomično.

Kateri reprezentanti so v pogonu?

Podobno - to, da jih tokrat ne bomo videli - velja tudi za številne druge reprezentante, katerih klubi so v polnem pogonu, tako da ne gre pričakovati niti tistih, ki igrajo v Italiji, Franciji, Nemčiji, Turčiji, Grčiji, na Poljskem in na Cipru.

To so z Apeninskega polotoka Josip Iličić, Jasmin Kurtić, Miha Zajc, Leo Štulac, Jure Balkovec in Vid Belec, morda pa prideta v poštev tudi Valter Birsa in Boštjan Cesar, ki sta se v času Tomaža Kavčiča sicer poslovila od reprezentance, a ju zdajšnji selektor, tega vsaj ni dal vedeti v javnosti, ni odpisal.

Kevina Kampla tokrat zagotovo ne bo zraven, Josipa Iličića prav tako ne. Foto: Žiga Zupan/Sportida

V Franciji igrata Robert Berić, ki je pred selitvijo drugam, in Rene Krhin, ki je trenutno poškodovan.

V Nemčiji je Kevin Kampl, ki je po odhodu Kekovega predhodnika šokiral z odločitvijo, da pri 28 letih ne bo več igral za Slovenijo, a je tudi zanj selektor dejal, da se bo z njim poskušal pogovoriti.

V Grčiji je vratar Matic Kotnik, v Turčiji sta Nejc Skubic in Rajko Rotman, ki je v teh dneh zamenjal klub, na Cipru pa Andraž Struna in Jan Koprivec.

Če naštejemo samo nogometaše, ki so bili v lanskem letu vsaj enkrat vpoklicani na reprezentančni zbor.

Kateri reprezentanti imajo premor?

V katerih državah so slovenski nogometaši na tekmovalnem premoru in imajo zaradi tega več možnosti, da bodo tokrat zraven? Na Hrvaškem igrata Petar Stojanović in Erik Janža. Na Madžarskem je to Miha Blažič. Na Poljskem sta soigralca Nemanja Mitrović in Roman Bezjak. V ZDA je Antonio Delamea Mlinar pred kratkim družbo dobil v Aljažu Struni.

V Švici se je po poškodbi, ki jo je staknil v reprezentanci, vrnil Domen Črnigoj. V Rusiji so kapetan Bojan Jokić, Miha Mevlja, Jaka Bijol, Žan Majer in Matija Boben. Na Slovaškem v istem klubu igrata Andraž Šporar in Kenan Bajrić. V Ukrajini je Benjamin Verbič.

Več ali manj vsi so s svojimi klubi sicer že na pripravah, njihovi klubi pa nad tem, da bi jih v najbolj občutljivem obdobju, v katerem pogosto prihaja tudi do poškodb, prekinjali, zagotovo niso najbolj navdušeni. Verjetno jih ne bo malo, ki bodo reprezentančno akcijo zaradi tega odpovedali.

Luka Zahović, Dino Hotić in Amir Dervišević so zagotovo kandidati, ki prihajajo iz vrst Maribora. Foto: Grega Valančič/Sportida

Mariborčanov pred dvema letoma ni bilo, tokrat se bodo z veseljem odzvali

Drugače je s slovenskimi klubi. To, da nogometašev, na katere se bo tokrat spomnil selektor Kek, ne bi pustili v reprezentanco, se ne bo zgodilo. Kolikor slišimo, ne bo težav. Ne nazadnje so to potrdili tudi pri Mariboru, pri katerem so dejali, da bodo Keku nekaj izbrancev za kakšen teden prepustili z največjim veseljem.

Drugače je bilo leta 2017, ko je bil selektor Srečko Katanec, reprezentanca pa se je na podobni akciji mudila v Savdski Arabiji, kamor pa po nareku kluba ni odpotoval noben od mariborskih nogometašev. To pa je tudi tisto, kar bo na tokratnem seznamu, na katerem bodo verjetno prevladovala imena iz prve slovenske lige, najbolj bodlo v oči.

Prav iz vrst Maribora pa gre zagotovo pričakovati tudi največ reprezentantov. Luka Zahović in Amir Dervišević sta bila reprezentanta v zadnjem času že tako ali tako, Martin Milec se v reprezentančni dres utegne vrniti, vpoklica se prav gotovo lahko nadejata Miha Mlakar in Dino Hotić, pa morda še kdo.

Andres Vombergar se bo skorajda zagotovo razveselil prvega vpoklica slovenskega selektorja. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Na seznamu bodo še številni iz slovenske lige ...

Pri Olimpiji se bo selektorjevega klica skorajda zagotovo prvič razveselil Argentinec slovenskih korenin Andres Vombergar, nanj lahko seveda računa tudi Aljaž Ivačič, ki je bil zraven v zadnjem letu, morda pa še kdo. Rok Kronaveter, najboljši strelec Olimpije, je v reprezentanci nekoč, sicer za kratek čas, že igral vidno vlogo, reprezentant je bil tudi Matic Črnic …

Precej dobra stava je tudi ta, da bodo zraven Rudi Požeg Vancaš iz Celja, Gregor Sorčan iz Gorice, Rok Sirk iz Mure, kdo od Domžalčanov, prav gotovo tudi kak nogometaš najlepšega presenečenja prvega dela sezone Aluminija in še kdo.

... in zagotovo še kdo iz tujine

Od preostalih nogometašev iz tujine je v Avstriji nase v prvi polovici sezone močno opozoril Rajko Rep. Od držav, v katerih je zimski premor, velja omeniti še Poljsko, kjer v dobri formi igra Damjan Bohar, pa Rusijo, kjer že nekaj let na prvi selektorjev klic čaka Denis Popović, tam igrata tudi pozabljeni Gregor Balažic in Miral Samardžić, ki sta nekoč že bila reprezentanta, na Madžarskem je Dejan Trajkovski, ki je v reprezentanci že bil, v Švici v prvi ligi igra mladi Kenan Fatkić in tako naprej.

