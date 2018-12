Kaj prinaša športno leto 2019?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Resda brez olimpijskih iger, velikega nogometnega tekmovanja in možnosti za nadaljevanje slovenske reprezentančne košarkarske pravljice, vseeno pa leto 2019 prinaša pestro paleto športnih dogodkov.

Skoraj vsako leto ocenimo, da se je od rezultatsko tako plodnega leta za slovenski šport res težko posloviti. Podobno je veljalo tudi za leto 2018, ki je slovenskemu športu med drugim prineslo dve novi olimpijski kolajni, več odličij s svetovnih in evropskih prvenstev, zmage v svetovnih pokalih in zvezdniške trenutke slovenskih posameznikov v globalno zelo uveljavljenih športih, pri čemer lahko opozorimo na Luko Dončića, Jana Oblaka, Primoža Rogliča …

Morda je to tudi trend, ki se bo nadaljeval v letu 2019. To v klasičnem bienalnem izmenjavanju spada med tista, ki ne prinaša najbolj odmevnih tekmovanj, torej olimpijskih iger ter svetovnega ali evropskega nogometnega prvenstva, a izkušnje iz preteklih podobnih let in predvsem pregled nabora tekmovanj obljubljajo, da športnim navdušencem še zdaleč ne bo dolgčas.

Če začnemo kar pri posameznikih, ki sta, vsaj če lahko sodimo po izboru za športnika leta, najbolj zaznamovala leto 2018, torej pri Luki Dončiću in Janji Garnbret. Prvi je med jutranja opravila številnih Slovencev že dodobra zakoreninil pregledovanje njegovih nočnih dosežkov in videovrhuncev. Ker s krstno sezono v ligi NBA ni še niti na polovici, bo takšnih jutranjih uric do sredine aprila še kar nekaj, v zraku pa bo ob tem viselo vprašanje, ali si bo izboril priznanje za najboljšega novinca v ligi.

Njegova koroška vrstnica, prva plezalka s priznanjem za športnico leta, takšnega vsesplošnega zanimanja in globalne prepoznavnosti ne bo deležna nikoli. Je pa zato znala nadgraditi delo predhodnic in dvigniti slovensko zanimanje za plezanje, pri čemer ji je šla na roko tudi uvrstitev plezalne kombinacije med olimpijske discipline. Do Tokia 2020 jo čaka še kar nekaj oprimkov, med drugim tudi v letu 2019, ko bo znova nastopala v svetovnem pokalu, lovorike s svetovnega prvenstva pa bo z močnim predolimpijskem vonjem branila prav na Japonskem (Hachioji).

Veliko tekmovanje tudi v Sloveniji

Prav v plezanju bo v Sloveniji tudi ena od tekem svetovnega pokala. V vlogi gostitelja bo septembra Kranj. Že krepko pred tem se bodo za točke svetovnega pokala potegovali osrednji zimski junaki. Že 19. januarja bodo Roglo obiskali najboljši deskarji na snegu. Februarja so predvidene Zlata lisica (1.–2. 2.) in ženski tekmi v smučarskih skokih na Ljubnem (9.–10. 2.), marca pa že po tradiciji svoje ugledne goste pričakujejo v smučarski Kranjski Gori (9.–10. 3.) in skakalni oziroma letalni Planici (21.–24. 3.).

Močno mednarodno zasedbo si bržčas lahko obetamo tudi na tradicionalni junijski kolesarski dirki Po Sloveniji, Soča bo gostila evropsko prvenstvo kajakašev in kanuistov v spustu, v Kopru bodo organizirali telovadni svetovni izziv … Krona mednarodnih športnih tekmovanj v Sloveniji pa bo septembrsko evropsko prvenstvo v odbojki (13.–29. 9.). Ljubljana bo s Stožicami gostila eno od predtekmovalnih skupin, sicer pa bo prvenstvo še na Nizozemskem, v Belgiji in Franciji.

V pričakovanju novega nogometnega poglavja

Slovenske odbojkarje torej, vsaj v delni obliki, čaka tisto, kar so že doživeli košarkarji, rokometaši in nazadnje igralci v dvoranskem nogometu. Utopično pa je pričakovati, da bi kdaj v bližnji prihodnosti na domačem evropskem prvenstvu nastopili nogometaši. Vseeno bo leto 2019 za slovenski reprezentančni nogomet pomembno in v marsičem tudi prelomno.

Povratnik na selektorski stolček Matjaž Kek se bo namreč lotil projekta obujanja nogometnega kulta, in sicer v kvalifikacijah za Euro 2020. Po polomu njegovega predhodnika Tomaža Kavčiča čaka mariborskega strokovnjaka med marcem in novembrom kar deset kvalifikacijskih tekem (po dvakrat z Makedonijo, Avstrijo, Izraelom, Latvijo in Poljsko).

Glavna košarkarska tekma za zeleno mizo

Kvalifikacije resda čakajo tudi košarkarje, a brez možnosti za uspeh. Leto 2018 je namreč ob številnih uspehih postreglo tudi z velikim razočaranjem, ki se zrcali v poti od naslova evropskega prvaka do vloge velikega poraženca kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu na Kitajskem 2019. Februarski kvalifikacijski tekmi tako ne moreta prinesti zasuka.

V primerjavi z ženskim EuroBasketom (Latvija in Srbija, 27. 6.–2. 7. ), na katerem bo še drugič zapored nastopila slovenska vrsta, bo moško svetovno prvenstvo (31. 8.–15. 9.) torej minilo brez slovenskega nastopa, a z velikimi slovenskimi željami. V slovenskem interesu je namreč, da si najmočnejše evropske zasedbe na SP zagotovijo mesto na olimpijskih igrah ali vsaj v olimpijskih kvalifikacijah. Po tem scenariju naj bi namreč FIBA posebno vabilo za kvalifikacije za OI 2020 namenila prav Sloveniji.

Brez slovenskega prizvoka bo minilo tudi prvo večje reprezentančno tekmovanje v letu 2019 – svetovno prvenstvo v rokometu, ki ga bosta med 10. in 27. januarjem gostili Nemčija in Danska. Slovenci ne bodo branili brona iz Francije 2017, zato pa jih čaka nadaljevanje kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu 2020.

Prvi meseci novega leta bodo tako namenjeni predvsem svetovnim pokalom in svetovnim prvenstvom v zimskih športih. Alpski smučarji se bodo za snežinke FIS borili v Aareju (4.–17. 2.), nordijski smučarji v Seefeldu (20. 2.–3. 3.), deskarji in smučarji prostega sloga v Park Cityju (1.–9. 2.), biatlonci pa v Östersundu (6.–17. 3.)

Tekmovali bodo še …

Športno leto 2019 ob klasičnih tekmovanjih, med katerimi bo zaradi Primoža Rogliča velika pozornost namenjena dirki Po Italiji, prinaša tudi novo izvedbo evropskih iger, ki jih bo tokrat gostil Minsk (21.–30. 6.). Atlete v predolimpijski sezoni čakata dvoransko evropsko prvenstvo v Glasgowu (1.–3. 3.) in svetovno prvenstvo v Dohi (27. 9.–6. 10.), plavalci se bodo za svetovne naslove borili v Gwangjuju (12.–18. 7.), svetovno prvenstvo v kolesarstvu bo gostil Yorkshire (21.–29. 9.), kajakaše čaka SP v Seu d'Urgellu (25.– 29. 9.), judoisti se bodo za naslove svetovnih prvakov borili v Tokiu (25. 8.–1. 9.), gimnastično svetovno prvenstvo bo v Stuttgartu (4.–13. 10.) …