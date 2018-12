Matjaž Kek pripravlja novoletno presenečenje igralcem 1. SNL #video

Slovenska članska reprezentanca v letu 2018 ni blestela. V ligi narodov je izpadla v druščino najslabših evropskih reprezentanc, na selektorskem stolčku pa doživela tri spremembe. Matjaž Kek je nasledil Igorja Benedejčiča, ta pa je v zadnjih dveh krogih skupinskega dela lige narodov vskočil namesto Tomaža Kavčiča.

Mariborčan se je na vroči stolček podal po koncu lige narodov, tako da bo prvič vodil ekipo v uvodnem krogu kvalifikacij za EP 2020. Na sporedu bodo 21. marca, Kek pa bo lahko do takrat z izbranci opravil le nekaj treningov, zato je bil še toliko bolj vesel, da je sklenil sodelovanje z Benedejčičem, ki odlično pozna stanje v članski zasedbi.

Ne bi šlo za B-, C- ali Ž-reprezentanco

Obstaja pa možnost, da bi Kek pred zahtevnim gostovanjem v Izraelu vendarle vodil tekmo reprezentance in dobil dodaten vpogled v zmožnosti nekaterih kandidatov. Na novoletnem sprejemu NZS je predstavil idejo, pri kateri se poraja vprašanje, ali bo zaživela v praksi. Kek drži pesti, da bo vodstvo zveze vendarle januarja našlo ustreznega tekmeca, ki bi se bil pripravljen spopasti s slovensko reprezentanco.

O januarski reprezentančni akciji:

"Če bi se dalo, bi januarja vodil nekaj treningov in tekmo. Zadeva je na NZS še v pripravi. Časa je bilo malo, a če bomo dobili ustreznega tekmeca, bi bil zelo vesel. Tako kot bi bil vesel pozitivnega sodelovanja s klubi, zlasti iz naše lige. Glede na to, da to ni uradni termin Uefe in Fife, lahko pričakujemo, da nam tuji klubi ne bodo pustili vseh igralcev," se zaveda novi (stari) selektor, ki ima, čeprav ne bi mogel računati na vse najboljše slovenske legionarje, pripravljeno rešitev za popolnitev moštva.

"Tudi v naši ligi je dovolj zanimivih igralcev, ki si nekako zaslužijo priložnost oziroma to, da jih spoznam. Ne gre za nobeno B-, C- ali Ž-reprezentanco. Gre pač za to, da bom povabil tiste, ki se bodo lahko v določenem trenutku odzvali na naše vabilo zunaj Uefinega in Fifinega termina,"! je predstavil idejo, ki bi mu olajšala delo pri slovenski reprezentanci.

Vesel je pozitivnega odnosa, ne le Oblakovega

Upa, da bo lahko Slovenija pod njegovim vodstvom računala na vse najboljše nogometaše. Foto: Vid Ponikvar Odkar je prevzel odgovoren položaj, je stopil v stik s številnimi reprezentanti. Jan Oblak, ki letos ni branil na nobeni reprezentančni tekmi, mu je tako zagotovil, da se bo prihodnje leto udeleževal reprezentančnih akcij.

"Vesel sem pozitivnega odziva, ne le Jana Oblaka, ampak vseh igralcev, s katerimi mi je uspelo stopiti v stik. Nisem še z vsemi, ker se to preprosto fizično ne da. A ta pozitivna klima, neka pripravljenost, to je dober temelj. Dokler se ne poskušam z vsemi odkrito pogovoriti, nisem tisti, ki bi kogarkoli prekrižal," je dal selektor Kek med vrstnicami vedeti, da ni pri njem nihče vnaprej odpisan.

O stiku z igralci:

Napovedal je, da je pripravljen z reprezentanco iti "na glavo". "Če mi bo uspelo pritegniti fante, če bom imel pomoč s tribune, če si bomo na koncu koncev to s svojim odnosom tudi zaslužili, vem, da lahko Slovenija naredi marsikaj," je prepričan. Hkrati se zaveda, da bo to težko storiti čez noč, a v tem noče iskati alibijev. Želi imeti čisto komunikacijo.

Še enkrat je zato poudaril, da nosi največjo odgovornost in da namerava za vse, kar se bo zgodilo v reprezentanci, tudi odgovarjati. Morda prvič že januarja, če se bo Sloveniji uspelo dogovoriti s kakšnim izmed morebitnih tekmecev, ki bi bil generalka za dvoboj v Izraelu. Takrat bo šlo že zares, saj se bodo na tekmi delile kvalifikacijske točke …

O odgovornosti: