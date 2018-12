Aleksander Čeferin zasenčil prav vse #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novoletni sprejem NZS v sliki in besedi

Predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović je na novoletnem sprejemu krovne zveze ponovno gostil svojega predhodnika, visokega gosta iz Nyona, predsednika Uefe Aleksandra Čeferina. Foto: Vid Ponikvar

Predsednik NZS je na slovesni prireditvi, ki je potekala na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, užival v druščini prejšnjega selektorja Igorja Benedejčiča ... Foto: Vid Ponikvar

... ki je po novem pomočnik aktualnega selektorja Matjaža Keka. Reprezentančno pot bo, če se mu ne bo posrečilo izpeljati želje po prijateljski tekmi v januarskem terminu, začel marca v kvalifikacijah za EP 2020 v Izraelu. Foto: Vid Ponikvar

Povratniku na selektorski stolček je ob prehodu v leto 2019, ki prinaša številne izzive, čestital trener Celja Dušan Kosić. Foto: Vid Ponikvar

Legendarni nogometaš Olimpije se je na prireditvi srečal tudi z Aleksandrom Čeferinom, njunemu pogovoru je prisluhnil nekdanji reprezentant Slovenije in Jugoslavije, legendarni branilec Marko Elsner. Foto: Vid Ponikvar

S predsednikom Uefe je pokramljal tudi Milivoje Novaković, ki je letos sodeloval s člansko reprezentanco kot posebna vez med igralci in strokovnim vodstvom. Foto: Vid Ponikvar

Predsednik Uefe v druščini še dveh "južnoafriških" junakov (SP 2010), Miša Brečka, ki je končal igralsko kariero in opravlja vlogo pomočnika trenerja pri drugoligašu Iliriji, ter Aleksandra Radosavljevića, ki je še jeseni pomagal Igorju Benedejčiču v članski reprezentanci. Foto: Vid Ponikvar

Veliko so si imeli povedati tudi dr. Maja Makovec Brenčič, nekdanja ministrica za šport, operni pevec in novinar Juan Vasle, prvovrsten poznavalec južnoameriškega nogometa in goreč privrženec argentinskega velikana River Plate, ter najvišji gost na slavnostni prireditvi, predsednik Uefe Čeferin. Foto: Vid Ponikvar

Predsednik Uefe v "pravniškem" pogovoru s predsednikom Sindikata SPINS Dejanom Stefanovićem, dolgoletnim borcem za pravice športnikov. Foto: Vid Ponikvar

Kdo se ne bi hotel fotografirati s prvim možem evropskega nogometa? Foto: Vid Ponikvar

Mag. Rudi Bračič, predsednik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije, predsednik Uefe Čeferin in podpredsednik NZS Milan Jarc Foto: Vid Ponikvar

Odvetnica Barbara Kürner Čad, ki je v preteklosti opravljala tudi vlogo direktorice Smučarske zveze Slovenije, je pozdravila priznanega stanovskega kolega. Foto: Vid Ponikvar

Novoletnega srečanja se je udeležil tudi ljubljanski župan Zoran Janković. Pred kratkim je zmagal na volitvah, Aleksandru Čeferinu pa se zmaga na volitvah obeta 8. februarja v Rimu, saj ima ogromno podporo članic in je edini kandidat za novega (starega) predsednika Uefe. Foto: Vid Ponikvar Novi selektor Matjaž Kek je medtem na drugi strani prizorišča prejemal čestitke za prevzem odgovornega položaja. Veliko sreče sta mu zaželela tudi nekdanji slovenski predsednik Milan Kučan ... Foto: Vid Ponikvar

... in legendarni slovenski junak belih strmin Bojan Križaj, ki je v začetku tega meseca odprl spominsko steno v Slovenskem smučarskem muzeju v Tržiču. Foto: Vid Ponikvar

Slovesnosti se je udeležil tudi sveže izvoljeni stari (novi) predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec. Foto: Vid Ponikvar

Rudi Zavrl si je kot dolgoletni predsednik NZS prislužil naziv častnega predsednika. O tem, kako je biti predsednik, sta obujala spomine z Milanom Kučanom. Foto: Vid Ponikvar

Sledila je kulturna prireditev, ki jo je spremljala večstoglava množica takšnih in drugačnih nogometnih delavcev. Foto: Vid Ponikvar

Med občinstvom ni manjkal niti nekdanji kapetan slovenske reprezentance Milenko Ačimović, ki v zadnjem času veliko sodeluje z Evropsko nogometno zvezo. Foto: Vid Ponikvar

Nekdanji slovenski selektor Slaviša Stojanović, ki je zdaj trener bolgarskega velikana Levski, se spogleduje tudi s ponudbo, da bi postal selektor Latvije. Foto: Vid Ponikvar

Nekdanji reprezentant Milan Osterc - Jagoda, med drugim tudi strelec nepozabnega zadetka na dvoboju dodatnih kvalifikacij za SP 2002 z Romunijo, se rad udeležuje novoletnih srečanj. Foto: Vid Ponikvar

Na teh ne manjka starih znancev in prijateljev. Tako je v četrtek v Ljubljani užival v družbi Nenada Protege in Igorja Benedejčiča, nekdanjih soigralcev pri ljubljanski Olimpiji. Foto: Vid Ponikvar

Nekdanji reprezentant Sašo Udovič je prejšnji teden srečal abrahama. Foto: Vid Ponikvar

Trener Aluminija Oliver Bogatinov je z uspešnimi predstavami Kidričanov, ki so jesenski del končali na tretjem mestu in v polfinalu pokala Slovenije, navdušil tudi starega trenerskega mačka Vojislava Simeunovića. Foto: Vid Ponikvar

Novoletnega srečanja niso zamudile reprezentantke Slovenije v futsalu. Foto: Vid Ponikvar

Damir Skomina spada med najboljše nogometne sodnike na svetu. V letu 2018 je uresničil sanje in prvič sodil na svetovnem prvenstvu. Pri delu mu je pomagal tudi delivec pravice Jure Praprotnik. Foto: Vid Ponikvar

Na Gospodarskem razstavišču je širil dobro voljo tudi puščavski lisjak in aktualni župan Občine Log – Dragomer Miran Stanovnik. Foto: Vid Ponikvar

Nekdanji reprezentant in selektor mlade izbrane vrste Branko Zupan ter predsednik trenerske organizacije Rudi Bračič sta pozdravila dolgoletnega generalnega sekretarja NZS Aleša Zavrla, ki se je lani z Brda pri Kranju preselil v Nyon, kjer je uslužbenec Uefe. Foto: Vid Ponikvar Predsednik Uefe v pogovoru z dolgoletno uslužbenko Nogometne zveze Slovenije Mišo Zupančič. Foto: Vid Ponikvar

Nekdanji trener Olimpije Miloš Šoškić ima 76 let. Foto: Vid Ponikvar

Nekdanji košarkarski as Ivo Daneu je še nekoliko starejši, saj je lani praznoval okroglo 80-letnico. Foto: Vid Ponikvar

Selektor Matjaž Kek je velik ljubitelj glasbe, zlasti jazza in starega rocka. Foto: Vid Ponikvar

Rad ima tudi Vlada Kreslina, ki je v uvodu glasbenega nastopa razkril, da je bil njegov oče, nekdanji predsednik beltinškega kluba, tudi strasten navijač splitskega Hajduka. Foto: Vid Ponikvar

Nogomet obožuje tudi Nina Pušlar. V mladosti ga je igrala ter začutila, kako lepo je zabiti zadetek in pomagati ekipi do zmage. Foto: Vid Ponikvar

Čim več zadetkov, točk in poslovnih zmag želi slovenskemu nogometu predsednik NZS Radenko Mijatović. V letu 2019 bo posebne pozornosti deležna zlasti članska reprezentanca v kvalifikacijah za Euro 2020. Foto: Vid Ponikvar

Tudi o tem so potekali številni pogovori nogometne druščine ob pogostitvi, na kateri se je nazdravljalo novim uspehom. Foto: Vid Ponikvar

Upajmo, da jih bo čim več. Foto: Vid Ponikvar